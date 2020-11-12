Mobilya’da Müşteri Deneyimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programı kapsamında, Serhat Akkılıç‘la birlikte verdiğimiz Dijital Dönüşüm dersinde işbaşı eğitimi benzeri bir yöntem izliyoruz.MBA katılımcıları, seçtikleri bir sektör için neler yapılabileceğini çalışıyorlar.

Geçtiğimiz yılın en iyi ödevlerinden birini “Konfeksiyon’da Müşteri Deneyimini” geçen sene yayınlamıştım. Geçen sene, Hicran Aktaş Coşar‘ın mobilya müşterisi için hazırladığı deneyim adımları da paylaşmaya değerdi, bu döneme saklamıştım.

Hatırlatma: MBA ve e-MBA katılımcıları, seçtikleri sektörler için

Genel bir deneyim için müşterinin adımlarını,

Sık rastlanır başka deneyim varsa önemli noktaları,

Ayrıca genel deneyim sırasında, farklı deneyimlere neden olan konuları

hazırlamakla sorumluydular.

Mobilya müşterisinin deneyim adımları:

Mağazaya Gitme Kararı Öncesi

Arkadaş / yakın çevre yorumları (tavsiye-şikayet)

Web sitesi

Katalog

Pinterest / vb. sosyal medya katalogları

Ürün hakkında sosyal medya yorumları

Mağaza

Mağazaya ulaşım kolaylığı

Mağazada park imkanı

Mağaza dış görünümü

Mağaza vitrin sergisi

Mağazaya girişte karşılama

Mağaza kokusu, havalandırma

Mağaza sıkışıklık – dekorasyon

Mağazada ilk karşılama

Satış Temsilcisi

Satış temsilcisi dış görünümü

Satış temsilcisi tavrı

Satış temsilcisi ihtiyacı anlayabilme ve doğru yönlendirme yetisi

Satış temsilcisi ürün bilgisi

Mağaza İçi Kişiye Özel Hizmetler

Mağazada sunulan ikramlar (çay/kahve/kurabiye vb.)

Çocuklara karşı tavır-çocukla birlikte rahat alışveriş yapma imkanı

Wi-fi

Teşhir Alanı

Ürünlerin sergilendiği teşhir alanının yeterliliği

Teşhir alanında sunulan yaşam tarzının müşteriye uygunluğu

Teşhir alanında kullanılan dekortatif yan ürünler

Ürünlere dokunabilme-deneyimleme şansı

Ürün Özellikleri

Ürünlerin kişiselleştirilebilme özelliği

Ürün tasarımını canlandırma yetisi (teknolojik imkanlar, vb.)

Karar, Fiyat ve Ödeme

Fiyat

Ödeme seçenekleri

Alım kararının verildiği ve ödeme planının yapıldığı oda/alan

Teslimat & Montaj

Teslimat seçenekleri

Teslimat konusunda yeterli bilgilendirme

Teslimattan önce yeterli ön bilgilendirme

Teslimatı yapan kişilerin görünümü, tavrı

Teslimatı yapan kişilerin kokusu

Teslimatı yapan kişilerin ürünler hakkında bilgilendirme seviyesi, konuşma tarzı

Montaj süresi

Montajı nasıl yaptıkları

Montaj tamamlandıktan sonra ortamı nasıl bıraktıkları

Satış Sonrası Destek

Bozulan/yıpranan mobilyalarda destek hizmetleri

Sorun halinde ulaşılabilirlik

Yedek parça desteği

Destekleyici hizmetlerde hız

Destek hizmetlerinin fiyat seviyesi

Şikayet Süreci

Şikayetlerin alındığı kanallar

Şikayetle ilgili ulaşılabilirlik

Şikayetlerde sorunu tahlil edebilen yeterlilikteki karşılama elemanları

Şikayet ve destek sürecinde satın almanın gerçekleştiği mağazanın tavrı-desteği

Elden Çıkarma

Mobilyayı elden çıkarırken marka desteği

Hicran Aktaş Coşar’ı kutluyor ve teşekkür ediyorum.

Resim şuradan alınmıştır.

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Kategori: CEM, dijital dönüşüm