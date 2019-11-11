Konfeksiyon’da Müşteri Deneyimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programı kapsamında, Serhat Akkılıç‘la birlikte verdiğimiz Dijital Dönüşüm dersinde işbaşı eğitimi benzeri bir yöntem izliyoruz. Derse katılanları sektör gruplarına bölüyoruz. Geleneksel sektörlerden oluşan bu gruplar, bizim anlattıklarımızı bu sektörlere uyarlıyorlar. Çalışmalarını sınıfta bize ve diğer katılımcılara aktarıyorlar. Hep birlikte tartışıyoruz.

Sonra biz yeni bir konu anlatıyoruz. Ertesi hafta, kendi sektörlerinde bu yeni konuda neler yapılacağını sunuyorlar. Böylece çok ödevli (ama) işbaşında eğitim gibi etkileşimli bir ders oluyor. “Notlarım belki biraz düşük ama aldığım en etkileyici ve yararlı ders” diyen MBA katılımcıları çoğunlukta…

Geçen hafta, müşteri deneyim adımları anlatılmıştı. MBA ve e-MBA katılımcıları, seçilen sektörler için

Genel bir deneyim için müşterinin adımlarını,

Sık rastlanır başka deneyim varsa önemli noktaları,

Ayrıca genel deneyim sırasında, farklı deneyimlere neden olan konuları

hazırlamakla sorumluydular.

Konfeksiyon sektörünü işleyen grup, burada paylaşmaya değer güzellikte bir ödev hazırladı. Öznur Şenver, Emre Talu, Ozan Gören, Levent Kandemir, Ahmet Gökay Bayrak’dan oluşan grubun “Konfeksiyonda Mağaza Deneyim Adımları” ödevini aşağıda sunuyorum.

Müşteri Deneyiminde unsurlar, adımlar:

Mağaza lokasyonu Mağazaya ulaşım kolaylığı Diğer şubelerin birbiriyle koordinasyonu Mağaza vitrini Mağaza iç dekorasyonu Mağazanın kokusu Mağazanın ısısı Mağazanın temizliği Mağazadaki reyon ve bölüm düzeni Mağazanın aydınlatması Mağazadaki müzik ve bunun ses yüksekliği Mağazada ürün deneme kabini varlığı ve yeterli sayıda olması Mağaza içi aynaların olması gereken yerlerde konumlandırılması Ürün deneme kabininin temizliği Ürün fiyat uygunluğu Ürün çeşitliliği Ürün kalitesi Ödeme kuyruğu Ödeme seçenekleri Reyon görevlisinin yaklaşımı ve ürünler hakkındaki bilgisi Mağaza çalışanlarının sezona uygun mağaza ürünlerini giymesi Kasa görevlisinin yaklaşımı Satın alınan ürünün paketlenmesi Güler yüzlü uğurlama Uzun süren alışverişler için oturma imkanı

E-Ticaret İçin;

Sipariş edilen ürünün doğru gelmesi

Ürün geri iade fırsatının olması

Ürün iade sürecinin hızlı ve kolay olması

Kredi kartı alışverişlerinde veri güvenliği olması

Kargo firması çeşitliliği ve seçim yapabilme özgürlüğü

Tükenen ürün bilgisinin güncel tutulması

Ürünün hasarsız ve vaktinde teslim edilmesi

Ürün fotoğraflarındaki modelin boy-kilo-beden ölçülerinin paylaşılması

Ürünün kargoya verilme süresinin belirtilmesi

Ürün teknik özelliklerinin verilmesi

Ürün müşteri yorumlarının yayınlanması

Ürüne ait faydalanılabilecek kampanyaların gösterilmesi

Ürüne ya da ürün kategorisine özel bir indirim fırsatı varsa bunun gösterilmesi

Kargo ile ilgili süreçlerin net açıklanması

Müşteriye siparişi iptal ve iade etme hakkı verilmesi

Müşteriye canlı destek verilmesi

Satın alınan ürün ile kombin oluşturacak diğer ürünlerin sepet ekranında gösterilmesi

Ek (Farklılaşan) Süreçler

Değişim-iade kartlarının zorluk çıkarmadan kullanılabilmesi

Mağaza lokasyonuna göre ürün dağılımı ile müşterinin mağazaya gitmeden ürünün hangi mağazalarda olduğunu görebilmesi

Ödeme yaparken ek indirim tanımlanması

Mağazadan satın alınan ürünün istenilen adrese kargo ile gönderilebilmesi

Bedeni tam oturmayan ürünün terziye marka tarafından gönderilmesi

Ödemesi yapılan ürünün güvenlik alarmının kaldırıldığına dikkat edilmesi

Farklı mağazadan alınan ürünün başka mağazadan iade-değişimi

Mağaza çalışanlarının müşteriye aldığı ürünü kombin yapma konusunda yardımcı olması

Ödevi hazırlayan grubun, alışveriş adımlarını çıkartırken

“ İstediğiniz renk (veya ölçü) bizim mağazamızda yok ama hemen yakınımızdaki mağazadan getirtebiliriz ” denilmesi (Deneyim Adımları 3’üncü madde)

” denilmesi (Deneyim Adımları 3’üncü madde) Alışverişciye refakat eden kişinin (çoğunlukla alışverişe çıkan kadının kocası) yorulunca oturması için koltuğu (Deneyim Adımları 25’inci madde)

bile düşündüğü bu çalışmayı paylaşmak istedim.

Emeği geçen MBA katılımcıları Öznur Şenver, Emre Talu, Ozan Gören ve Levent Kandemir’i kutluyorum.

🙂

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Kategori: CEM, dijital dönüşüm