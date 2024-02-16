B2B Sadakat Yoktur… mu?

Sadakatin değişen durumu ve tanımını tartışmaya açmak için başlattığım Sadakat Konusunda yazısına yapılan yorumlardan biri “Müşteri sadakati diye bir şey asla yoktur, ve hiç olmayacaktır. Müşteri sadece kendi menfaatine sadıktır” idi.

Bu yorumu yapan kişinin yazıyı baştan sonra okumadığı kanaatindeyim. Yazıda, bu iddianın aksini gösteren örnekler vardı. Oradaki örneklerden çok daha fazlasını her gün yaşamımızda görüyoruz.

Sadakat konusunda en sevdiğim yorumlardan beri arkadaşım Ulaş Vardar tarafından yapılmıştı: “Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz“. Bu cümle, her kurumun sürekli aklında tutması gereken bir cümledir.

Finansman dünyasından iki örneği paylaşmak isterim.

Yağmurda Şemsiyeyi Kapatırsanız

1994’de bankaları çok zorlayan bir kriz oldu. Aylık fon maliyeti %15 – 17 oranlarına çıktı. Bazı bankalar tüm kredileri kapattılar. Önceden verdikleri kredileri vadesi gelmeden geri istediler. Anlatacağım olay da bu “kredi geri çağırma” konusunda.

1994 krizinin hemen ertesinde, leasing şirketinde çalışırken Batı Anadolu’da bir şehirdeki iş adamlarıyla görüşmeye gittik. Bunlardan birinde, daha önce çalıştığım bankanın yöneticileriyle kapıda karşılaştık. Biz girerken onlar çıkıyorlardı. Ben eski arkadaşlarıma hasretle seslendim ama onlar, asık yüzlerle ve mutsuz seslerle “merhaba” deyip gittiler.

Yukarıya holding patronunun yanına çıktık. “Hoş geldiniz” faslından sonra, “az önce kapıdan çıkan bankacılar…” diyecek olduk. Patron bize olayı anlattı.

Krizde “kredileri ödeyin” yazısını alınca “daha vadesi gelmedi” diye bankayla görüşmüşler. “Sözleşmenin şu maddesinde… banka isterse…” yanıtını almışlar. Banka şehirdeki tüm şirketlere benzerini yapmış. “Holding’in tüm genel müdür ve yardımcılarını çağırdım.” Bu bankanın kredilerini 2 hafta içinde kapatın” diye emir verdim” dedi. Gereğini yapmışlar.

Kriz geçmiş. İşler yoluna dönmüş ama hiçbir büyük kurum o bankayla çalışmamış. 6 – 8 ay arayla birkaç kez şube müdürü değiştirmişler ama nafile… Sonra bankanın ağır topları şahsen müşterileri teker teker ziyaret etmeye başlamış. Kapıda karşılaşma nedenimiz buymuş.

Patron bizim toplantımızdan hemen önceki görüşmeyi şöyle anlattı.

“Geldiler. 45 dakika beklettim. Sonra içeri aldım. Daha oturmalarına fırsat kalmadan “siz don giymeyi bilmezken biz pantolon biçiyorduk” dedim. [Not: Bu deyimi daha önce duymamıştım] “Bizim krizde batmadığımız ortada… Siz birkaç kriz yaşayın, hâlâ ayakta kalırsanız, belki sizinle çalışırız” dedim. Sonra kapıyı gösterdim“

Bu akşam büyük bir resepsiyon veriyorlarmış. İki davetiye bıraktılar. Birini şoföre, diğerini sekretere verdim. Eşinizi alıp gidin, eğlenin” dedim.

Bankanın davet verdiği otelde kalıyorduk. “Ayıp olmasın” diye içeri girmedim ama kapıdan şöyle bir baktım. Hiçbir büyük firma sahibi veya yöneticisi yoktu. İçerisi eğlenen genç insanlarla doluydu. Bir iki küçük işletme dışında, davetiyeleri genç çalışanlara vermişlerdi.

Ahde Vefa

İkinci örneğim yine 1994 krizi dönemlerinden… Yukarıda dediğim gibi aylık fon maliyeti %15 – 17 oranlarına çıkmıştı. Finansal kurumların çoğunluğu “günü yaşadığı” için (yanlış anlaşılmış “carpe diem” diyebiliriz), leasing’deki fiyatlar da çoğunlukla bu oranlardan veriliyordu.

Aslında proje finansmanı yöntemi olan leasing’de en az 2 yıllık, çoğunlukla daha uzun süreli finansal işlemler olduğu için, müşteriler geçici bir dönemin fiyatını 2-4 yıl boyunca ödemeyi kimse istemiyordu. Haklıydılar.

Bir leasing şirketi %12’den fiyat verdi. Bu oran da az değildi ama o dönemde başka çaresi olmayanların gidebileceği tek kurum oldu. Diğer leasing yöneticileri “ne biçim zarar ediyorlar” diye kendilerini avutuyorlardı.

Birkaç ay sonra kriz yavaşladı, fon maliyetleri ayda 6-7’lere düştü. Biz %7’den fiyat teklifleri verdik; o leasing şirketi %9’un altına inmedi. Herkes %17 fiyat verirken %12 verdikleri dönemdeki müşterileri onları uzun süre bırakmadı.

Bazı müşterilerle şahsen konuştum. “Biz daha ucuzuz” dediğimde “Şimdi herkes daha ucuz zaten. 3 – 4 ay önce neredeydiniz?” yanıtını aldım.

Özetle

Finansman sektöründe çok zaman geçirdiğim için bu yazının örnekleri sadece o taraflardan geldi ama her sektörde benzeri örnekler olduğuna eminim. CRM’in ilk yıllarından, Martha Rogers’dan bir cümleyi kulağa küpe yapmak gerek: Her şeyi kopyalayabilirsiniz. İlişki hariç. Sadakati sağlayan da o ilişkidir.

Size “Müşteri sadakati diye bir şey asla yoktur, ve hiç olmayacaktır. Müşteri sadece kendi menfaatine sadıktır” dediklerinde inanmayın.

Neden sadece en ucuz ürünler satılmıyor? Neden birileri bir çantaya 6 bin dolar para ödüyor? Neden uyanık olduğumuz her an elimizde olan cep telefonu varken, dijital olmayan saate onbinlerce dolar veriyorlar? Neden yarış yapmamalarına rağmen Ferrari veya Maserati satın alıyorlar?… böyle binlerce soru sorabilirsiniz.

Ya menfaat kelimesini yeniden tanımlayacaksınız, ya da bu iddiadan vazgeçeceksiniz. Bence, en iyi sadakat programı, muhteşem bir deneyim yaşatmaktır.

Not: Yazının ilk kısmı Kriz Döneminde SAKIN HA! isimli yazıdan alıntıdır.

Kategori: CRM