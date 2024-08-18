Her Yerde ve Her Şeyde AI
Teknolojinin bugün geldiği aşamada, yapay zekanın yararlı olduğu çok sayıda nokta var. Bunu kabul ediyorum.
Ne var ki, ilgili ilgisiz her şeye AI eklemeye çalışmayı da anlamıyorum. Geçenlerde bir girişimci grubu ile çevrimiçi görüşme yaptık. “AI ile RFM modeli geliştirdik. 650 değişken üzerinden…” diye anlatıyordu. “RFM’deki F için hangi zaman dilimini temel alıyorsunuz?” diye sordum. Anlamadı. Kavramın temellerini anlattım. Hiç haberi / bilgisi yoktu. Hani “bir yerlerde okumuş” derler ya… Öyle…
Ona
linklerini gönderdim. (Sanırım bana küstü. Bir daha aramadı).
Önce kavramları, süreçleri, kullanım alanlarını anlamak sonra dijitalleştirmek gerekli.
Her konuda AI, AI diyenler için… Google’da “eşek anırması” diye ararsanız, bu görseller / videolar çıkıyor.
Bu yazı ilk olarak 17 Ağustos 2024’de Linkedin’de yayınlandı.
Etiketler: girişimci, kavram, RFM modeli, süreç, yapay zeka
Kategori: CRM
18 Ağustos 2024
1:35 pm
Rahman EKENLER – Dijital Medya Profesyoneli
Veri veri veri her yerde veri. Kim okuyacak bunu? “heee güzelmiş devam o zaman” denilmesinden öteye gidilemeyecek bilgi çöpülüğü oluşturmaktan başka ne ki yaptığımız? Boşa zaman kaybı. İnsanlar kendini kandırmaya bayılıyor. Çok eskiden iş piyasasında yeniyken ben de kendimi böyle kandırırdım. Açardım bilgisayarı çalışmak için çalışırdım. Tek tek uğraşırdım verilerle bir şeyler çıkarırdım. Anlamsız anlamsız ama eşek yüküyle iş yapardım. “Öf be ne gündü bittim valla” diye mesaiyi bitirirdim. E çıkarımın ne? Faydan ne? Yok. Sorana veri göstereceğiz 🙂 okumadığın hiçbir verinin anlamı yoktur. Açık ve net. Okumak için temelleri bilmek gerekir. Yolları görebilmek gerekir. Ver yapay zekaya çıkarsın bir şeyler. Anlamadıktan sonra ne manası var? (işin trajikomik tarafı ai de anlamıyor ki çıkardığı üründen. Doğru analizler için doğru yorumlar yapılabilmeli salt bilgi yanıltıcı olabilir)
•
Ugur Ozmen hocam bu arada içeriğinize bayıldım. RFM konusunda detaylı olmasa da bilgim vardı fakat FRM detayları ile gönlüm şenlendi 🙂 hepsini okudum elinize emeğinize sağlık.
==================
.
Mehmet Emre Baş – Marketing Manager at DNSSense
Bu konuyu telefonlari pazarlarken sürekli kamera ozelliginden bahsetmelerine benzetiyorum. Telefonun ikinci özelliği de ai ile fotoğraf düzenleme. Başka?
==================
.
Burcu Küçükbabacık
Ugur Ozmen hocam ince görmüş 🙂
18 Ağustos 2024
1:43 pm
Serhat Poyraz – Founder & Creative Director at NOX Istanbul
Ugur Abi eline sağlık, yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırlattın bana: https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A7a%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1n-g%C3%BCr%C3%BClt%C3%BCs%C3%BC-ve-sadele%C5%9Ftirme-serhat-poyraz/
.
Uğur Özmen
Serhat Poyraz
Yazı cuk oturmuş. 2017’den sonra Blockchain ve AI ile aynıları yaşandı. Burada “ikisi bir arada”
https://marketoonist.com/2018/01/blockchain.html
.
======================
.
Egemen Eroglu – Senior Financial Data Analyst
.
Her yerde sen, her şeyde sen…
Bilmem ki nasıl söylesem.
.
On milyonları kendine hayran bırakmış bu muhteşem ses ve bu muhteşem yorum bile AI ile taklit edilebilir hatta aşılabilir durumda bugünkü teknolojiyle. Bu defaki hakikaten eşsiz bir devrim. Üretim insandan bağımsızlaşıyor. Ekonomideki üretim/bölüşüm sorun dikotomisinde bölüşümün daha ağır basacağı öngörülebilir artık.
.
=====
Uğur Özmen
.
Egemen Eroglu
Söylediğiniz “bu muhteşem ses ve bu muhteşem yorum bile AI ile taklit edilebilir” kısmına katılıyorum.
Bu durum, “kendini yapay zekaya bırak, o yapar” noktasına getirdi. Yazıda verdiğim örnek, en basiti. “Hangi sektörler RFM için uygun, hangi sektörlerde her segment için ayrı RFM modeli geliştirmek lazım…” gibi konuları bilmeden ve düşünmeden “bize verilerinizi verin, size AI’a dayalı RFM yapalım” diye anlatanlar var.
Bunlarla AI yaparsanız, Pink Floyd’u taklit etmeye çalışan Serdar Ortaç elde edersiniz. 🙂
https://www.cnnturk.com/video/magazin/serdar-ortac-yine-pink-floyd-sarkisi-soyledi-598823
Katlanabilirseniz.
😉
======
.
Egemen Eroğlu
.
Dün şuna rastladım hocam, çok eğlenceli: https://dilekce.batuhan.org/