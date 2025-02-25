Yakından tanıyanlar bilir. “Ben veriye dayalı pazarlamayla ilgilenmeye başladığımda CRM’in adı yine CRM idi ama içinde “müşteri” kelimesi geçmiyordu” derim.

İşte somut delil. 1995-1996‘ya ait bir McKinsey belgesi.

Ben de zaten 1997‘de CRM’e başladım. Az sayıda kaynak vardı. Hepsinde C = continuous olarak kullanılıyordu. “Sürekli ilişki pazarlaması”

Zamanla C = customer (müşteri), M = management (yönetim) oldu. CRM yine aynen kaldı ama bugün “sürekli ilişki pazarlaması” değil “müşteri ilişkisi yönetimi” diyoruz.

Hem CRM’i, hem de danışmanlık şirketlerini anlamamıza yarayabilir.

😉

Linkedin’de yayımlandı

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Etiketler: CRM, danışmanlık, Mc Kinsey, roman

Kategori: CRM