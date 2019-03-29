Persona, Deneyim, Segment

Müşteri veya kullanıcı deneyimi konuşulduğunda PERSONA‘dan sıkça bahsedilir.

Daha önce bu deyimi pek kullanmamış olanlar ile başka konularda kullanmış olanlar arasında farklar oluşur. Hatta SEGMENT ile PERSONA birbirine karışır. Son zamanlarda çokça tartışmaya şahit oldum.

Bir yerde, “persona nedir?” diye sorulduğunda, “markanız insan olsa nasıl biri olurdu çalışması” diye yanıtlandı. Yakınlarda bir reklam ajansı ile toplantılara katılmıştı.

Bir başka eğitimde “ne yer, ne içer, ne düşünür noktasına kadar giden ayrıntılı bir kişilik oluşturma” ile “benzer özellikleri nedeniyle aynı deneyim sürecini yaşayan kurgusal kişilikler” arasındaki (az görünen ama önemli) farklar tartışıldı. Önemli fark dememin nedeni şu: ilk cümle ayrıştırıcı özelliklerin üzerinde daha fazla dururken, ikinci cümle daha muğlak çizgileriyle kümelemeye yakın oluyordu.

Meraklısına, en ince ayrıntı konusunda 2011 tarihli bir yazı şurada

Eğlenceli bulduğum bir deneyim yolculuğu çalışması

😉

Müşteri veya kullanıcı deneyimi çalıştığımızda, aynı insanın farklı persona’ları olabileceğini söylüyoruz. (Ne de olsa Latince’de PERSONA = MASKE anlamına geliyor.)

Seyahate

Tatil amaçlı ve tek başınıza,

Tatil amaçlı ve en yakın arkadaşınız ile,

İş amaçlı ve tek başınıza,

İş amaçlı ve bir iş arkadaşınız ile,

İş amaçlı ve amirinizle,

Tatil amaçlı ve ailenizle,

Tatil amaçlı ve çocuğunuzla…

çıktığınızda, aynı kişi olmanıza rağmen, farklı duygu ve düşünceleriniz vardır; beklentileriniz farklılaşır. Dolayısıyla farklı personalarınız vardır.

Tek başınıza olduğunuzda, sakin ve rahat biriyken; çocuğunuzla tatile gittiğinizde huysuz ve zor beğenir olabilirsiniz.

Bir persona çalışmasında “Biz persona değil segment diyoruz” şeklinde yaklaşılmıştı. Aradaki farkı anlatmaya çalışayım. Bir bankanın veya süpermarket zincirinin veya perakende markanın segmentasyon çalışmalarında tek bir SEGMENT‘te yer alabilirsiniz ama deneyim söz konusu olduğunda, farklı MASKE‘leriniz (farklı personalarınız) olabilir.

Veri konusunda çalışan pazarlamacılar için de bazı notlarım var: Ustalaştıkça, kişiselleştirme açısından mikro-segmentler oluşturmak için ayrıştırıcı özellikler üzerinde dururuz ve yüzlerce micro-segment çıkartırız ama deneyim çalışmalarında temel birkaç personanın deneyim yolculuklarına odaklanırız ve sayısını çok arttırmayız.

Bu yazıda, persona nasıl oluşturulur diye tartışmayacağım. Ayrıntılı olarak açıklayan yüzlerce web sitesi var. Sadece şunu söylemek isterim. Persona değişince duygular, düşünceler ve beklentiler değişeceğinden deneyim yolculuğunun ana unsurları da değişir.

Bu konuyu eğitimlerde tartışıyorduk. Burada da tartışmaya açmak istedim. Fikirler uçuşur, gerçekler kazanır.

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Kategori: CEM