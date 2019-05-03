Deneyim Yolculuğu – Farkındalık

Müşteri deneyimi konulu eğitimlerimizde bahsettiğimiz “yerli malı” iki güzel örneği paylaşmak istiyorum.

Müşteri deneyimi yolculuğunun ilk aşaması olan Farkındalık üzerinde çok dururum. Bu aşamayı iyi anlayan kişi ve kurumlar

Örneklerden birincisi Volkan Kırtok‘a ait. 8 sene önce dinlemiştim.

ABD’de, çiçek işi yapan (bizdeki çiçek sepeti benzeri) bir sitenin dijital pazarlamasını yönetiyor. Arama motorlarında çiçek kelimesi hızla pahalı olmaya başlıyor.

Volkan “… hastanesi nerede” diye arayanların önüne çıkmayı hedefliyor. Acil durumda “En yakın hastane” diye aranır. Eğer biri “… hastanesi nerede” diye arıyorsa büyük olasılıkla bir yakınını ziyarete gidiyordur.

O sayfada reklam yapıp “Sizden önce çiçeğiniz gitsin” deyince, satışlar artıyor.

😉

İkinci örneği, Geçen hafta Userspots’un düzenlediği UX Alive etkinliğinde @ icerikbulutu’nun kurucusu Ahmet Durmuşoğlu‘ndan dinledim.

Pırlanta satışı yapan e-ticaret sitesi açıyorlar. İlk başta işler iyi gidiyor. Sonra çok sayıda rakip olmaya başlıyor.

Ahmet ve ortakları, “düğün dönemindeki erkeklere rehberlik edecek bir içerik platformu“ geliştiriyorlar. Elbette, tek taş pırlanta yüzük de orada yer alıyor. Hemen rakiplerin arasından sıyrılıyorlar.

Ahmet, bu olguyu içerik bulutu fikrinin ilk oluştuğu zaman olarak anlattı.

😉

Yukarıdaki her iki olguda da, Farkındalık kavramına doğru yatırım yapıldığı için, müşterinin Araştırma ve Karar aşaması hızla geçilmiş ve Satın alma aşamasına gelinmesi sağlanmış.

Nefis Farkındalık örnekleri.

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Etiketler: Ahmet Durmuşoğlu, deneyim tasarımı, farkındalık, içerik, müşteri deneyim yolculuğu, müşteri deneyimi, Volkan Kırtok

Kategori: CEM