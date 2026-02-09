CRM Eğitiminde Ne Anlatıyoruz

Sosyal mecralarda bana en sık sorulan konulardan biri, “CRM konusunda kendimi nasıl ilerletebilirim?” sorusudur. Eğer kendiniz veya ekibiniz için böyle bir talebiniz varsa, bu yazıyı okumanızı (ve linklere de göz atmanızı) öneririm.

Roboscool’da Engin Alan ile birlikte oluşturduğumuz CRM eğitiminin ilk dönemini tamamladık. 14 hafta süren bu eğitimin 13 haftasında, her hafta 2 saat online eğitim şeklinde yürüttük. Ek olarak, tasarım düşüncesi (design thinking) yöntemiyle farklı ihtiyaçlar için farklılaşan şekilde CRM YOL PLANI çıkardığımız seansta bir araya geldik.

CRM Yol Planı Çalıştayı

Çalıştay sonrasında, katılımcılarımızdan, OtelOnline’ın kurucusu sayın Ozan Yılmaz Linkedin’de görüşlerini paylaştı.

Toplamda 14 haftalık dönem boyunca, katılımcılarla birlikte seçtiğimiz sektörler üzerinde CRM’in önemli konularını ödevlerle işbaşı eğitimi gibi adım-adım uygulayarak ilerledik.

İçerik

“Sertifika için değil, yaşam için öğrenmeliyiz” diyoruz. Kollarını sıvayıp elini işe sokacak bir Pazarlama Yöneticisinin veya CRM yöneticisinin yapacağı zorunlu hareketleri ve mutlaka bilmesi gerekenleri anlatıyoruz.

Dolayısıyla CRM başlığı altında:

CRM projesini yürütecek bir CRM yöneticisinin veya Pazarlama yöneticisinin neler yapması (bazen de neleri yap ma ması) gerektiğini, farklı silolarla farklı düzeylerde ilişkiler. departman önceliklerinin, kurumun önceliklerini gölgelememesi…

(bazen de neleri yap ması) farklı silolarla farklı düzeylerde ilişkiler. departman önceliklerinin, kurumun önceliklerini gölgelememesi… CRM sanılan ama CRM olmayan uygulamaları

CRM’in “bilgi yönetimi” konusunun alt başlığı olduğunu ve genel CRM konularını,

B2B & B2C İş Modelleri ve CRM Uygulamasını,

CRM YOL PLANI tasarımını , Nasıl başlayacaksınız, nasıl devam edeceksiniz? Kurum içindeki ticari iş birimi (business) ve teknoloji (IT) birimlerini nasıl ortak hedef doğrultusunda çalıştıracaksınız? Kurumun becerileri doğrultusunda kaç paralel kulvarda çalışabilirsiniz? Projenin ele avuca gelmesi ne kadar sürer?

, Müşterinin kim olduğunu, Kimin müşteri olduğunu (Bir yazılım cümlesiyle tanımlama yapmayı, aktif, inaktif ve kayıp müşteri tanımlarını), Kimin müşterisi olunduğunu (Kurum içindeki “silolaşma” haricinde, sizin ürününüzü kullansa bile başkasının [acentenin, bayiin, operatörün, e-ticaret platformunun] müşterisi olabileceğini, ”müşteri sahipliği” kavramını),

Müşteri odaklı organizasyon yapısını ve bakış açısını,

Nöroplastisiteyi

IT bölümleri ile ilişkileri,

Veri – info – bilgi arasındaki benzerlikleri ve farkları,

Verinin değeri konusundaki efsaneleri ve gerçekleri,

Veri ambarı oluşturma prensiplerini, müşteri odaklı veri ambarı ile işletim sistemlerinin farkını, İşletim sistemlerinden müşteri odaklı veri ambarına alınacak bilginin seçimi, nasıl kullanılacağı, güncelleme sıklığını, Hangi verileri alacaksınız? Hangileri müşterinin ziyaretleri sırasında tutulacak, hangilerinin son kullanım tarihleri var, hangileri ne zaman silinecek?

Segmentasyonu, Segmentasyondan hiper-kişiselleştirmeye giden yolculuğun nasıl kurgulandığını RFM’in sağlıklı işlemesi için nasıl ele alınması gerektiğini

Veri anlamlandırmayı , Hangi veriler nasıl anlamlandırılacak? Veri anlamlandırılması nasıl modellenecek?

, Hangi veriler nasıl anlamlandırılacak? Veri anlamlandırılması nasıl modellenecek? “Müşteri daima haklıdır”, “koşulsuz müşteri memnuniyeti” gibi deyimlere itibar etmemeyi , işin ucunda orta veya uzun vadede karlılık olması gerektiğini,

, işin ucunda orta veya uzun vadede karlılık olması gerektiğini, Süreçlerin müşteri odaklı duruma getirilmesi gerektiğini, önce hangi süreçlerden işe başlanılacağını ve düzgün süreç tasarımının da verim veya gelir kazandırdığını, Müşteri bilgi ekranları başta olmak üzere, kurum içinde kullanılacak ekranların tasarlanma ilkelerini,

gerektiğini, önce hangi süreçlerden işe başlanılacağını ve Sadakat programlarının özelliklerini, Rüşvete (indirim, taksit, ödeme erteleme, vb…) dayalı olmayan sadakat programı nasıl tasarlanır? Bazı sadakat ortaklıklarını (PARO…), Mağaza kartı çıkararak sadakat sağlanmayacağını,

Rüşvete (indirim, taksit, ödeme erteleme, vb…) dayalı olmayan sadakat programı nasıl tasarlanır? Kampanya yönetimini, Kampanya kontrol listesi: Hedef kitleyi saptama, kampanya ROI hesaplama, kampanyayı durdurma zamanını belirleme Yaşam evresine yönelik pazarlamayı, Etkinliklere ve özel günlere yönelik pazarlamayı… Müşteriye doğru teklifin sunulmasını, ve yanlış teklifler ile tarihe geçmiş CRM hatalarını,

Kampanya kontrol listesi: Hedef kitleyi saptama, kampanya ROI hesaplama, kampanyayı durdurma zamanını belirleme Müşterinin yaşam boyu değerini, Yaşam boyu değer (YBD) kavramını,

Kanallar arası entegrasyonun önemini, omnichannel – multichannel farkını

NPS ve benzeri ölçümleri

Sosyal mecralardan proaktif satış fırsatı üretmeyi

Özetle, CRM deyince akla gelen her konuyu ele alıyoruz.

Mezuniyet

14 haftanın sonunda, Roboscool’un ilk mezunlarıyla sertifika töreninde buluştuk. Birlikte yemek yedik, sohbet ettik, sertifikalarımızı aldık.

Katılımcı Görüşleri

İlk döneme katılanların görüşlerini merak ediyorsanız:

[1] CRM’i bir yazılım ya da unvan basamağı olarak değil, müşteriyle kurulan ilişkinin tamamı olarak ele alan bir program

[2] Bu programda; stratejik CRM yönetimi ve müşteri deneyimi süreçlerine dair değerli yetkinlikler edindik. “CRM to WIN” vizyonuyla, teorik bilgiyi iş dünyasındaki pratik uygulamalarla birleştirme fırsatı bulduk.

[3] CRM’e ve müşteri deneyimine bakış açımı derinleştiren; yeni kazanımlarla dolu, oldukça verimli bir öğrenme süreciydi.

[4] Sektörümüzün önde gelen isimlerinden sahip olduğumuz pencereleri genişletirken, hiç bilmediğimiz yeni bilgiler ve tecrübeleri keyifle dinledik.

[5] Benim için sadece CRM değil; işin prensipleri ve yaklaşımı konusunda da çok faydalı bir süreç oldu.

[6] Program boyunca; CRM stratejisi, müşteri odaklılık, analitik bakış açısı ve karar mekanizmalarının kurgulanması gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamaya dönük değerli kazanımlar elde ettim.

[1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6] başlıklarına tıklayarak, Linkedin’de paylaşılan katılımcı görüşünün tamamını okuyabilirsiniz.

Özetle

CRM “müşteri ile el ele, göz göze… pembe panjurlu şirketimiz olsun, mutlu olalım” türü bir şey değil. Teknoloji’den ve kurum içindeki çeşitli iş birimlerinin katkılarından (bazen de engellemelerinden) bahsetmeden CRM olmaz. Bu eğitimin içeriği CRM yöneticisini ilgilendiren tüm konuları içeriyor. Bazen katılımcılar yaşadıkları sorunları anlatıyor, biz ve diğer katılımcılar çareler ve öneriler bulmaya da çalışıyoruz.

Her dönem, piyasadaki uygulamalara ders içinde daha fazla zaman ayırıyoruz, dinliyoruz, tartışıyoruz.

CRM’in yukarıdaki tüm boyutlarını içeren tek eğitim budur.

Kayıt olmak için ceren.colak@robosme.com adresine mesaj gönderebilirsiniz.

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Etiketler: bilgi yönetimi, CRM, CRM eğitimi, dijital dönüşüm, Roboscool, sertifika

Kategori: CRM, dijital dönüşüm