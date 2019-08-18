Samsung TV Günlüğü
1 Ağustos 2019 Perşembe
- Gece bir kaç kere voltaj gitti – geldi
- Sabah kahvaltı öncesi 20 dakika kadar TV’yi açtık izledik
- Kahvaltıya giderken kapattık
- Kahvaltıdan sonra açmaya çalıştığımızda açılmadı. Kapalı olduğunda yanan kırmızı ışık da yanmıyordu. Yani TV cihazına elektrik gelmediği belli idi.
- Samsung’u arayııp bilgi verdik ve servis kaydı açtırdık. “70 TL servis ücreti olduğu” bilgisini verdiler, kabul ettik
2 Ağustos 2019 Cuma
- Servis geldi
- Bazı kontroller yaptı. “Kondansatörün yanmış olabileceğini” söyledi. Götürmeleri gerektiği için TV’yi söküp götürdüler. “2-3 iş günü içinde bizi arayıp ne kadar süreceğini ve kaç TL’ye mal olacağına dair bilgi” vereceklerini söylediler
5 ya da 6 Ağustos
- Servisi aradık. “Durum nedir, neden bize bilgi vermiyorsunuz?” diye sorduk.
- “Sizin servis isteğiniz kapanmış. Yeniden açalım” dediler ve açtılar.
- Bu arada geçen konuşma
– Merhaba TV’mizi 5 gün önce servis aldı ve bize 2-3 gün içinde bilgi vereceklerini söylediler fakat kimse bilgi vermedi
– Kaydınız kapanmış tekrar açalım
– TV cihazım zaten sizde? Servis kaydı nasıl kapanabilir.
– Oluyor öyle… Kayıt açıyorum. Yarın arkadaşlar gelmeden önce sizi arar.
– Neden gelecekler ki TV’m sizde
– Ben kayıt açıyorum
Ertesi Gün
– Merhaba, Samsung’dan arıyoruz. TV’nize bakmaya geleceğiz. Evde misiniz?
– Biz evdeyiz, sanırım kahve içmeye geleceksiniz.
– …
– Bizim TV cihazımızı zaten alıp götürmüştünüz. Şu anda sizde
– Aaaa… Tamam
8 Ağustos 2019 Perşembe
Samsung servisini aradık.
“TV’nin anakartının yanmış olduğunu tahmin ettiklerini, ama stokta ana kart olmadığı için testini yapamadıklarını” söylediler. (Emin olmamalarına rağmen) “Ana kartın değişmesi için onay veriyor musunuz? 700 TL ücreti var 700-70 =630TL ödeyeceksiniz” dediler.
Onay verdik ama verirken de “arızanın ne olduğundan emin değilsiniz ana kart olduğundan başka bir şey çıkarsa ne olacak” dedik. “Size yine bilgi verilecek” denildi.
17 Ağustos Cumartesi
Samsung’dan hiç haber çıkmadı. Oysa cihazı alırken “2-3 iş günü içinde…” demişlerdi.
Servisi aradığımızda “TV anakartın yanmış olduğunu, 750 TL ücreti olduğunu” söylediler. (Daha önce, onay verdiğimizde 700 idi)
– Önceki aramamda farklı söylemiştiniz.
– Haaa… öyle mi?
– TV’miz ne zaman geri gelir?
– Stokta ana kart yok. Biz de Samsung dan istedik ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Samsung bize gün söylemedi.
17 Ağustos Cumartesi – Aynı Gün
Samsung merkezi aradık. Kızım Tutku görüştü.
S- Kaydınız kapanmış gözüküyor.
T- Neden?
S- Sistemsel bir şey… Yine de arkada takip edebiliyoruz
Sanırım hizmet hızına dair hedefler var. Servis kaydını kapattıklarında hedefe ulaşmış oluyorlar. Müşteri odaklılık ve hedefler konusunda şu [a] , [b] , [c] , [d] yazılara göz atılmasını öneririm.
Madem “arkada takip ediliyor” neden müşteriye söylüyorsunuz?
S- Ana kart için istek açılmış, Türkiye stoklarında yokmuş, globalden istenmiş.
T- Ne zaman gelir?
S- Bilemiyoruz. Kore’ye, Asya ülkelerindeki depolara soruyoruz
T- Hiç bilgi alamıyor muyuz? 4 gün mü 4 ay mı?…
S- 4 ay sürmez herhalde (Sanırım mizah yapıyor)
T- İkame TV alabiliyor muyuz?
S – Onu servise soracaksınız. (Anlaşılan, Samsung’da kurum standartlarını bağımsız servis istasyonları belirliyor.)
T – Ben nasıl, ne zaman, kimden bilgi alabilirim?
S – Beklemenizi, sabretmenizi rica edeceğim
Güney Kore’den veya Asya’daki bir başka ülkeden TV ana kartının gelmesini bekliyoruz.
Bu zaman içinde, hizmetlerini iyileştirmek, kayıt açmak – kapamak – açmak ve müşteri odaklı hedefler koyulması konularında Samsung Türkiye ekibine hizmet sunabilirim.
İhtiyaçları var. Değil mi?
🙁
Etiketler: bayi, hizmet, Samsung, servis kalitesi, yetkili servis
Kategori: CEM
19 Ağustos 2019
11:37 am
Yavuz Koşar` @yavuzkosar
Benzer sorunu akıllı bir cihazda yaşamıştım, Samsung pişmanlıktır, kafalarına göre kayıt açıp kapatıp vermediğimiz istemediğimiz şeyleri söylemişim gibi yapmaları vs…
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Tolgahan @TolgaDemirayak
Bu konuyu direk kore merkezlerine bu blog gönderisini de ekleyerek mail atın. Sorunun kısa sürede çözülme ihtimali yüksek 🙂
Eski teknosa çalışanıyım, çalıştığım avm’deki samsung bayisinde sorun yaşayan müşteri genel merkeze attığı 1 maille bayiye ciddi yaptırım uygulatmıştı .
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Şener Yener @SenerYener
Uğur Hocam aynı sorun bende de var allahtan bunu yazdınız…
Hayatta servis falan çağırmam tanıdık bir televizyoncu var.
Anakart değil kondansatörlerin şişmesinden de olabiliyor ama servisler direk parça değişimi yaptırdığı için komple anakartı değiştirmek istemiş olabilirler.
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Savas @alparsla
Yüksek performans için bitmemiş kaydın kapanması nefis imiş
🙂
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Furkan ÇAYIR @frkncyr
Think global act local olayını yanlış anlamışlar.
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Aykut ÖZYAYIKÇI @Aykut_OZYAYIKCI
Türk tipi hizmet kalitesi! Aynı firmanın başka ülkelerde böyle yapması mümkün mü?
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selcukcoban @selcukcoban_1
Hocam benim de benzer bir deneyimim olmuştu. tablet almıştım bozuk çıkmıştı
servise kayıt numarası ile teslim edip sonucu öğrenmek istediğimde ürünün servis kaydının olmadığını söylemişlerdi 🙂
tüketici hakem heyeti aracılığıyla ürünün arızalı olduğunu kanıtlamıştım.
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İsmail H. Polat @ismailhpolat
Ben de ekranda beliren lekeler için akıllı televizyonumu tamir ettirmeyi düşünüyordum ama @Ugurabi’nin şu yazısından sonra kafam karıştı.
Bu, bir istisna mı yoksa servis süreciniz hep böyle mi @SamsungTurkiye ?
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Burak Bayburtlu @burak
@ismailhpolat Muhtemelen. Ama ben bugüne kadar iyi servis diye bir şey duymadım Türkiye’de. Hepsi aynı. Müşteriyi yolunacak kaz görmek sanki kuruluş bildirgelerinde yazılı. Dua ediyorum ki bir cihazım bozulmasın…
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Pardon; Xbox servisinden aşırı memnun kalmıştım ama istisnalar kaideyi bozmaz. Zaten operasyonu da yurtdışından yürütülüyor sanırım, hep Belçika ile konuştum.
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elixir @elixmix2019
@ismailhpolat Hocam ben istisna olduğunu düşünmüyorum ancak burada stokta parça tutulmaması ağır hata, binlerce tv satıyorsun bir tane stokta anakart yok, şaka gibi. Sene 2019 hala bizi buna inandirmaya calisiyorlar, kore’den parca bekliyoruz hikayeleri. Beceriksizlik, lakaytlik ve riyakarlik
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@ugurabi her model icin belirli sayıda stokta yedek parça tutulması gerekiyor, kore’den ısmarladık gelecek falan bunlar yalan beyanlar, ciddiye almayın hocam.
Adamlar binlerce televizyon satıyor hiç yedek parça tutulmuyor mu ? buna mı ikna ediliyoruz ?
@SamsungTurkiye öyle mi ?
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Burçak Çubukçu @burcakcubukcu
Samsung TV Günlüğü https://ugurozmen.com/cem/samsung-gunluk
Samsung üretim kalitesinde iyi ama servis konusunda çuvallamış.
Okuyun güzel yazı.
Bana kalsa gidip yeni bir televizyon alırım. Bunların tamir ettikleri cihazdan da verim alınmaz.
@ugurabi @SamsungTurkiye
–
Ersin KOÇ @ersinkoc
@burcakcubukcu LG varken niye Samsung TV
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Burçak Çubukçu
@ersinkoc Servisi Türkiye’de verince?
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İlker İLGEN @ilkerilgen35
Pazarlık edin. Camaşır makinemin kapak lastiğini kendi hatam sonucu bozdum.
Once 45 dediler sonra 200 de anlaştık. Üzerine bir de harici batarya hediye ettiler.
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Cæsar @TurkTurkishTR
Samsung ekranda lekeler bende de oluştu köşeden başladı umursamadım çoğalınca garantiliydi servise yolladım
1 hafta içinde tamir edip getirdiler 1.5 yıl oldu ve harika şekilde çalışıyor.
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Alper Evren @evrenalper
@burak Hangi servisle çalıştığınıza göre değişiyor durum. Yukko’dan aldığım Airpods’u paketi açar açmaz kullanmadan Yukko’ya geri yolladım ve paramla rezil oldum: Değişmedi. 6 Ay sonra Ankara ESC’ye direkt verdim ve şarj ünitesi 2 gün içinde değişti. (Bence kulaklıklar da değişecek)
Ankara ESC Apple Yetkili Servis 2 yıl kadar önce Apple Watch 2 için de sorun çıkarmadan gövde değişimi yapmıştı. Süreçle ilgili çok güzel SMS bilgilendirmeleri var. 🙂 Allah nazarlardan saklasın. Lydia böyle değildi.
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Ercüment Büyükşener @ercumentb
Bu konuda servis, garanti ve süreç yönetimi adına @arcelik tek geçerim.
Sanırım TV lerinde de panel Samsung :-).
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Oğulcan @Oulcan73147373
Benim de tv,bulaşık mak.,buzdolabım,çamaşır mak ve telefonum samsungdu. Telefonun(s6) ekranında piksel hatası oldu gonderdim 2 ay gelmedi tüketici hakem heyetine gittim ücret iadesi kararı cikti ama gold bilgisayar battığı icin param gitti. Tv nin renkleri bozuldu servis geldi 650 tl para aldılar.
Paslanmaz çelik tabanlı bulaşık makinesini tabanı paslandı aradim konustum gelmeden kullanıcı hatası dediler.
Bakalim buzdolabı ve çamaşır makinesi halen çalışıyor.
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Fettah Ertürk @ErturkFettah
Hocam ben de aynı problemi yaşadım hatta ekran problemi 4 defada giderildi
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Delipoyraz_57 @delipoyraz_57
Bunu yazmanız iyi oldu. 1 aydır 55NU7500 Almak için fiyat kolluyordum.
Teşekkür ederim @ugurabi .
Güle güle @SamsungTurkiye @Samsung
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Uğur Yasin Karakaş @KarakasUgurr
Servisler tamir yapmazlar. Arızalı parçayı, sök-tak mantığıyla bulup arızalı kartı komple değiştirirler.
Hiçbir yetkili serviste kondansatör patlamışta biz bunu sökelim yenisini takalım durumu olmaz. Olamaz. Uluslararası servis politikasıdır. Yoksa parçaya garanti veremez.
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19 Ağustos 2019
12:20 pm
Müşteri memnuniyeti sağlayan sınırlı firma var. Özellikle internet sağlayıcıları rezaletin de ötesinde… yasalarla korunmadığı için mi bilmiyorum ama firmalar çok rahat bu konuda, hepsi aynı seviyede olduğu için müşteri kaybetme kaygıları da yok!
19 Ağustos 2019
2:53 pm
Türk insanı olarak servis hizmeti vermekte böyle sorunlara sebep olan bir yapımız var. Biz de yetkili olmasak da servis hizmeti veren bir işletmeye sahibiz. Bizim de işletme olarak ve şahsım olarak daha hızlı sonuçlandırabileceğimiz işlemlerimiz oluyor. Tembellik yapıyoruz diyebiliriz. Tabii servis işlemleri dediğimiz şeyin küçük bir parça değişimi dahi olsa sökme toparlama manasında uğraşlı ve zaman alan işlemler olması bu tembelliğin sebebi. Bir de Türk insanının müşteri olarak şöyle bir sorunu var. Tabii bu kıyası yaparken Avrupa ülkeri ile olan refah farkımız aklımın bir köşesinde duruyor. Ülke insanımız genelde de, özellikle elektronik ürünlerde ürünün tamiri hususunda çok ısrarcı. Olmayacak işler de çok talepkar. 5 yıl sağlıklı ömrü olan 1000 TL’lik elektronik ürünün onlarca parçasından birine ürünü bir süre daha kullanabilmek için 200-300 TL gibi servis ücretleri ödeyebiliyor. Bence bu da bir tüketici bilinçsizliği.
19 Ağustos 2019
3:05 pm
Mahalledeki tamirciye götürsen o transistörü değiştirir, max 100 TL’ni alırdı! Benim başıma benzer bir şey Volvo’nun cam motorunda gelmişti. Sanayide %5’i fiyata yaptırmıştım:)
19 Ağustos 2019
9:26 pm
Benzer sorunu yaşayan arkadaşım samsung avrupa’ya bir mail döşemişti ve mailin ardından birkaç gün içerisinde yeni tv geldi 5 yıl extra garanti verildi ve hediye olarak da fotoğraf makinesi vermişlerdi. Sanırım kimle muhattap olmayı bilmek gerek zira Türkiye’de işler anlattığınızın ötesine geçemiyor.
20 Ağustos 2019
10:16 am
ali aygün
Zirvesi Vestel’dir hocam. 2 defa vuruk mal getirdiler. 3. Kez getirdikleri gün evleniyordum, bugün gelmeyin dedim. Ne yani biz gelicez kimse yok mu dedi telefondaki. En son her arayan küfür ederken hatırlıyorum kendimi :))
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Yahya Gunduz
Benzer bir deneyimsizliği ben de Amsterdam’da deneyimledim ve bir daha asla Samsung kullanmamaya karar verdim. Satış sonrası hizmetin kısa ve uzun vadeli etkilerinden haberdar olduklarından emin değilim.
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Ahmet Acar
Çok güzel ve net paylaşmışsınız süreci.
Malesef çokça firmada, üründe ; benzer uygulamalar ile karşılaşıyoruz tüketiciler olarak.
Acaba bir çözüm geliştirebilir mi biz tüketiciler bu duruma, bir iyileştirme sağlayabilir miyiz?Sağlayabilir isek ;
Nasıl?
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Şener ŞAFAK
Ben Philips 2 yıl ledleri dayanmadığından bunlara gebe kalmak için Samsung aldım ve 400₺ fazla verdim 5 yıl garanti yaptırdık bakalım ne kadar dayanacak (edited)
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Tufan Karaca
“Kültür stratejiyi kahvaltıda yer” der Drucker, şirket kültürünün temel altyapısı bireylerdir, yani toplumsal kültür, hal böyle olunca başka kültürlerde kolaylıkla çalışan sistemler çalışmaz oluyor ülkemizde. Yazılarımda dert yandığım temel konulardan biridir bizdeki boşvermişlik, bananecilik,
https://blog.tkaraca.com/2019/bosveren-sirketler/
21 Ağustos 2019
7:31 am
Ben bozulmasından korktuğum için hep Vestel alıyorum. Garanti süresi 1 yıl daha fazla oluyor. Bir tane tv 3. senesinin bitmesine çok yakın bozulmuştu. Servisi arayınca kısa sürede geldi. 2-3 gün içinde aradılar. TV de çizgiler oluşmuştu. Size yeni tv verilmesine karar çıktı denildi. Ben de bari değişiyorsunuz biraz fark vereyim üst modele geçelim dedim onlar da olur dedi. Bize istediğiniz modeli söyleyin stokta varsa olur dediler. 3-5 şey söyledim hepside vardı, ben bir bakayım da arayayım sizi dedim.
Piyasa satış fiyatından daha düşük bir farkla daha büyük ekran ve üst model tv ye geçtim.
Bu arada bozulan tv’yi ikinci el almıştım. Elimde bir belge yoktu ama Vestel’i arayınca kaydı çıktı. Normalde elinde garanti olması zorunluluğu var ama garanti belgesini sormadılar. Arayınca direkt sizin şu tarihe kadar garantiniz var diyor Vestel. 1 yıl ek garanti kağıt üstünde az bir fark ama benim çok işime yaramıştı.