Ölçüm Kriteri

Aşağıdakiler, veriye dayalı pazarlama eğitimlerinde paylaştığım tartışma konularıdır.

2 > 100

Demirbank’da çalıştığım yıllardı. Bankalar, markalarla ortak (co-branded) kart çıkarma yarışına girmişlerdi. Bir de Telsim ile ortak kart projesi konuşmaya başladık. (Bu kurumların ikisi de artık yok. Biri bile hayatta olsaydı, isimlerini vermezdim)

Telsim müşteri verilerini bizimle paylaşacak, müşterilere Demirbank-Telsim ortak kredi kartı teklif edeceğiz. Kartı alan müşteriler, cep telefonu faturalarını kredi kartı ile ödeyebileceklerdi.

Notlar:

Ortak kartların Türkiye’de sadakat programlarındaki yeri hakkında çok kısa özeti Sadakat kartlarının tarihçesi‘nde görebilirsiniz. Kapak resmi, bir dönemler Türkiye’de kullanılan ortak kartlardan bir kısmını gösteriyor.

Toplantılarda Telsim’den Pazarlama değil, Finansman Genel Müdür Yardımcısı bulunuyordu. Verinin fiyatını konuşmaya başladık.

– Abonelerimizin isim-soyadı ve fatura adreslerini size, tanesi 2 dolardan verelim” diye teklifte bulundular.

Reddettim.

– Müşterilere ortak kredi kartının yararlarını anlatan broşürleri ve başvuru formlarını, sizin her ay gönderdiğiniz faturalar ile birlikte postalayalım. Bizden kredi kartı alan her müşteri için, size 100 dolar ödeyelim” diye karşı teklifimizi söyledim.

Telsim’in Finansman GMY’si bizim 100 dolarlık teklifimizi reddetti.

“Arkadaşını Getir” Kampanyaları

Sayın M. Serdar Kuzuloglu’nun her Pazar günü saat 10.00’da gönderdiği Dünya Halleri bültenine Odea Bank sponsor oluyor.

Aşağıdaki promosyonu görünce

yine aklıma eğitim malzemesi geldi.

Sınav Sorusu

Soru şu:

Birinci örnekte benim 2 dolar ı kabul etmeyip, kart kullanan müşteri başına 100 dolar önermemin;

ı kabul etmeyip, kart kullanan müşteri başına önermemin; İkinci örnekte, Odea Bank’ın gelen müşteri başına 1500 TL önermesinin;

önermesinin; Bankaların “ maaş ödemesini bize getirin, şu kadar değerde para yatıralım ” tekliflerinin

arkasında nasıl bir hesaplama vardır? Bu hesaplamaya CRM terminolojisinde ne diyoruz?

Not: Yakın zamanlı olarak Linkedin’de yayınlanmıştır.

Etiketler: modelleme, müşteri kazanımı, sadakat ortaklığı, tahmin modelleri, yaşam boyu değer

Kategori: CRM