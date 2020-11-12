Mobilya’da Müşteri Deneyimi
İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programı kapsamında, Serhat Akkılıç‘la birlikte verdiğimiz Dijital Dönüşüm dersinde işbaşı eğitimi benzeri bir yöntem izliyoruz.MBA katılımcıları, seçtikleri bir sektör için neler yapılabileceğini çalışıyorlar.
Geçtiğimiz yılın en iyi ödevlerinden birini “Konfeksiyon’da Müşteri Deneyimini” geçen sene yayınlamıştım. Geçen sene, Hicran Aktaş Coşar‘ın mobilya müşterisi için hazırladığı deneyim adımları da paylaşmaya değerdi, bu döneme saklamıştım.
Hatırlatma: MBA ve e-MBA katılımcıları, seçtikleri sektörler için
- Genel bir deneyim için müşterinin adımlarını,
- Sık rastlanır başka deneyim varsa önemli noktaları,
- Ayrıca genel deneyim sırasında, farklı deneyimlere neden olan konuları
hazırlamakla sorumluydular.
Mobilya müşterisinin deneyim adımları:
Mağazaya Gitme Kararı Öncesi
- Arkadaş / yakın çevre yorumları (tavsiye-şikayet)
- Web sitesi
- Katalog
- Pinterest / vb. sosyal medya katalogları
- Ürün hakkında sosyal medya yorumları
Mağaza
- Mağazaya ulaşım kolaylığı
- Mağazada park imkanı
- Mağaza dış görünümü
- Mağaza vitrin sergisi
- Mağazaya girişte karşılama
- Mağaza kokusu, havalandırma
- Mağaza sıkışıklık – dekorasyon
- Mağazada ilk karşılama
Satış Temsilcisi
- Satış temsilcisi dış görünümü
- Satış temsilcisi tavrı
- Satış temsilcisi ihtiyacı anlayabilme ve doğru yönlendirme yetisi
- Satış temsilcisi ürün bilgisi
Mağaza İçi Kişiye Özel Hizmetler
- Mağazada sunulan ikramlar (çay/kahve/kurabiye vb.)
- Çocuklara karşı tavır-çocukla birlikte rahat alışveriş yapma imkanı
- Wi-fi
Teşhir Alanı
- Ürünlerin sergilendiği teşhir alanının yeterliliği
- Teşhir alanında sunulan yaşam tarzının müşteriye uygunluğu
- Teşhir alanında kullanılan dekortatif yan ürünler
- Ürünlere dokunabilme-deneyimleme şansı
Ürün Özellikleri
- Ürünlerin kişiselleştirilebilme özelliği
- Ürün tasarımını canlandırma yetisi (teknolojik imkanlar, vb.)
Karar, Fiyat ve Ödeme
- Fiyat
- Ödeme seçenekleri
- Alım kararının verildiği ve ödeme planının yapıldığı oda/alan
Teslimat & Montaj
- Teslimat seçenekleri
- Teslimat konusunda yeterli bilgilendirme
- Teslimattan önce yeterli ön bilgilendirme
- Teslimatı yapan kişilerin görünümü, tavrı
- Teslimatı yapan kişilerin kokusu
- Teslimatı yapan kişilerin ürünler hakkında bilgilendirme seviyesi, konuşma tarzı
- Montaj süresi
- Montajı nasıl yaptıkları
- Montaj tamamlandıktan sonra ortamı nasıl bıraktıkları
Satış Sonrası Destek
- Bozulan/yıpranan mobilyalarda destek hizmetleri
- Sorun halinde ulaşılabilirlik
- Yedek parça desteği
- Destekleyici hizmetlerde hız
- Destek hizmetlerinin fiyat seviyesi
Şikayet Süreci
- Şikayetlerin alındığı kanallar
- Şikayetle ilgili ulaşılabilirlik
- Şikayetlerde sorunu tahlil edebilen yeterlilikteki karşılama elemanları
- Şikayet ve destek sürecinde satın almanın gerçekleştiği mağazanın tavrı-desteği
Elden Çıkarma
- Mobilyayı elden çıkarırken marka desteği
Hicran Aktaş Coşar’ı kutluyor ve teşekkür ediyorum.
Resim şuradan alınmıştır.
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Kategori: CEM, dijital dönüşüm
13 Kasım 2020
8:34 am
Merhaba Uğur Hocam,
Geçtiğimiz günlerde mobilya alışveriş deneyimi yaşadım ve yukarıdakileri okuduğumda neler eksik yaşadığımı fark ettim bu nedenle çok anlamlı bir paylaşım oldu.
Ekleme olarak kendi deneyimimden yola çıkarak Satış Temsilcisi alanında ürün bilgisine, ürünlerin teslimat sürelerinin de bilgisi eklenebilir. Yaşadığım deneyimde beğenip satın almaya karar verdiğim ürünün teslimat süresinin minimum 60 gün olduğunu sonradan öğrendiğim için paylaşmak istedim.
Çok teşekkürler,
Sevgiler