Kablolu TV ve Veri Anlamlandırma
Dün, değerli arkadaşım Burak Demiral’ın şu tweet’ini gördüm.
Ne düşündüğümü paylaşayım. Kişiselleştirmeme Örnekleri – 2 yazısında Digiturk, D-Smart, TeleDünya gibi kablolu TV şirketlerinin nasıl kişiselleştirme yapabileceğinden bahsetmiştim. Yazı 14 Nisan 2014 tarihli ama önermelerim o zaman da yeni değildi. Sayın İbrahim Gökçen’in Bilgi Üniversitesi’ndeki CRM dersime konuk geldiğinde (Kasım 2010) paylaştığı örneklerden biriydi.
İbrahim Gökçen’in dersime konuk geleceğini sosyal mecralardan duyurmuştum. MBA katılımcıları yaklaşık 20 kişi, sınıf ise 40 kişilik bir sınıftı ama ayakta bile yer kalmamıştı. O gün sınıfta olanlar, yukarıdaki Digiturk örneğini görünce gülmüşlerdir.
CRM eğitimlerimizin Veri Anlamlandırma bölümünden bir sayfayı paylaşmak isterim.
Pandemi öncesinde yüzyüze eğitim yaptığımız dönemde, eğitimlerimden birine katılan iki Digiturk çalışanı “Artık bu konuda çalışmaya başladıklarını” söylemişlerdi. Anlaşılan geç kaldıklarını biliyorlar ve acele etmeden pek yavaş ilerliyorlar.
😀
Ne var ki, Digiturk sadece veri anlamlandırma kısmında konu edilmiyor. Yaşam boyu değer konusunu işlerken de sıkça bahsediyoruz.
Belki bir gün Digiturk de “Hoşçakal veya Şeytan görsün” seçeneklerinden doğru olanı seçer, tıpkı Spotify gibi kapatmaya kalktığınızda, “Tercihlerinizi kaydettik. İstediğinizi zaman geri gelebilirsiniz. Bıraktığınız yerden başlarız”, “İsterseniz tercihlerinizi silebiliriz, ama yapmasanız daha iyi” gibi cümlelerle “İstediğim an geri dönebilirim” duygusunu uyandırır.
🙂
Bu arada, Burak’ın önerisini ciddiye alın. Gerçekten ihtiyaç var.
😉
Etiketler: Digiturk, kablolu TV, kişiselleştirme, veri anlamlandırma, yaşam boyu değer
Kategori: CRM
9 Şubat 2022
4:15 pm
Sloganları binlerce film ancak uzmanlıkları sadece futbol maçları olimpiyatlarda trt akla gelirken digitürk spor kanalları hiç gelmez. Film paketleri de bana hiç hitap etmiyor. binlerce arasından uygun bulamıyorsunuz. Digital bir platform olmasına rağmen eğer çıkmak istersenizonline digital bir platform olmasına rağmen faks çekmek zorundasınız eğer faks bulabilirseniz.
12 Şubat 2022
9:09 pm
Sevket Sureyya Celikkanat Director , IT & E-Commerce at Ayaydin-Miroglio Group
Bu firmadaki sorun keşke sadece , “veri okumayı ve aksiyon almayı eline yüzüne bulaştırma” olsaydı. Oysa işin aslı dip seviye = “şark kurnazlığı” . Özetle niyet dahi yok…
*
Ugur Ozmen
O kadar çok KATILIYORUM ki…
Artık bu “şark kurnazlığı”nın aksine çalıştığını bile anlayacak durumda değiller.
*
Bugra Sofuoglu Senior Expert at İKADA Consulting
Digiturk ne zaman “bein” oldu, daha da berbat hale geldi. “Şah iken Şahbaz oldu”
*
Diğer Linkedin yorumları https://ugurozmen.com/crm/ilk-tekel adresinde yer almaktadır.