Geeel, Bankaya Geeeel
Yazının başlığını, semt pazarında “Geeel, pırasaya geeeel” sesinde okuyun.
😀
MBA’de dersimi almış olanlarla arkadaşlığım devam eder. Pazarlama, CRM ve dijital dönüşüm konularında bana esin kaynağı olurlar. Aşağıdaki mesaj da böylece bana ulaştı.
Banka, genç arkadaşım Umut Altun’a göndermiş.
Umut Altun şöyle diyor:
Ekte bankacılığın geldiği nokta, bunu kıdemli müşteri yöneticisi kendi inisiyatifi ile mi yapıyor ki?
Bankaların genel e-postaları zaten can sıkıcı. Bir de böyleleri olursa yandık 🙂 Pazar mantığına dönüştürüp “gel abi gel gel gel akşam pazarı fiyatları indirdik” olur.
He bir de “değerli maaş müşterimiz” demişler ya… Havale eft vb. masraflar için konuştuğum zaman “aaaaa o ama hizmet karşılığı efendim” deniyor. Hani değerliydik 🙂
🙁
Bugünlerde, yanlış anlaşılan “izinli pazarlama” furyası ortalığı sardı. Kurumlar, izinli pazarlama ve KVKK’nın ilk çıktığı ve çokca kötü örneğin sosyal mecralara yansıdığı günlerinden daha kötü bir durumdalar. Merak ediyorum. Acaba avukatları hep bir ağızdan “izinli olan iletişimlere… hücummm” talimatı mı verdi? Eline herhangi bir iletişim bilgisi geçiren kurumlar, ilgili ilgisiz herkese mesaj üstüne mesaj göndermeye çalışıyor.
- Elinde adres ve alışveriş verisi var diye mesaj gönderenlerin sonunu merak edenleri şu yazıyı okumaya davet ediyorum.
Anlamsız ve tutarsız mesajların sürekli gönderilmesi, sadece verilen iznin iptal edilmesini değil, kurum veya markadan nefret edilmesini de sağlıyor. “Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar” demiyorum, “bir daha geri çıkamayacak kadar kendilerini gömüyorlar” diyorum.
Geçmişte denedik: Mesaj anlamlı olursa, izinli pazarlama olmasa bile, itiraz edip “nereden buldun adresimi veya telefon numaramı” diyenlerin oranı binde 5 – 8 arasında kalıyor. Mesaj anlamsız ise, şikayet edenlerin oranı yüzde 3,5 – 4 arasında oluyor.
Özetle, müşteri için mesajın ANLAMLI olması, İZİNLİ olmasından 6 – 8 kat daha önemli.
🙁
Etiketler: anlamlandırma, etkileşim, Garanti Bankası, iletişim, izinli pazarlama, mesaj, SMS, spam, teklif, tutarlılık, veri anlamlandırma
Kategori: CRM
15 Şubat 2020
2:21 pm
Bir süre yurtdışındaydım. Çeşitli avantajları kullanabilmek için birtakım marka ve mağazalarla bilerek, isteyerek e-posta adresimi paylaştım. Memlekete dönünce de bunları iptale başladım. İptal esnasında bazı markalar size seçenek sunuyor. Haftalık, aylık veya üç ayda bir indirim ve kampanyalardan haberdar olmak, yahut belli konularda haberdar edilmek gibi. Açıkcası bu biraz daha anlamlı geldi bana. İşlem ücreti alan banka ile ise çalışmıyorum. Tek istisna kredi kullandığım ve emekli maaş müşterisi olduğum banka. Mecburum onlara bir süre daha.
15 Şubat 2020
9:16 pm
Nilay Ocak Service Design Enthusiast,Entrepreneur to be,Design Thinker
İletişimin izinli olup olmadığını müşterinin sorgulamaya başlaması tamamen “mesajın anlamlı olup olmamasıyla” ilintili diyebiliriz, değil mi?
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Yiğit Osman DENİZ TMGD HİZMETLERİ DANIŞMANLIK ŞİRKETİ KURUCU KORDİNATÖR DANIŞMAN
Tam olarak diyemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü insanoğlunun düşünceleri karmaşıktır. Kurum fayda sağlayacak bir fırsatı, veriyi odaklayarak müşterisine sunsa bile , bazen müşteri bunu kabullenmekte güçlük çekebilir . Aynı soruyu gene sorar . Özellikle bu konu sağlık sektöründe oluşabilir. Bazı şeyler hatırlatılmak istenmez. Bu durum kurumun, müşteri algısında negatif bir yer edinmesine sebep olabilir
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Ugur Ozmen
Tam olarak değilse bile, EVET yüzde 99 oranında (haydi biraz yanılmış olayım, %95’in üstünde) “müşterinin sorgulamaya başlaması tamamen “mesajın anlamlı olup olmamasıyla” ilintili” diyebiliriz.
Birkaç denemeden gördüğüm (benim deneyimlerim) bu yönde.
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Çağlar Sahiner Sales Manager at Johnson & Johnson Medical Turkey
Hocam bu durumun sonucunda oluşan esas fatura bu marka/işletmelere en büyük zararı veriyor . “Daniel Kahneman -Gürültü “makaleside bunu bir başka haliyle orataya koyuyor.
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Ugur Ozmen
Bu “geri alınamayacak kadar nefret edilmenin maliyeti” malesef kurumlara anlatılamıyor.
Sanırım bu da bir “CRM bilenler ve yönetimde olanlar çelişkisi”.
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Yahya Gunduz
Eskiden akıllı insanlar çalışıyordu Garanti’de. Ne oldu acaba?!
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