Sürekli İletişim ve CRM
CRM’in tanımında
“anlamlı, tutarlı ve sürekli iletişim” diye bir bölüm var.
Anlamlı ve tutarlı iletişim için ilgili [1] , [2] , [3] , [ve diğer] yazılara bakabilirsiniz. Sürekli iletişim için ise… kurumlarımız çok örnek üretiyor ama, pek fazla görsel bulamıyordum.
Dün, derslerimde kullanabileceğim güzel bir örnek gördüm. Değerli arkadaşım, veri bilimci Burak Şendoğdu Twitter’da şöyle yazmış:
İkinci tweet’te bahsedilen yazı, “KVKK çıktı CRM öldü” diyenler, sahil kasabalarında sizi zorla dükkana sokmaya çalışanlar kadar pazarlamacıdır” dediğim yazıdır. Burak Şendoğdu’nun da vurguladığı gibi, “CRM asıl şimdi başlıyor“.
😉
Eğitimlerimde “sürekli iletişim, ergen babası veya kaynana gibi sürekli vıdıvıdı etmek değildir” diyorum. Yukarıdaki 2 tweet’i eğitimlerimde “sürekli iletişim ne değildir” görseli olarak kullanacağım. Twitter’da Hepsiburada ve Burak Şendoğdu’ya teşekkür ettim.
Teşekkür mesajıma şöyle yanıt verdi.
Demek ki bu mesajlar sadece sürekli için değil, anlamlı ve tutarlı iletişim için de kötü örnekmiş.
😀
Bu vesileyle “sürekli iletişim nedir” diye sorarsanız… Zaman içinde müşterinin yaşam evresi değişir (mezun olur, işe girer, iş değiştirir, evlenir, çocukları olur, vb…) ve/veya yaşam tarzı değişir (daha lüks bir semte taşınır, daha farklı yerlerde yer – içer, farklı mekanlarda zaman geçirir, arabasını sıkça değiştirir, sıkça yolculuk yapar, vb…) .
Verileri anlamlandırıp müşterideki değişiklikleri anlamaya ve iletişimi koparmadan doğru zamanda doğru iletişim kurmaya “sürekli iletişim” deniyor; yukarıdaki Hepsiburada görselindekine değil.
🙂
Etiketler: e-posta, etkileşim, iletişim, mesaj, SMS, spam, teklif, tutarlılık, Twitter, veri anlamlandırma
Kategori: CRM
14 Şubat 2020
10:55 am
Bu anlamsız mesaj bombardımanının temelinde yatan şey bence öncelikle tembellik, sonra da yönetimin CRM konusundaki bilgisizliği ya da umursamazlığıdır. Neden tembellik? E şimdi kim veriyi anlamlandırmak ve ona göre kişiye özel mesaj gönderecek bir sistem kurgulamakla uğraşsın ki? “Zaten maaşlar da düşük. Ne kadar ekmek o kadar köfte” veya “ilave yatırım yapılması lazım ama yönetim buna bütçe ayırmıyor, eh öyleyse hazır müşterilerin e-posta adresleri varken, gerekli gereksiz her mesajı atarım, sonra da CRM yaptık derim” yaklaşımı ön plana çıkıyor. Yöneticiler de ya tembellikten bu işlere kafa yormuyorlar ya da CRM’i “basit bir bilgisayar programı” sanıyorlar. Bunu hatırlamışsınızdır sanırım hocam. Neyse ki, o “yönetici” artık o kurumda yönetici değil. Çok uzun zamandır.
14 Şubat 2020
10:57 am
Benim aklıma takılan bir şey de zaten satın aldığım ürünle ilgili mesaj ya da reklam gelmeye devam etmesi. Almışım, işim bitmiş.
14 Şubat 2020
1:13 pm
Kesinlikle katılıyorum yorumlarınıza Canan Hanım.
Aslında Uğur Hoca’nın hep vurguladığı, yazısının sonunda da belirttiği veri anlamlandırmayı önemsememekten ileri geliyor bu durum. İşin bu kısmı roket bilimi değil ama roketi uçuracak yakıtın ta kendisi.
Müşteriyi ve ürünleri etiketleyebilen, bunun üzerine de kesişim kümelerini elde edene keşfedecek çok gezegen var. – Ha, tek başına yakıt yanıcı ve patlayıcıdır ve kendi başına işe yaramaz ama diğer kısımlar için de blogu tarayana çok güzel füzeler, roketler, uzay mekikleri de var 🙂 –
Benim örneğime dönecek olursam:
– Kullanıcı “Ses ve Görüntü Sistemleri” kategorisinde “Televizyon, LED Ekran” altında ARAMA yapıyor (+)
– Kullanıcı “Ses ve Görüntü Sistemleri” kategorisinde “Televizyon, LED Ekran” altında ALIŞVERİŞ yapıyor (+)
– Alışveriş sonrası “Televizyon, LED Ekran” altında aramalar da SONLANMIŞ ise oradan güncel kampanya önermek anlamsız ve tehlikeli. (-)
– “Ses ve Görüntü Sistemleri” kategorisinde tamamlayıcı ürünleri önermek/ilgisini çekebileceğini bilgilendirmek halen bir fırsat olabilir. (+)
Hiç araması dahi olmayan kategorilerle ilgili de sırf tarih geldiği/yaklaştığı için ya tutarsa diyerek önerme yapmak da ziyadesiyle riskli ve tehlikeli 🙂 -yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü diye liste uzar gider.-
15 Şubat 2020
9:20 pm
Derya Ertok Marketing Professional | Trainer | Electrical – Electronics Engineer | Traveller | Blogger
Örnek çocuk okula başladı hala bebek bezi maili alıyorum.
Dil kursunda tüm kurları bitirdim ama hala 2 + 1 hediye bana özel mesaj geliyor.
İstanbul’un bir ucundan öbür ucuna taşındım spor salonuna üç senedir üç kez bildirmeme rağmen hala bana indirim atıyorlar 60 kilometre uzağımdalar.
Daha saysam mı emin olamadım.
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En çarpıcısın en sona sakladım. Gece 00:00’dan sonra geçerli fırsat diye bir giyim mağazası kabus gibi mesaj atıyordu gece yarısına yakın. İptal için baya uğraştım hatta bir aramamda “müşteri sadakat programına çıkmak istediğimi” söyledim bana “size kart vermiştik onu mağazamıza teslim etmeniz gerek” dediler.
İşte ben de bu yüzden bu konuda çalışmaya başladım ve devam etmek istiyorum çünkü yapılacak çok şey ve gidilecek çok yol var.
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Ugur Ozmen
Bu da ayrı bir yazı konusu. “Sadakat programı = Kart” zanneden kafa yapısı. https://www.uzaktancrmegitimi.com/6829/kartlasmadan-sadakat
Böyle devam ederse, hegün yazı yayımlayacağım.
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