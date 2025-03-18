Veri Anlamlandırma 1

Geçenlerde Linkedin’de bir tartışmada “Veri herkeste var. Önemli olan anlamlandırabilmek” demiştim. Anlatayım.

Önce Müşteri Deneyim Yolculuğu

Ege Bölgesi’nde bilinen bir mobilya markasında önce 2 günlük müşteri deneyimi yolculuğu çalışması yaptık. Hangi aşamada, hangi temas noktasının müşterinin olası ihtiyacı konusunda en çok bilgi sahibi olduğunu hepimiz (şirketin yönetimi dahil) o sırada öğrendik. Özeti şurada.

Müşterime özel bilgileri paylaşmıyorum ama MBA ödevi olarak mobilyada müşteri deneyim yolculuğu hazırlayan arkadaşımızın bulguları da burada

Sonra CRM, Veri, vb.

Çalışmamızın ikinci aşamasını birkaç hafta sonra yaptık. Veri anlamlandırma da ikinci aşamanın konularından biriydi.

Şirketin satış müdürlerinden biri “Bırakın bu işleri” tavrıyla yaklaştı.

Açıkçası, bazı çalıştaylarda bu kişiliklerle karşılaşırım. Her zaman değil ama çoğunlukla satış ekibinden çıkar. Şirketin konusunda (burada mobilya) uzman olmayan birinden danışmanlık alınmasına zaten kızıyordur. Fırsatı değerlendirip konuya giriverir. (Bu başka yazının konusu olacak)

– Abartmayın… Mobilyada veri anlamlandırma da neymiş” dedi.

– Gelin sizin web sitenizden bakalım” dedim. Yatak başlıkları sayfasını açtım.

Yatak başlığı benim için, yatakta uzun oturup kitap okurken veya televizyon seyrederken başımın ve omuzlarımın, uyurken ise yastığımın ve kollarımın duvara dokunmamasını sağlar. Hepsi o kadar.

Şirketin ürünleri içinde benim tercih ettiğim sade tasarımların yanında çok süslü olanlar da vardı. Hele biri, yatağın kenarı bittikten sonra koç başı gibi iki tarafa da yarım metre uzuyordu. (ChatGPT’nin yaptığı aşağıdaki resimdeki kadar abartılı değildi ama o da çok süslüydü.)

İtirazcı satış müdürüne sordum.

– Bir kadın bu yatak başlığını neden alır ki? Ek bir rahatlık sağlamıyor. Sırtını yaslayıp keyifle oturamazsın. Üstelik, toz olmasın diye kıvrımları sıkça silmek de gerekebilir. Komşulara hava atmaktan başka neye yarar?

– Onu tercih eden görgüsüzdür” dedi ve devam etti. “Parası var ama aklı yok. Yatak odası insanın mahremidir. Başkasına gösterilmez”

– Tebrik ederim. Mobilya üzerinden veri anlamlandırma yapmaya başladınız” dedim.

Sonrası

Çalıştayın devamında, anlamlandıracak ne kadar çok veri olduğunu fark ettiler. Anlamlandırmada, birbirlerinin cümlesi bitmeden yenisini söylediler.

Satın alma nedeni (evlilik, taşınma, sünnet düğünü), ürünler, fatura adresi ve teslimat adresi farkından tutun da mağazada konuşulan ama satın alınmayan ürünlerin bile (müşterinin özel hayatını tahmin edebileceğimiz) anlamlar ürettiği anlaşıldı.

Mobilya deyip geçmeyin.

Diğer sektörlerdeki anlamlandırmalarla devam edecek.

Eş zamanlı olarak Linkedin’de yayınlandı.

Etiketler: anlamlandırma, CRM, CRM project, danışmanlık, müşteri deneyim yolculuğu, veri anlamlandırma

Kategori: CEM, CRM