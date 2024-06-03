Final – Haziran 2024 – Soru 3

9 Haziran’da yaptığımız İstanbul Bilgi Üniversitesi – MBA programı CRM dersi final sınavı sorularının yanıtlarını paylaşmaya başlamıştım. Birinci ve ikinci ve dördüncü sorunun yanıtları paylaşıldı. “Önce tüm soruları göreyim ve kendimi sınayayım, sonra yanıtlara bakarım” derseniz, ikinci soruyu paylaştığım yazıda veya Linkedin’de bulabilirsiniz. Bugün üçüncü soruyu ele alacağız.

Üçüncü soru, CRM dersini seçen her MBA katılımcısının tam not almasını beklediğim bir soruydu.

Derste ödev yaptığınız sektör için geçerli harici verileri, neden bu verileri seçtiğinizi de belirterek yazınız.

Harici Veri Nedir?

Önce harici veriyi tanımlayalım. Sıfırıncı ve birinci elden veriyi tartıştığım yazıda şöyle demiştim:

Burada yazılmayan bir veri çeşidi daha var. Harici veriler. Bunlar, doğrudan birey müşteriyle ilişkisi olmayan ama müşteri davranışlarını daha iyi anlamlandırmamızı sağlayan çeşitli verilerdir.

Hava durumu, üniversitelerin sınav dönemleri, sömestre tatilleri, önemli maçların televizyonda yayın saatleri, vb. veriler yemek sipariş edilen siteler için müşteri davranışlarını daha iyi anlamayı sağlar. Enflasyon oranları, ithalat veya ihracata getirilen kolaylıklar ve kısıtlamalar B2B müşterilerimizin davranışlarını anlamamızı – hatta öngörmemizi – mümkün kılar.

Özetle, kurumun İlk Elden kendi elde ettiği verileri doğru anlamlandırdığı ve harici verilerle doğru harmanladığı takdirde, diğer tüm veri kaynaklarından daha iyi sonuçlar elde edeceğine inanırım.

Burası çok önemli. Birçok kurum kendi verileriyle yetiniyor. Hoş, onu da düzgün yaptıkları pek söylenemez. Oysa harici veriler eğer ilk elden verilerle doğru şekilde ilişkilendirilirse, kurumun vazgeçilmez bilgi kaynağı olurlar. (Örneği son paragrafta…)

😉

Doğru Yanıt

Yukarıdaki açıklamadan anladınız zaten.

Çevrimiçi yemek siparişi verilen kurumlar için:

Üniversitelerin sınav dönemleri: (Evde ders çalışacağı için kendine yemek hazırlamak veya dışarıda yemek için zaman harcamak istemeyecektir).

Sömestre tatilleri: (Muhtemelen ailesinin yanına gideceğinden teklif için doğru zaman olmayabilir.)

Hava durumu: (Hava kötüyse, dışarı çıkmak yerine evinde yemek isteyecektir.)

Önemli maçların TV’de yayın saatleri: (Maçın oynandığı şehirde oturmuyorsa, evinde maçı seyrederken yemeğin kapıya gelmesini tercih edebilir. Hava kötüyse, aynı şehirdeki maça gitmek yerine evinde oturup seyretmesi de büyük olasılık.)

Ay ve çeyrek yıl sonundaki günler: (Özellikle finansman sektöründekiler için “ay kapama” ve/veya “dönem kapama” günleridir. Geç saate kadar süren mesailer sırasında ofise yemek ısmarlanır.)

Sosyal mecralarda kendi markası ve rakipleri konusunda şikayetler: (Kendi markası konusunda geri bildirim, rakiplerden şikayetler ise müşteri kazanma fırsatı.)

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STK için (2022 yılı final sorusuydu):

Diğer vakıfların (özellikle eğitim vakıflarının) sosyal mecra siteleri yakından takip edilir. Yeni ürünleri, etkinlikleri, iletişimleri, bağışçıları en önemli harici verilerdendir.

Potansiyel miras bağışçısı olabilecek zengin kişilerin listeleri

Maddi durumu iyi olmayan çocuklu ailelerin bilgilerinin (ortak çalışma yapılabilen) belediyelerden alınması,

Sponsor olma arayışındaki firmaların saptanması ve bu şirketlerin bağış bütçeleri

Çok vergi veren şirket ve bireylerin listesi (Vergi vermek yerine bağış yapmaya ikna edilebilir)

Hükümetlerin STK’larla ilgili yönetmelikleri

Diğer STK’larda görev yapan gönüllüler

Ülkedeki ekonomik refah düzeyi

Ülkedeki eğitim düzeyi

Her Sektöre Uygun

Yukarıda sadece iki sektörden örnek verdim. Bence herhangi birimiz, hiç zaman harcamadan 4-5 tane harici veri bulabilir.

Hava durumu,

Sosyal mecralardaki şikayetler,

Rakiplerin sosyal mecralarda izlenmesi,

Özel günler (Anneler günü, öğretmenler günü, avukatlar günü…)

Pazar araştırmaları

Yaşam tarzı araştırmaları

gibi maddeler zaten hemen her sektör için geçerli. Bunlara 2-3 tane de ödev veya iş yaptığınız sektöre özel veriler ekleseniz, iyi bir not alırsınız.

Bu nedenle, “Dört tane yazsak yeterli olur mu?” sorusunu sorana boş gözlerle bakmış olabilirim. (Daha sonraki yıllarda harici verileri hiç sormasam mı acaba?)

Son Söz

Elbette bu harici veriler kendi başlarına işe yaramazlar. Birinci elden verilerle bir arada değerlendirerek müşterilerinizin o olgularla ilişkilerini anlamaya çalışmalısınız. Örneğin “A takımının maçı deplasmanda olduğu zaman evine yemek ısmarlıyor“. Böylece, büyük gruplardan oluşan segmentler yerine bire bir pazarlama için doğru teklif yapısına ulaşabilirsiniz.

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Kategori: CRM