İHTİYAÇ ve FARKINDALIK

BrandMap’in Ocak-Şubat 2024 sayısında Pazarlama’nın müşteri tanımı ile bilgi yönetiminin tanımı arasındaki farkı tartıştık. Müşteri ≠ kullanıcı ≠ ödeyen kavramlarına göz attık. Bu kavramların bazı sektörlerde nasıl şekillendiğini inceledik.

İlk yazının devamı olarak, Mart-Nisan 2024 sayısında, ürün veya hizmetinizi kullananların sizin müşteriniz olmayabileceğini gördük. İnsanlar, ürünün veya markanın değil, deneyim yaşadıkları yerin müşterisi oluyorlar. Deneyim olumsuz olsa bile, kullandıkları ürün veya hizmetin değil, deneyimi yaşatan kurumun müşterisi olduklarını anlatıyorlar.

BrandMap’in Temmuz-Ağustos 2024 sayısında, yeniden ilk yazıya döndük ve bilgi yönetimine göre müşteri tanımının nasıl yapılması gerektiğini irdeledik. Müşterinin tanımı, bir yazılım cümlesi ile veri ambarından alacak biçimde yapılmadığında hangi müşterinin terk etmek üzere olduğunun anlaşılmayacağı ve müşteri geri kazanım projesi yapılamayacağını konuştuk. Veriye dayalı pazarlama çalışmaları derinleştikçe, her sektörün daha farklı müşteri tanımları oluşturduğunu da gözlemledik.

Üçüncü yazıyı “Müşteriyi tanımaya başlayınca, deneyim yolculuğunu da çıkarmak gerekiyor. Yolculuk haritası belirlenmezse, ayrımları saptamak ve bir sonraki olası ürünü tahmin etmek imkansızlaşır” diye bitirmiştik.

Akışı sürdüreceğiz ve müşteri deneyimi yolculuğuna giriş yapacağız. Böylece hem ikinci hem de üçüncü yazının devamını işleyeceğiz.

Önce deneyim kavramını anlayalım. Bir örnekle ilerleyelim ve lokanta deneyimini ele alalım. Acaba lokanta deneyimi ne zaman başlar? Lokantaya girince mi, garson bize yer gösterince mi, menüyü elimize alınca mı, arabayı lokanta önüne getirince mi, anahtarı park valesine verince mi?..

Aslında deneyim hepsinden önce başlıyor. “Tuğçe’nin şirkette beşinci yılını kutlayalım” veya “Hakan’a veda yemeği düzenleyelim” veya “Bu dönem çok yorulduk. Bir moral yemeği yapalım” diye düşünürken deneyiminiz başlar. Daha önce o lokantaya gitmemiş de olsanız, aklınıza gelen “mesai çıkışında oraya giderken trafik yoğun olur mu, vale park etmesi pahalı mı, dönüşte çevirmeye rastlama ihtimali yüksek mi”… soruları hep deneyimlerinizle ilgilidir. Elbette fiyat ve ambians gibi (daha yemeklere gelmeden önce) deneyime etki eden duygu ve düşünceler de vardır.

Özetle müşteri deneyimi, ihtiyacın oluşmasıyla başlıyor. Bakın, burası çok önemli / çokomelli. Geleneksel sektörleri baltalayan bazı dijitalde doğan kurumlar için kullanılan hiç … olmayan … klişesi var ya. Hiç arabası olmayan Uber, hiç odası olmayan AirBnb, hiç rafı olmayan Amazon, hiç yazarı olmayan Wikipedi… gibi örnekleri yıllarca duydunuz. (Hatta bazıları artık eskidi bile. Kendi arabalarını, otellerini, mağazalarını açmaya başladılar.)

Bu kavramların arkasında müşterinin ihtiyacını anlamak yatıyor. İnsanlar taksiye ihtiyaç duymuyor, bir yerden diğerine gitmeye çalışıyor. İnsanlar otel odası aramıyor, konaklayacak bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Market değil, satın alma yapabilecekleri ortamı istiyorlar. Ansiklopedi ciltleri umurlarında değil, gerçeği öğrenmek istiyorlar. İnsanlar ürünlere veya markalara değil, ürünün veya hizmetin sağladığı yararlara odaklanıyorlar. Bu yararlar şimdiye kadar hep ürün veya hizmet olarak sunulduğu için, akıllarına ürün geliyordu. Artık değişiyor.

Gelin, şu soruyu kendimize soralım: “Günün 18 – 20 saati boyunca bize taze ve kaliteli sebze – meyveyi ulaşılabilir fiyatla sağlayan güvenilir (Banabi, Getir, Hepsiexpress, Hızlı market, Hemen, İstegelsin, vb. gibi) platformlar olsa, evimizde 2 metreküp yer kaplayan buzdolabına ihtiyacımız olur mu? Otellerde gördüğümüz mini buzdolapları yetmez mi?” Bu soruyu şimdiye kadar onlarca kez sordum. Bebeği olmayanlar “Evde ciddi hacim işgal eden cihazlara ihtiyaç olmayacağını” söylediler.

Hani “büyük veri değil, büyük soru önemli” diyorlar ya… İşte büyük soru da, yanıtı da yukarıda! Müşteri ihtiyacını anlamazsanız, “getir-götür firması buzdolabı sektörünü yıktı” diye düşünürsünüz. “Yıkıcı teknolojiler” (disruptive technologies) diye anlatırsınız. Bilenler “ teknoloji filan yok… sadece bir internet sitesi” derler.

Müşteri ihtiyacını anlayıp ürünleştirme yapmadan yarar sunan, böylece tüm ürünleri hizmete dönüştüren kurumların sayısının artması bunun doğal sonucu. Black & Decker Social Tools adıyla “iki-üç delik delmek için matkap satın almanıza gerek yok, kiralayın” diyorsa, Almanya Tchibo, bebek kıyafeti kiralama modeli sunmaya başlamışsa, Vestel “her 2 yılda bir TV’nizi yenileriz” demişse, Urban Outfitters ayda 88 dolara 6 parça kıyafet kiralayabileceğiniz yeni bir servis sunuyorsa, Nike Adventure Club yıl boyunca şık kalmak isteyen çocuklar için bir abonelik hizmeti çıkarmışsa, MUJI, ayda 3 dolara mobilya kiralamaya başlamışsa… ürünler hizmete dönüşmeye başlamıştır. Paylaşım ekonomisi ve sahiplikten uzaklaşma akımları aslında ürünlerin hizmete dönüşümünün yansımalarıdır.

Yukarıdakileri okuyunca aklınıza Theodore Levitt’in 1960’da Harvard Business Review’da yayınladığı Pazarlama Miyopluğu (Marketing Myopia) makalesi geliyorsa doğrusunu düşünüyorsunuz. (Meraklısına: bu makale, sosyal bilimlerde en çok alıntı yapılan makaledir. Arada bir unutulur. Sonra hayatın gerçekleri ile yeniden göz önüne getirilir.)

İşte tam da bu nedenle, müşterinin gerçek ihtiyacını ürünlerden bağımsız olarak düşünmek önemlidir. Aksi takdirde, geleneksel şirketimizi bir yeni internet oluşumunun mahvetmesine bakıp “yıkıcı teknoloji” bahanesine sığınmak zorunda kalabiliriz.

Biz de, kendi iş kolumuzda müşterinin asıl ihtiyacının ne olduğunu ve farkındalığın ne zaman oluştuğunu anlarsak en doğru zamanda doğru teklifi yapabiliriz. Herkesten önce… Daha rakiplerimiz, müşterinin piyasaya çıkmasını beklerken…

Not: Bu yazı ilk olarak BrandMap’in Eylül-Ekim 2024 sayısında yayınlanmıştır.

Etiketler: farkındalık, ihtiyaç, iletişim, müşteri, müşteri deneyim yolculuğu, müşteri deneyimi, pazarlama miyopluğu

Kategori: CEM, CRM