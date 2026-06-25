“CRM Uzmanı”… derken
CRM’e en büyük zararı, kendilerine CRM uzmanı diyenler veriyor.
Eğer Linkedin’de kendinize “CRM uzmanı” kariyerini uygun görmüşseniz ve bugünlerde moda olduğu için “Yapay zeka ve CRM” konulu yazı yayınlamak hevesindeyseniz…
“Geleneksel CRM sadece geçmişi raporlardı. Şimdi YZ sayesinde CRM’de müşterilerin bir sonra satın alacakları ürünün tahmini yapılıyor, müşterinin ödemeye hazır olduğu fiyat belirleniyor, personelin ürün başına katkısı hesaplanabiliyor, müşterinin terk nedeni anlaşılıyor, terk etme olasılığı saptanıyor, vb… falan, filan…” yazıyorsanız…
Kusura bakmayın ama CRM konusunda zerre fikriniz olmamıştır. CRM’i bir yazılım sanmışsınız ama bu yazılımla neler yapılacağını bile öğrenmemişsiniz.
Yayınladığınız yazıya “Thomas Davenport bunları Ocak 2006‘da Harvard Business Review‘da yazdığı “Analize Dayalı Rekabet” makalesinde örneklerle anlatmıştı” diye yorum yazdığımda yorumumu silebilirsiniz. Beni de engelleyebilirsiniz. Ve bu yaptığınız sizi “Yegane sermayesi başkalarının cehaleti olanlar” sınıfına kaydetmemizi haklı kılar.
Meraklısına, yazının sonunda uzmanlık konusunda bu blogda yayınlanan yazılar var. Bence okumadan geçmeyin.
Yorumlar
Bazı Linkedin yorumlarını bu sayfaya taşıdım.
Agricultural Economics – AgTech – Marketing
Yegane sermayesi başkalarının cehaleti ve elindeki yakışıklı diplomalar olanlar ülkesi burası çok haklısınız. Bu ikisi varsa, her sektörde, her konuda, her özgün sorun ve süreç üzerine, hiç okuma, öğrenme, inceleme, analiz yapmadan istediğiniz kadar atıp tutabilirsiniz. Peygamberlerde böyle lüks yoktu.
Senior Dynamics CRM Consultant at proMX AG
Sadece burada değil. Nvidia CEO’sunun sunumu diye bir post dönüyor, millet noktası virgülüne kopyalıyor onu. Hani post kalitesi diye bir şey de yok 🙂 konu hakkında bilgisi olmayanların fikriymiş gibi duran enteresan işler…
CRM Direktörü
Hocam çok haklısınız, o içeriklerinde çoğunu AI yazdırıyorlar, çünkü o içerik için gerekli donanımları da yok. Kendi penceremden hala çok çalışmam gerektiğinin farkındayım 👏🏼
Zafer Yılmaz • Revenue & Growth Leader | Fintech & Payments
Uğur Hocam çok doğru bir ayrım.
CRM’i yazılım ekranı, yapay zekayı da yeni sihirli katman gibi anlatınca konu tamamen boşalıyor. Asıl mesele teknoloji değil; müşteri verisini doğru okumak, karar sistemine bağlamak ve aksiyona çevirmek oluyor.
Mertcan Okmen • Certified Business Analyst (CBAP) | CRM Loyalty Analyst
O kadar doğru ki. bir de çok pahalı CRM yazılımı alıyorlar kapasitesinin %10 ununu kullanıyorlar. o uzmanlar yüzünden ne bir gamification ekliyorlar ne lead scoring yapıyorlar…
Canan Onat • Consultant
Ugur Ozmen hocam, yıllar evvel ben CRM’i basit bir yazılım sanan biriyle çalışırken sizinle tanışmıştık hatırlarsanız. Neredeyse 20 yıl evvelki şuursuzluk sürüyor demek ki. Saygılar ve sevgilerimle.
Serkan Kayaalp • Retail Management Professional |CX | Store Operations
Ortega y Gasset’in dediği gibi, “Geçmişini bilmeyen insan, sürekli yeniden başlayan insandır.”
Teknoloji değişiyor ama kavramların çoğu düşündüğümüz kadar yeni değil. Yapay zekâ bazen yeni çözümler getiriyor, bazen de eski fikirleri daha erişilebilir hâle getiriyor.
Sanırım asıl sorun teknolojinin kapasitesinden çok, onu hangi problemi çözmek için kullandığımızı unutmak. Bu sadece CRM ve yapay zekâ için değil, hayatın birçok alanında da karşımıza çıkıyor. Araçları amaç hâline getirince yeni bir teknoloji, yeni bir yöntem ya da yeni bir sistemden mucize bekliyoruz. Oysa düşünme biçimi ve süreçler değişmeden araçların tek başına kalıcı bir çözüm üretmesi zor görünüyor.
Product Lead – DigitalAgencyNetwork.com
Bugünü; 2010-2012 arasında “sosyal medya” teriminin her yerde konuşulduğu günlere benzetiyorum. “Bildiklerinizi unutun, Social CRM’e hazır olun!” tarzı metinler havada uçuşuyordu 🙂
Marketing Communications Manager
Biz milletçe her şeyi çok bilirdik, şimdi de içini boşaltmak için Yapay Zeka ve Gelecek terimleri yeniden hortladı. Bunu savunan arkadaşlar muhtemelen bir büyük daha hata yapıyor, yapay zeka senin ne duymak istediğini, halüsinasyon ile sana söylüyor. Bu da hatanın ayıklanmasını zorlaştırıyor. Bizzat kendim için hazırladığım raporda , yanlış abartılı yorumları silmek için çok uzun zaman harcadım.
🙁
Külliyat
Daha önce yayınlanmış yazılar.
- Uzmanlık’ın Tanımı
- Uzmanlık / İçselleştirme
- Uzmanlık / Tutarlılık
- Uzmanlık / Sorgulama
- Uzmanlık / Derinlik
- Uzmanlık / Özen
- CRM’i anlamayan CRM şirketleri
- CRM Uzmanı Aranıyor
- CRM Satış Danışmanları
😀
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Kategori: CRM