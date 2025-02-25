20/80’i Herkes Bilir

20/80 kuralından (Pareto eğrisi) sıkça bahsedilir. (Long Tail denilen kavram da bu kurala dayanır.) Müşterilerin %20’si, gelirin %80’ini sağlar. Çoğunlukla doğrudur.

Bundan bahsetmek istediğimde, daha ağzımı açarken “Biliyorum, 20/80… Pareto…” derler. Ama çoğunlukla bu dağılımın bir kurum için ne kadar tehlikeli olduğunu bilmezler.

Gelin şu 20/80 eğrisini ayrıntılı inceleyelim ve neden tehlikeli olduğunu anlayalım.

Ayrıntısına Bakalım

Önce 20/80’in açılımını yapalım ve müşterilerin kuruma kazandırdıklarını en yukarıdan aşağıya, %10’luk dilimler halinde inceleyelim. Yukarıdaki eğriyi rakamlara dökersek:

1’inci %10 = gelirin %53’ü

2’inci %10 = gelirin %27’si __ (böylede ilk %20 = gelirin %80’i)

3’üncü %10 = gelirin %14’ü

4’üncü %10 = gelirin %8’i __ (ilk %40 = gelirin %102’si)

5’inci %10 = gelirin %5’i

6’ıncı %10 = gelirin %2’si

7’inci %10 = gelirin %1’i __(ilk %70 = gelirin %110’u)

8’inci %10 = gelirin %0’ı

9’uncu %10 = gelirin (eksi) %2’si

Son %10 = gelirin (eksi) %8’ini __(Son %20 = kar değil zarar)

yapar.

Nasıl zarar oluştururlar derseniz: bankada işlemi şubelerden yapar, çağrı merkezini sıkça arar (bunca dijital kanal varken pahalı insan emeğini kullanır, vb...) sigortada sıkça hasar yaratır, diğer sektörlerde sosyal mecralardan (bazen haksız) şikayetlerini duyurur…

Yukarıda verdiğimiz zarar oluşturan son %20, sigortacılık gibi bazı sektörlerde daha fazla olabilir.

Neden Tehlikeli

Yıllardır bir çok yerde anlatıyorum. Yukarıdaki hesaplama kadar somut ortaya koyulmadığı zaman, bu 20/80 kuralının önemi anlaşılmıyor.

Rakipler, eğer veriye dayalı analizler yapıyorlarsa, ilk %10’luk, hatta ilk %5’lik dilime saldırır. O dilimlere giren müşterileri kazanmaya çalışır. Sizde de 20/80 geçerliyse, yukarıdakine benzer dağılım vardır, Müşterilerinizin ilk %5’lik dilimi muhtemelen kârlarınızın %30’undan fazlasını yapıyordur.

Gelin hesaplayalım. Basit olması için 100 müşterinizin olduğunu varsayalım. İlk %5’den bir müşteri kaybettiğinizde gelirinizin yaklaşık %6‘sını kaybettiniz. (İlk %20’den her hangi bir müşteriyi kaybederseniz, gelirinizin 80/20 = %4’ünü kaybedersiniz.)

Yoğun kampanyalar, promosyonlar ile müşteri kazandığınızda ortalamadan müşteri edineceksiniz. Yani 5’inci veya 6’ıncı %10’luk dilimden müşteri gelecek. 100 müşteri diye hesaplamaya başladık ya… 20 kişi toplamda %7 gelir sağlamış oldu.

Siz %4 gelir sağlayan bir müşterinin yerini doldurmak için [20 x 4 / 7 =] 11,5 – 12 müşteri kazanmak zorundasınız. Bir de yeni müşteri kazanma maliyeti giriyor hesaplamaya… Üst dilimden kaybettiğiniz bir müşterinin gelirini yerine koymak için yeni kazandığınız 12 müşterinin sizinle yıllarca (terk etmeden) çalışması gerekiyor.

Özet – Önemli Konular

Çokça konuşulan, yeni müşteri kazanımı ile mevcut müşterinin elde tutulması arasındaki bire altı veya bire dokuz veya bire yirmibeş oranı bu hesaplamalarla çıkartılır. Daha önce dediğimiz gibi, yaşam boyu değer hesaplaması CRM’in en önemli kavramlarından biridir. Her kurum kendi müşteri dağılımını bu gözle incelemelidir. En alttaki dilimlerde yer alan müşterilerinizden kurtulmaya çalışın, Ne yaparsanız yapın, ilk %20’den müşteri kaptırmamaya çalışın. Aksi koşulda acı, hüzün, gözyaşı…

Etiketler: 20/80, müşteri kazanımı, Pareto, yaşam boyu değer

Kategori: CRM