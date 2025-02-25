Eski CRM
Yakından tanıyanlar bilir. “Ben veriye dayalı pazarlamayla ilgilenmeye başladığımda CRM’in adı yine CRM idi ama içinde “müşteri” kelimesi geçmiyordu” derim.
İşte somut delil. 1995-1996‘ya ait bir McKinsey belgesi.
Ben de zaten 1997‘de CRM’e başladım. Az sayıda kaynak vardı. Hepsinde C = continuous olarak kullanılıyordu. “Sürekli ilişki pazarlaması”
Zamanla C = customer (müşteri), M = management (yönetim) oldu. CRM yine aynen kaldı ama bugün “sürekli ilişki pazarlaması” değil “müşteri ilişkisi yönetimi” diyoruz.
Hem CRM’i, hem de danışmanlık şirketlerini anlamamıza yarayabilir.
😉
Meraklısına:
Etiketler: CRM, danışmanlık, Mc Kinsey, roman
Kategori: CRM
2 Mart 2025
4:58 pm
Yavuz Can Yazıcı – İş ve Pazar Geliştirme Çözümleri I Bütünleşik Pazarlama İletişimi Danışmanı I Kurumsal Dönüşüm Mentoru
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Sevgili Uğur yine çok bilgilendirici, keyifli ve deneyimlerini yansıyan özgün bir içerik paylaşmışşın. Teşekkürler
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SAP’ye danışmanlık yaptığım bir dönemde Ankara’da kamu sektörünün müsteşar ve bakan düzeyinde buluştuğu bir zirvede yer almalarını sağlamış, sunumlarını kontrol ederken CRM’in Customer’ını “Citizen” şeklinde düzelterek olası bir yanlış anlaşılmayı önlemiştim.
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Bugün bakınca bazen gerekslz hassasiyetler gibi gösterdiğimi fark ediyorum. Gelinen noktada memleket market, vatandaş da müşteri oldu.
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Sen de hatırlarsın tabii ki, bir ara CRM birilerinin rahatını bozmuş olmalı ki müşterinin CeReMe’sini çekmek şeklinde espri konusu olmuştu. Bence bankaların çoğu halen CRM kullanamıyor.
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Ugur Ozmen
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Yavuz Can Yazıcı
Sadece bankalar değil, birçok kurum halen CRM kullanamıyor.
CRM’in bir yaklaşım olduğunu anlamayıp, bir yazılım zannediyorlar.
Bence sorun da bu.
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Yavuz Can Yazıcı
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Ugur Ozmen evet doğru, sadece bankalar değil, kitlesel ürün ve hizmet sunan çok sayıda cüsseli şirket de CRM yaklaşımını kullanmıyorlar çünkü müşterilerinin kim olduğunu, eğilim ve beklentilerini, nelerden hoşnut olup olmadıklarını merak edip öğrenme zahmetine girmiyorlar. Bu nedenle de ürün ve hizmetlerini de müşteri ve potansiyel müşterilerini de segmente edemiyorlar. Koyuver gitsin yaklaşımıyla iş yaptıklarını sanıyorlar.
2 Mart 2025
5:30 pm
Ebru Cimen Tarhan – CRM & Loyalty Marketing Expert | Connecting Data, Community, and Customer Experience
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Paylasim icin cok tesekkurler. 20 senedir CRM alaninda calisiyorum ancak ilk kez duydum. Cok degisik bir perspektif. 🙂
Ama gunumuzde CRM’in adinin isin gerektirdigi cok yonlulugu yansitmadigini dusunuyorum. Hatta bir cok kisi tarafindan kullanilan teknoloji ile es anlamli kullanildigini goruyorum. Bu nedenlerle, yaptigimiz ise ‘kendimce’ yeni bir isim arayisina girdim, ama henuz basarili olamadim. 🙂
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Gökhan Kaya – Certified Customer Experience Professional, CCXP | Expert in Customer Experience Management & Voice of the Customer (VoC)
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Bir makaleyle kanıtlayamam ama CX’in uygulamada açılımının pek çok kurumda Corporate Experience olduğunu iddia edebilirim
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Tugba Cise Sucularli – Senior Manager / CRM, Customer Experience , Loyalty Programs, Customer Data,
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CRM in gercek acilimi olmali…
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Bayram Kont – Business Development Consultant | Driving Growth with Process Improvement
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Çok degerli bir bilgi
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Kerem Çar – Creative Director
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Orijinali ne kadar güzelmiş kısaltmanın. Kısaltırken neyi kısalttığına da bir bakmak lazım gerçekten. Teşekkür ederim kendi adıma bugün yeni bir şey öğrendim.
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