Müşterilerden Özür Dilenmesi

Bugünkü blog yazısı, ağırlıkla görsellerden oluşuyor. Kurumların özür dilemesiyle ilgili bazı görselleri eğitim malzemesi olarak toplamıştım. Onları sunuyorum.

İlk örnek

Twitter’ın ilk yıllarına ait bir özür.

Twitter, kurucuların umduğundan çok daha hızlı bir büyüme yaşadı. Twitter’a ulaşamadığımızda yukarıdaki görselle karşılaştık. Kuru bir “kapasite aşıldı” mesajı vermek yerine, twitter’ın kelime anlamına (Türkçe’de “kuş cıvıltısı” veya “cıvıldamak” anlamına geliyor) ve o dönemlerde serçe olan amblemine uygun bir görsel ile anlatıyordu.

😉

İkinci Örnek

Bu örnek de yurt dışından…

KFC, 2018 yılında İngiltere genelinde tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle restoranlarının büyük çoğunluğunu geçici olarak kapatmak zorunda kalmıştı. Bir tavuk restoranının “tavuksuz kalması” sosyal medyada alay konusu oldu ve ciddi bir itibar krizine dönüştü.

Sonra birçok gazete ve dergide şu ilan görüldü.

ÖZÜR DİLERİZ

Tavuğu olmayan bir tavuk restoranı. Pek ideal değil. Müşterilerimizden, özellikle de yolunu değiştirip bize gelen ve kapalı olduğumuzu görenlerden çok özür dileriz. Durumu düzeltmek için durmaksızın çalışan KFC ekip üyelerimize ve franchise ortaklarımıza da sonsuz teşekkürler. Zor bir hafta oldu, ama ilerleme kaydediyoruz. Her gün restoranlarımıza daha fazla taze tavuk teslim ediliyor. Bize anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

KFC’ın kendisiyle alay eden özür görseli, birçok akademisyen ve pazarlama iletişimi yazarı tarafından tartışma konusu yapıldı.

Benim dikkatimi çeken ise, FCK’nın sağ üst köşesindeki ® işareti.

😀

Üçüncü Örnek

Genç arkadaşım, evliliğinin ilk yılında sevgililer gününde eşine çiçek gönderiyor. Yoğunluk nedeniyle çiçek yerine ulaşmıyor. Sonra Çiçek sepeti bir özür paketi gönderiyor.

Üzerinde sevimli bir eşek olan mag ve bardak altlığı… bir de özür yazısı

Çiçek Sepeti ailesi olarak size yaşattığımız bu olumsuz durumdan ötürü çok üzgünüz. Özürlerimizi iletmek ve hatamızı bir nebze olsun telafi edebilmek adına, size küçük bir özür hediyesi göndermek istedik.

Yaşanan durumu bir kez daha tekrarlamamak için elimizden geleni yapacağımızı bildirir, mutluluk ve sürprizlerle dolu günler dileriz.

Açıkça yazılmasa da “bir eşeklik yaptık” mesajını vermesi, insanda bir gülümsemeye neden oluyor ve özrün kabulünü kolaylaştırıyor.

😛

KAMUOYUNA DUYURU diye hazırlanan ve pek de özür dilemeye benzemeyen mesajları görünce, bu örnekleri daha çok beğeniyorum.

🙂

Eş zamanlı olarak Linkedin’de yayınlanmıştır.

.

Etiketler: Çiçek Sepeti, iletişim, kriz, Kurumsal İletişim, kutlama, özür, sevgililer günü, Twitter

Kategori: CEM