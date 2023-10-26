Geleceği tahmin etmek mümkün müdür?

Bu yazı 5 Mayıs 2011 tarihinde Devrim Demirel tarafından yazılmıştır.

Tanıdığım en zeki insanlardan biri olan Devrim’i maalesef çok genç yaşta kaybettik. Veri ve tahmin konusundaki yazısını, “ belki daha uzun süre okunur ” umuduyla buraya kopyaladım.

İnternet şirketleri bir çok veriye erişebiliyor. İnternet trafiği, adwords, adsense, ajans reklam verisi, gelir/gider, ziyaretçinin müşteriye dönüşümü, satın alma oranları, bilanço ve karlılık verileri gibi örnekler artırılabilir.

Sıcak veriyi analiz etmek önemlidir. Optimizasyon yapmak, satışı artırmak, giderleri düşürmek ancak veriyi analiz ederek mümkündür. Ancak…

Ölçekli büyüme hedeflerine ulaşmak için, t=0 anındaki veri yeterli değildir.

Varsayımlar

Şirketimiz ileride daha başarılı olacak. Geçmiş dönemlere göre daha iyi durumdayız. Şirket başarısını ölçebileceğimiz veriye sahibiz.

Tespitler

Mevcut ve geçmiş dönem verisi, gelecek dönemin gölgesidir. Mevcut veri, gelecek hedefleri belirlemek için tek başına yetersizdir. Benzer alandaki rakipler ve yabancı şirketlerin performansı anlamlı karşılaştırmalar sağlayabilir.

Sonuçlar

Geçmişe dair veri olmadan, gelecek tasarımı yapılamaz.

Her işletme, veri üretmeye başladığı andan itibaren tüm veriyi kaydetmelidir. Elimizdeki veri, gelecek tahminleri (forecast) yapmak için gereklidir

İş modelini tamamen matematiksel parametrelere dönüştürebilen işletme 3, 6, 12 ay sonraki performansını kabaca tahmin etmeye başlayabilir. Daha önce yapılan forecast’lerin ne oranda gerçekleştiği ve hata payları takip edilerek, yöntem ve sistemler geliştirilebilir. Farklı senaryolar çalıştırılarak, forecast’lerin nasıl değişeceğini hesaplanabilir.

Belli birimlere daha fazla kaynak ayırmak, bir yatırım almak veya stratejik bir satın alma yapmak gibi senaryoların gelecek tahminlerini nasıl değiştirdiğini makul bir hata payıyla hesaplamak imkansız değildir.

Özet:

1. Veriye sahip olmak önemlidir

Henüz analiz edecek durumda olmasanız bile, her türlü anlamlı veriyi depolayan bir sistemi işin başında kurun.

2. Veriyi anlamak önemlidir

Takımınızda mutlaka matematik ve istatistik konusunda yetkin en az bir oyuncu bulundurun. Ortaklarından hiç birinin ve hiç bir çalışanının matematikle arası iyi olmayan şirketlerin veriyi anlaması mümkün değildir.

3. Veriyi anlamak, işi daha iyi anlamayı sağlar

İşini iyi bilen ve anlayan, veriyi de anladığı zaman, işi daha iyi anlayabilir. İşini daha iyi anlayan, veriyi daha da iyi anlayabilir. 🙂

Tavsiye:

Uğur Özmen’den Veriyi anlamak, Hem işi, hem veriyi anlamak konusunda iki yazı...