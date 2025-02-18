Ölçüm Kriteri – YBD

Dün yayımladığım yazıda sorduğum:

Benim olası müşteri bilgisi başına 2 dolar ı kabul etmeyip, kart kullanan müşteri başına 100 dolar önermemin;

Odea Bank’ın “arkadaşını getir” deyip gelen müşteri başına 1500 TL önermesinin;

Bankaların “maaş ödemesini bize getirin, şu kadar değerde para yatıralım” tekliflerinin

arkasında nasıl bir hesaplama vardır? Bu hesaplamaya CRM terminolojisinde ne diyoruz? sorusuna gelen yanıtları yorumlarda okuyabilirsiniz.

ChatGPT Diyor ki

Sayın Gülşen Yeğin, sınav sorusunu ChatGPT‘ye sormuş. Yanıtını paylaştı. Şöyle:

Bankalar, kurumlara sundukları maaş promosyonu tekliflerini genellikle müşteri yaşam boyu değeri (Customer Lifetime Value – CLV) ve kârlılık analizi gibi kriterlere göre belirlerler.

CRM terminolojisinde bu tür tekliflerin hesaplanması ve yönetilmesi birkaç farklı başlık altında ele alınır:

1. Customer Lifetime Value (CLV) – Müşteri Yaşam Boyu Değeri

Kurumun getireceği maaş müşterilerinin bankaya uzun vadede sağlayacağı toplam gelir hesaplanır.

Bankalar, sadece bir defaya mahsus değil, müşterinin hesapta kalma süresi boyunca oluşturacağı finansal değeri hesaba katar.

2. Segmentation & Profiling – Segmentasyon ve Profilleme

Kurumlar, çalışan sayısı, çalışan profili (maaş seviyesi, sektör, harcama alışkanlıkları vb.) gibi kriterlere göre farklı segmentlere ayrılır.

Örneğin, yüksek gelirli çalışanları olan bir kurum daha yüksek promosyon alabilir.

3. Profitability Analysis – Kârlılık Analizi

Bankalar, maaş müşterilerinin banka ürünlerini (kredi, kredi kartı, sigorta vb.) ne kadar kullanacağını tahmin ederek teklif sunar.

Eğer getirilecek müşteri kitlesi bankanın ürünlerini aktif kullanıyorsa, promosyon miktarı artabilir.

4. Acquisition Cost vs. Retention Value – Kazanım Maliyeti vs. Tutundurma Değeri

Yeni müşterilerin banka için maliyeti (promosyon bedeli, operasyonel giderler) ile elde edilecek uzun vadeli gelir karşılaştırılır.

5. Campaign Management & Personalization – Kampanya Yönetimi ve Kişiselleştirme

CRM sisteminde kampanya yönetimi modülü kullanılarak, farklı kurumlara özel promosyon teklifleri hazırlanır.

CRM içinde bu sürecin yönetimi “Teklif Yönetimi” (Offer Management) veya “Anlaşma Yönetimi” (Deal Management) modülleriyle yürütülür.

Banka, kurumun büyüklüğüne, çalışanların banka içindeki potansiyel değerine ve sadakatine göre teklif belirler.

Yaşam Boyu Değer

Örnek olayda Telsim ile pazarlığımızı anlattım. Toplantıya gitmeden çok önce, Demirbank için “ürün bazında yaşam boyu değer” (YBD) ve “yeni müşteri edinme maliyeti” (MEM) hesaplarını yapmıştım.

Önemli not: Aynı müşteriye sunabileceği birden çok ürünü olan (bankalar gibi) kurumlar, ürün bazında yaşam boyu değer hesaplamak zorundadır. Sonra, çapraz satış sırasına ve özelliklerine göre müşterinin YBD’i çıkartılır.

Eğer MEM > YBD ise kurumun karlılığı giderek azalacak, zamanla eksiye dönecektir. Dolayısıyla, yeni müşteri edinme maliyetinin üst sınırı (eğer YBD hesaplamışsanız) bellidir. Demek ki ilk olarak “ürün bazında YBD” hesaplanır. EVET, “yaşam boyu değer” en önemli kavramımızdır.

şekil 1 – Yaşam Boyu Değer eğrisi

Bir kurumun giderlerini ve gelirlerini (para ekseni), müşterilerin ilişki süresi ile (zaman ekseni) kıyasladığımızda, bu eğriyi elde ediyoruz.

Bebek bezinden, finansman ürünlerine kadar, hemen her sektör için bu eğri geçerlidir. Aşamaları şekil 2’de görebilirsiniz.

şekil 2 – YBD eğrisinin aşamaları

1 – Yeni müşteri kazanma maliyeti: Yeni bir dükkan veya şube açmak, öncesinde yaptırdığınız saha ve potansiyel araştırması, broşür göndermek, reklam yapmak, etkinliklerle kendini tanıtmak, rakibi bırakıp gelsinler diye abartılı teklifler sunmak… Tüm bu maliyetleri kazandığımız müşteri sayısına böleriz, ortalama yeni müşteri kazanma maliyeti elde ederiz. Bu nedenle eksi’den başlar. Müşteri ilişkisi devam ederse artıya doğru gider.

2 – Başabaş noktası: Müşteri satın almaya devam ettikçe, alışveriş yaptıkça para kazandırmaya başlar. Böylece bir süre sonra ilk kazanım süresince harcanan bedeller geri alınır.

3 – İlişki süresi: Müşterinin ayağı alışır. Belli bir sıklığa ulaştıktan sonra, doygunluğa ulaşır. İşlem yaptıkça kârlılığa katkıda bulunur.

4 – Düşüş dönemi: Müşteri yavaş yavaş hedef kitleden çıkmaya başlar. Yaşı artar, bazı yemekler dokunur, bazı yolculuklardan kaçınır, emekli olduğu için eskisi kadar iş seyahati yapmıyordur, sizin hizmet ettiğiniz koşulları sağlamıyordur, eskisi kadar para kazanamaz dolayısıyla o kadar çok harcayamaz…

5 – Terk: Müşteri büyür ve bebek bezi kullanmamaya başlar, araba kullanamayacak kadar yaşlanır, artık bazı yiyecek ve içecekler ona dokunuyordur, rakiplerin teklifi hoşuna gider ve sizi bırakır, o sizi bırakmak istemeyecektir ama şirketi başka bir kurumla (örneğin başka bankayla maaş ödemesi) anlaşması imzalar, hatta… müşteri ölür.

Özetle, YBD hesaplamasının en önemli konuları, birim işlemlerden kazanılan para ve ilişkinin süresidir.

Çapraz Satış

Mevcut müşteriye yeni bir ürün sattığımızda ne olduğunu, YBD eğrisi üzerinden izlersek…

… zaten müşteri edinme maliyeti ödenmiştir. Dolayısıyla çok fazla masraf yapmadan, yeni ürün kullanımı sayesinde kazançlarımız (kırmızı eğri ile zaman çizgisi arasındaki alan) genişlemiştir (kesikli mor çizgi ile zaman çizgisi arasındaki alan).

Birden çok ürünün kullanılması, müşterinin kurum ile ilişki süresini de uzatmaktadır. Biz bunu sadakat kısmında inceleyelim.

Sadakat ve YBD

Müşterinin sadakatini artırdığımızda ilişkinin süresi artar. Zorunlu olmadıkça bizi terk etmez. Aşağıdaki şekle göre, kırmızı çizgi ile kesikli mor çizgi arasındaki alan kadar daha para kazanırız.

Bankacılık örneğine dönersek… müşteri bizden memnunsa, çalıştığı kurum başka bankayla maaş ödemesi anlaşması yaptığında bile

otomatik ödemelerini yeni bankaya aktarmaz,

bizim kredi kartımızı ağırlıklı olarak kullanmaya devam eder,

başı sıkışınca krediyi bizden kullanır,

mevduatını bizde tutmayı sürdürür.

Özetle

Sorunun yanıtında geçmesi gereken temel CRM kavramları (sayılar ChatGPT’nin sıralamasına göre) (1) Yaşam Boyu Değer [YBD] ve (4) Yeni müşteri edinme maliyeti. Elbette sınavda tam not almak için bu kadarı yetmez. Yöntemi de anlatmak gerek.

Yöntemi bir başka yazıda biraz daha ayrıntılı işlemek isterim. Kabaca söylersek, gelecekte nasıl davranacağını bilmediğimiz bir kişiye teklif yaptığımız için, Segmentasyon ve Profilleme (2) ile benzerlerinin mevcut davranışı analiz edilerek bir tahmin modeli oluşturulur.

Kârlılık Analizi (3) zaten listedeki 1 ve 2’nin doğal sonucu. YBD yazdıktan sonra Karlılık Analizi ekleyince “tekrar” gibi algılıyorum.

Bana kalsa Kampanya Yönetimi ve Kişiselleştirme (5)’den bahsetmezdim. Bu konuda bir kavram değil, araç olarak nitelendiriyorum.

Not: Eş zamanlı olarak Linkedin’de yayımlandı

Etiketler: ChatGPT, davranış analizi, Demirbank, kampanya yönetimi, karlılık, müşteri kazanımı, tahmin modelleri, Telsim, yapay zeka, yaşam boyu değer

Kategori: CRM