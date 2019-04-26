Veri, Anlam, Bağlam

Verinin anlamlandırılması konusundaki yazılarımı okuyanlar, eve yemek servisi yapanlar için yazdığım şu örneği:

“Fenerbahçe’nin maçı İstanbul’daysa yemek ısmarlamıyor ama, Fenerbahçe deplasmandaysa mutlaka sizi arıyor ise… müşteriniz Fenerbahçe taraftarıdır, maç İstanbul’daysa maça gidiyordur. Deplasmanda olursa, TV önüne geçip bir yandan yemek yiyor, bir yandan da seyrediyordur.”

hatırlayacaklardır. Başka örneklerim de vardı:

“Çocuk menüsünü sadece 2 – 3 haftada bir ve hafta sonlarında ısmarlıyorsa, muhtemelen boşanmış babadır ve çocuğu o hafta sonu için almıştır”

Genel Müdür bu örnek için de “Doğru. Bu da beni anlatıyor” demişti.

Bu toplantıyı şuradan okuyabilirsiniz.

Hızlı gıda diye adlandırdığım o sektörde, “Mesai sonrası bir saatte iş yerine teslim ediliyorsa, büyük ihtimalle fazla mesai yapılıyordur” dediğimde “Nereye teslim edildiğini bilemeyiz”diyen IT’den sorumlu GMY’nin, bu sektördeki tek örnek olmadığını bir başka toplantıda öğrendim.

Kendisinin “bir hızlı gıda firmasında veri bilimci” olduğunu söyleyen arkadaş ile yukarıdaki örnekleri konuştuk.

Bu veri bilimci “Mesai sonrası bir saatte iş yerine teslim ediliyorsa, büyük ihtimalle fazla mesai yapılıyordur” cümlesine itiraz etmedi ama diğer 2 anlamlandırmaya karşı çıktı.

“Ohooo… Öyle ayrıntılarla uğraşırsak üç bin tane segment çıkar. Ayrıca, böylelerini bulmak için günlerce uğraşmak gerekir” dedi.

Dijitürk, Teledünya, vb. kanallı TV yayını yapanlar bile 250+ alt segment belirleyip, bu sayıyı 600’lere çıkarmaya çalışırken, hazır gıda gibi veri bolluğu yaratan kurumdaki yaklaşım böyle.

Ne de olsa, herkesin kendine göre veri bilimci tanımı var. Siz bu [1] ve [2] yazıları yorumlarıyla birlikte okuyun. Gerçek veri bilimciler ile “-mış gibi yapanları” ayırt edeceksiniz.

Tıpkı bir önceki toplantıdaki gibi sakin davrandım. “Veri bilimci olduğunuz iddiasında kararlı mısınız?” diye sormadım. Yine, sahte bir “iş yaşamı gülümsemesi” ile toplantının bitmesini bekledim.

O veri bilimci(?)nin “günlerce uğraşmak gerekir” demesinin nedeni, kurumda 2 kademeli veri ambarının olmaması.

Hani Kaynağında Arıtmak yazısında bahsettiğim ve sadece anlamlandırma için değil, müşteri deneyimi ve dijital dönüşüm için de zorunluluk olan “müşteri odaklı veri ambarı” katmanı var ya! O olmayınca ve veri bilimci de bunun olması gerektiğini bilmeyince…

Defalarca söyledim ve yazdım. Müşteri odaklılık hem entellektüel, hem de teknolojik altyapı meselesidir.

Biri olmazsa zor da, ikisi de olmayınca…

.

Etiketler: hızlı gıda, veri anlamlandırma, veri bilimi

Kategori: CRM