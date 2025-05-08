Mağaza Segmentasyonu – 3

Dizinin ilk iki ( [1] ve [2] ) yazısında, değişen müşteri davranışlarını gözlemleyerek ve izlenimlerimizi verilerle harmanlayarak mağaza segmentasyonunda kullanabileceğimizi tartıştık. EVET ama YETERLİ DEĞİL. Sadece önceden belirlediğimiz müşteri davranışlarını yansıtan verileri gözleyerek mağazalar için segmentasyon yapmakla yetinmemeliyiz.

Bizim ilk anda belirleyemediğimiz bazı ipuçlarını bulmak için mağaza verilerini farklı açılardan incelememiz gerekebilir.

Basit Karşılaştırma Modeli

Muhtemelen 10 yıldan fazla olmuştur… 50 küsur perakende mağazası olan bir markaya danışmanlık hizmeti veriyordum. Mağazalar arası temel farkları (bir önceki yazının [2] sonlarında belirttiğim) verilere bakarak belirledik. Ama içimde “daha fazla ipucu bulmak gerekir” kuşkusu vardı.

Aklıma gelen yöntemi CIO ile paylaştım. Açılışından itibaren en az 6 ay olmuş mağazaların cirolarının haftanın günlerine dağılımını inceledik.

Burada önemli nokta şudur: Mağazanın toplam cirosundan bağımsız olarak haftanın günleri içindeki ciro dağılımı incelendi. Dolayısıyla her mağaza için haftanın toplamı %100 yapıyor.

Dini ve resmi bayramlar, tatiller, arife günleri gibi istatistikleri bozabilecek etkileri dışarıda bırakıp mağaza cirolarının haftanın günlerine dağılımını anlamaya çalıştık.

İlk anda düşünüldüğü kadar basit değil. Bir bayram eğer Perşembe veya Salı gününe geliyorsa, aradaki iş gününü birleştirip “uzun hafta sonu tatili” olarak kullananlar da olduğundan o haftanın tamamen veri setinden ayıklanması gerekiyor.

Son iki yılın tamamını, takvim üzerinde çalışarak gözden geçirdik. Alınması gereken veri setini oluşturduk. Bu çalışmada veri hazırlığı, CIO’nun istatistik ve araştırma yöntemleri bilgisi sayesinde kısa sürdü.

Bana ilginç gelen ama mağaza yöneticilerinin pek yadırgamadığı bir sonuç çıktı. Neredeyse hafta içi günlerde eşit dağılım, hafta sonunda ise cironun yarısına yakınının yapıldığını gördük.

Özetle, haftalık ciro dağılımı genellikle şöyleydi:

Karşılaştırma Süreci

Önce bölgeler / ilçeler düzeyinde aynı karşılaştırmayı yaptık. Bu şirket özelinde önemli farklar yoktu. Sonra, seçtiğimiz bir bölgedeki mağazaların aralarındaki farkları inceledik. Gördüğümüz farkları anlamlandırmaya çalıştık.

Farklı mağazalardan seçmeler aşağıda:

A mağazası gibi örneklerde, haftanın günleri ile ortalama arasında büyük farklar olmadığı için anlamlandırma yapmaya çalışmadık.

G mağazası Perşembe günleri, M mağazası ise Salı günleri çok az ciro yapıyordu. Nedenini sordum. O günlerde bu mağazaların çok yakınında semt pazarları kurulduğunu öğrendim. Bu mağazalara ciroyu bir ölçüde arttırmak için semt pazarlarında satılmayan ürünlerin daha görünür şekilde sunulmasına karar verildi.

D mağazasında hafta sonu alışverişlerin şirketin genel ortalamasının altında olduğunu gördük. Bu mağaza işyerlerine yakın bir semtteki AVM’de bulunuyordu. Öğle saatlerinde yemek için çıkanlar alışveriş yapıyordu. Hafta sonunda alışveriş için cazip değildi.

Benzer oranları bazı küçük mağazalarda da gördük. Hafta içinde mahalle bakkalı gibi hizmet veriyorlardı. Ekmek, simit ve bazı acil ihtiyaçlar onlardan karşılanıyordu. Hafta sonunda ise az uzaklıktaki daha büyük bir mağazaya gidildiği için diğer mağazalarla aynı oranda ciro yapmamaktaydılar.

Okulların yoğun olduğu bölgelerde de benzer dağılımı gördük. Öğrencilerin hafta içi alışverişi nedeniyle ortalama dağılımdan farklılaşıyorlardı.

Yukarıdakilerin her biri için ayrı çözümler hayata geçirildi. Örneğin:

Semt pazarlarına yakın mağazalarda ciroyu bir ölçüde arttırmak için semt pazarlarında satılmayan ürünlerin o günlerde daha görünür şekilde sunulmasına karar verildi. (Elbette o günlerde daha çok satılan ürünlere ait veriler ayrıca incelendi.)

Okulların yakınında olan mağazalarda çokça satılan ürünler ayrı stantlarla mağaza önünde sergilenmeye başlandı. (Saatler bazında farkları keşfettik.)

Hem küçük mağazalardan, hem de hafta sonunda büyük mağazalardan alışveriş yapanlar için birçok öneri geliştirildi.

R mağazası Cuma günleri beklenmedik oranda yüksek ciro yapıyordu. Bu mağazanın yerini sorduğumda, bölgenin en büyük camiin altında olduğunu öğrendim. Cami dağıldıktan sonra alışveriş yapılıyordu. Bu sayede anlamlandırma bilgilerimize bir tane daha ekledik.

Yöntemin Uygulanması

Bu şekilde, ciroların değil oranların oranların kullanıldığı yöntemde, verilere bakarak tespit edilen her anlamlı farklılık, ortalama mağaza özellikleri ile karşılaştırılır. Karşılaştırmadan çıkan yorumların doğruluğu yine verilerle kontrol edilir. Eğer veriler de doğruluyorsa, anlamlandırma için kullanılan modele eklenir.

Hem mağaza segmentasyonuna, hem de müşteri segmentasyonuna yararlı çok sayıda veri çıkacaktır.

Ayrıca, bu basit excel tablosu yöntemi günün saatleri için de uygulanabilir. Sadece cirolar bazında değil, satılan ürünlerin farklılaşması gibi önemli noktalar da bu şekilde fark edilebilir.

Okul yakınlarındaki mağazalara gelip öğle yemeği atıştırması (abur-cubur) alınması etkiliyor mu?

İşyeri yakınlarında olan mağazalarda mesai saatlerinde ciro azalıp, öğle yemeği ve akşam iş çıkışı saatlerinde ciro artıyor mu?

İşyeri yakınında olanlarda, akşamın daha ileri saatlerinde alışveriş düşüyor mu?

Önceki istatistiklerdeki aşırı artış veya azalış (semt pazarı, cami yakını, vb.) olan günlerin istatistikleri çıkarıldığında, şirket normallerine dönüşüyor mu?

Size bir ipucu vereyim. Haftanın günlerini 24 saatlik eşit süreler olarak alabilirsiniz ama günün saatlerini birer saatlik eşit süreler şeklinde almak zorunda değilsiniz. Veriler size doğru zaman kırılım noktalarını söyleyecektir.

Eş zamanlı Linkedin’de yayımlanmıştır.

Kategori: CRM