CRM Final Sınavı

İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programındaki CRM dersi, sınıfta eğitim yapılırken e-MBA öğrencilerine yayınlanıyor ve kayda alınıyor. Uzaktan eğitim [e-MBA] öğrencileri, bu sayede nasıl isterlerse (eş zamanlı veya sonradan) dersi izleyebiliyorlar.

İlk uyarılar (hatırladığım kadarıyla) 9 Mart gibi gelmeye başlamıştı.15 Mart Pazar günü dersini evden yaptık. Sınıftaki MBA katılımcıları, eksiksiz olarak evlerinde derse girdiler. Tüm eğitimlerin uzaktan yapılma kararı alındığında, zaten deneyimlemiştik. Sonra tüm dersleri uzaktan verdik.

Final sınavı zamanı geldiğinde, öğrenci sayısının az olmasından yararlanarak 36 saatlik bir evde-sınav uyguladım. 4 Haziran Perşembe günü saat 08.00‘de sorular verildi, 5 Haziran Cuma akşamı saat 20.00‘ye kadar sisteme yüklenmesi gerekiyordu. İsteyen ders videolarına dönüp bakabilir, okuma malzemelerini gözden geçirebilir, arkadaşlarıyla konuşabilir, her türlü kaynaktan yararlanabilirdi.

Sınav soruları şöyleydi:

Dikkat etmişseniz, puanları toplayınca 110 yapıyor. 100 üzerinden 110. Eğer 100’den fazla alan olursa (bu dönem 3 kişi), artan notları ödev notlarına ekliyorum. Ne de olsa, marifet iltifata tabidir.

Siz de bakın bakalım. Bilgi – MBA’de CRM dersi öğrencisi olsanız, kaç alırdınız?

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Notlar:

Dersin yöntemini merak etmişseniz [1] , [2] , [3] yazılarına göz atıverin.

Geçmiş yıllara ait Final Sınavı soruları şurada.

Neden her sorunun altına “ Lütfen sadece soruyu yanıtlayın. En çok 20 satır / 200 kelime içinde yanıtlayabilirsiniz ” yazdığımı sonraki yazıda anlattım.

” yazdığımı sonraki yazıda anlattım. Doğru yanıtları ise daha sonraki yazılara bıraktım. O zamana kadar tartışabiliriz.

🙂

Etiketler: CRM eğitimi, ders, final sınavı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, MBA, ödev

Kategori: CRM