Blog’dan Öğrenmek
Bildiklerimi ve öğrendiklerimi mümkün olduğunca ugurozmen.com ve uzaktanCRMegitimi.com bloglarımda paylaşmaya çalışıyorum.
Her ikisine de reklam almıyorum. Bir-iki kere sosyal mecralar sayesinde tanıştığım arkadaşlarımın etkinliklerini veya kitaplarını duyurmalarına yardımcı oldum. Keyifli sohbetleri, imzalı kitapları ve kahve ısmarlamaları dışında bir fayda da elde etmedim.
Yarar elde etmediğim bir yana, kendi CRM ekiplerine “Adam zaten bildiklerini blog’da yazmış. Boşuna danışmanlık parası vermeyelim. Okuyun ve bize uygulayın” diyen üst düzey profesyoneller (??) veya patronlar nedeniyle, aksine para kaybettirdiği de oluyor. Bunlara rağmen “neden hâlâ yazıyorum” sorusuna (sabrı olup okumak isteyenler için [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6] ) uzun uzadıya yanıt vermiştim.
Gelelim ayın diğer yüzüne. Şurada bahsettim. Bir danışmanın “Müşterimiz kurumlar için sadakat katsayısı diye bir model oluşturduk” tek bir cümlesi sayesinde Müşterinin Yaşam Boyu Değeri modelini geliştirebilmiştim.
Eğer siz de, yayınladıklarım sayesinde edindiğiniz bilgi ile kendiniz veya çalıştığınız kurum için katma değer yaratıyorsanız, hatta onunla yetinmeyip hangi üründen başlarsa ve nasıl devam ederse daha fazla verim alacağınızı hesaplayacak modelleri geliştirecek noktaya geliyorsanız… size bin kere helal olsun. İyi ki o yazıları yayınlamışım. Okuyun ve yararlanın. Arada benimle bulgularınızı paylaşırsanız, kendime saklamam ve hep birlikte öğreniriz.
Çizer takımından olmadığım için, telif filan istemem. Benden öğrendiğiniz her kavramı projelerinizde kullanabilirsiniz. Beni referans verseniz sevinirim ama adımı anmazsanız da küsmem. Yeter ki doğru zamanda, doğru cümlede, doğru projede, doğru müşteri için kullanın. Bin kere helal ediyorum.
Sayfanın dibinde gördüğünüz © , blogdaki bir yazıyı aynen kopyalayıp kendi yazmış gibi bloguna koyanlar içindir.
🙂
Ama bu ve benzeri ipuçları sizde bir lamba yakmıyorsa… 2 blogda yer alan 2600+ yazıların tamamını okusanız yine de zorlanırsınız. Üstelik, yazılar bir CRM projesinin doğal akışını izlemediğinden kafanız karışabilir.
O zaman size, malum filozofun İngilizce söylemi ile yanıt verebilirim: “vat ken ay du sam taymz”
😛
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Etiketler: blog, CRM, CRM eğitimi, isteklilik modeli, modelleme, paylaşım ekonomisi, sadakat, sosyal mecralar, tahmin, yaşam boyu değer
Kategori: CRM
15 Kasım 2023
6:59 am
Sevda Yalınbaş – Research & Business Development Executive | Start-up Research Advisor
Uğur hocam ile 2011’de bir sertifika programında tanışmıştım. Sonrasında kahve içme şansını ben de yakaladım Blogda yazdıklarının hepsini okudum dersem yalan olur ancak Ataşehir’de kahve içtiğimizde de sonra bir araya geldiğimizde de veri üzerinden deneyim okuması ve oradan insana dokunmayı içselleştirme noktasında da bu yazıların katkısı çok büyüktür.
Çok değil 3 ay önce Kale Seramik yönetim kuruluna sunum yaparken Uğur hocamın “persona” dediğiniz şey duruma göre değişir, eğer bir kadın kendisi için hastaneye gidiyorsa davranışı ve motivasyonu farklı, çocuğu için gidiyorsa farklı ve önceki akşam kavga ettiği kocası için gidiyorsa farklıdır dolayısıyla davranışı ve motivasyonu örtüştürmezsek eksik kalırız örneğini hocamın ismini anarak vermiştim.
Davranış odaklı segmentasyon ve alışverişçi personalarında veri temeli modelleme ürününü ete kemiğe büründürürken bu blog yazılarının olaylara farklı bakma becerimi geliştirdiğini ve hibrid model kurma noktasında bana katkısı çok büyük.
İyi ki varsın hocam
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Hasan Gökhan ŞAHİN – Bilgi Teknolojileri Yöneticisi
Mesleki açıdan CRM ile uzaktan yakından ilgim olmamasına rağmen sanırım 2009 den beri ara ara blog yazılarınızı keyifle okurum. Yazılarınızı genel kültür yanı sıra BTnin şirketlerdeki rolü açısından da bilgilendirici ve iç görü kazandıran kaynaklar olarak değerlendiriyorum.
Teşekkürler
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Burak Sendogdu – Data Analytics Manager @ Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | Leading Analytical Transformation
Kendi adıma teşekkürü borç bilirim hocam.
Blogunuzu 10 yılı aşkın süredir keyifle, her yazınızdan yeni bir şeyler öğrenerek okuyorum, sık sık konuşmalarımda arkadaşlarıma öneriyorum. Konulara ve olaylara bakış açınızın, değerlendirme şeklinizin benim üzerimde büyük etki ve katkısı var.
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Murat Akkus, MBA – Biology and chemistry Education
Uğur Hocam, sizin yazdıkların bulut ötesi gibi… Aslında blog tanımı ve yazının çok çok üzeride blog ötesi demeliyiz ifade etmek yetersiz kalıyor. blog yazmaya başlayacaklar için örnek alabilecekleri tek adres.