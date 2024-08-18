Her Yerde ve Her Şeyde AI

Teknolojinin bugün geldiği aşamada, yapay zekanın yararlı olduğu çok sayıda nokta var. Bunu kabul ediyorum.

Ne var ki, ilgili ilgisiz her şeye AI eklemeye çalışmayı da anlamıyorum. Geçenlerde bir girişimci grubu ile çevrimiçi görüşme yaptık. “AI ile RFM modeli geliştirdik. 650 değişken üzerinden…” diye anlatıyordu. “RFM’deki F için hangi zaman dilimini temel alıyorsunuz?” diye sordum. Anlamadı. Kavramın temellerini anlattım. Hiç haberi / bilgisi yoktu. Hani “bir yerlerde okumuş” derler ya… Öyle…

Ona

linklerini gönderdim. (Sanırım bana küstü. Bir daha aramadı).

Önce kavramları, süreçleri, kullanım alanlarını anlamak sonra dijitalleştirmek gerekli.

Her konuda AI, AI diyenler için… Google’da “eşek anırması” diye ararsanız, bu görseller / videolar çıkıyor.

Bu yazı ilk olarak 17 Ağustos 2024’de Linkedin’de yayınlandı.

Etiketler: girişimci, kavram, RFM modeli, süreç, yapay zeka

Kategori: CRM