Vodafone Tacizi – 2
Vodafone ile ilişkim oldukça 2021’de sancılı başlamıştı. Amacım üzüm yemek olduğu için önce DM’lerde çare aramıştım. Baktım ki Vodafone’un sorun çözmeye hiç niyeti yok, sosyal mecralarda ve bu blogda [1] , [2] , [3] , [4] dikkat çekmeye çalışmıştım. (Bu yazıya devam etmeden önce lütfen, önceki 4 bağlantıya göz atınız.)
Üç sene önceki sorunları unutmadım ama sürekli gündeme getirmedim. Vodafone kullanmaya devam ettim.
Defalarca fatura göndermediler. Defalarca DM’den uyardım. İki ay fatura geldiyse, sonra yine gelmedi. Nedense, bir türlü düzgün iş yapmadılar. İlk sözleşmenin bitiminde rakiplerin tekliflerine baktım. Yine Vodafone ile devam ettim. (Benim hatam.) Elbette yine faturaları defalarca uyarmadan göndermediler…
Sözleşme Sonuna Gelince
Sözleşmem 15 Mayıs 2024‘de bitecek. Mart ayının ortalarında Vodafone’dan aranmaya başladım. Günde 4-5 kere… İlk aradıklarında konuştum. “Şu kadar dakika, şu kadar internet, vb…” diyordu. “Şu telefon hattına bakalım. Geçmişte en çok ne kadar kullanmışım” diye sordum. Yapılan teklifin yarısından az. (Bu, hiç ahlaklı bulmadığım gaflet anından yararlanma örneği) “Bu durumda, öncelikle bana uygun yeni bir teklifiniz olmalı” dedim ve “sözleşme bitimine 15 gün kala karar vereceğimi” söyledim. Maalesef aramalar devam etti.
Şikayetimi Linkedin’de paylaştım.
Telefon tacizcisi mi, laf anlamaz satıcı mı desem bilemedim. Günde 4 kere arıyor. (Bu yazıyı yazarken bir kez daha aradı.)
Üç kere, ayrı kişilere bu konudaki tercihimi anlattım.
Çağlar ile 2, Füsun ile 2 kere (üstelik bir saat arayla) karşılaştım. Tekrarladım.
Resimde 212’li görünen de aynı firmadan aramıştı ve “kullandığım yazılımların lisanslı olup olmadığını” sordu. “Hepsi lisanslı ama size ne? Bunu sorma cesaretini nasıl buluyorsunuz?” diye sordum. Hemen “İyi günler” dedi.
Bu telefon sapığından kurtulmak için ne yapabilirim.
Linkedin’de bana yardımcı olmaya çalışanlar, arayanın Vodafone olduğunu bilmedikleri için numarayı engellemek önerisi getirdiler. Şöyle yanıtladım:
Bu vakada arayan bizzat Vodafone. Yukarıda yorumlayanlara yapıldığı gibi gereksiz fahiş bir üst fiyatlı teklifle geldiler. Ben de kendi tercihimi söyledim.
Bunu 6 kere yaptım. Tekrar ve tekrar aramaları tamamen kendi gxrizxkalı durumları.
Bu mesajımı Vodafone ile paylaştım.
Vodafone Vazgeçmez
Sosyal mecralardan sorunu yayınlamış olmam Vodafone’u durdurdu mu? Elbette HAYIR. Israrla aramaya devam ettiler.
Defalarca “son 15 günü beklediğimi” söyledim. Defalarca “kurumsal hattı kapatacağımı ve bireysel hatta geçeceğimi” söyledim. Kurumsal hattı kapatmaktan bahsedince, “kurumsal bayi ile halledebileceğimi” söylediler ama “adresime en yakın kurumsal bayilerin adreslerini verebilir misiniz” ricasına olumlu yanıt alamadım.
Her gün 4-5 kere aramaya devam ettiler. Çoğunlukla telefonu açmadım ama iş toplantılarımda bile (2-3 kere aradıkları için) Vodafone’un ne kadar beceriksiz olduğunu herkese anlatmamı sağladılar. Birkaç kere telefonu açtım. İlk Linkedin mesajımda adı geçen Çağlar ile birkaç kere daha konuştum. Sanırım bir seferinde 2 saat arayla karşılaştık.
Herkes Şikayetçi
Beş gün önce Uğur Gürses‘in şikayetini Linkedin’de görünce ben de görüşlerimi ekledim.
Benim yorumum şöyle:
Uğur Gürses
Mesajınızdan madde madde alıntılayarak benim yaşadıklarıma göre yanıtlayayım:
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- Vodafone’da hizmet kalitesini takip eden aklı başında bir yönetici yok mu? YOK
- Çağrı merkezleri-çözüm merkezleri sorunu çözemiyorlar. HAKLISINIZ
- Kaçıncı görüşme, kaçıncı anlatış…Her seferinde baştan. Böyle müşteri ilişkisi mi olur? HAKLISINIZ
CRM eğitimlerinde “SAKIN HA YAPMAYIN” örnekleri biriktirmeme ve sınavlarda “SİZCE NE YAPILMALI” sorularını çoğaltmama yarıyor.
Bu yorumun yayınlanması da bir şey değiştirmedi. Vodafone günde 4-5 kere aramaya devam etti.
Cumartesi Sabah GÜNAYDIN Araması
Vodafone aramaları devam etti ama tatil günlerinde duracaklarını düşünmüştüm. 27 Nisan Cumartesi sabahı saat 09.12‘de yine aradılar. Bu sefer kararlılıkla açtım ve sorunumu ayrıntılı olarak TEKRAR anlatmayı amaçladım.
Yine aynı konuları konuştuk. “Tamam, aranmak istemediğinizi bildireyim” dedi.
“Hayır, ARANMAK İSTEMİYOR diye yazmayın. SORUNUNU DEFALARCA ANLATMIŞ OLMASINA RAĞMEN, SÜREKLİ ARANMAKTAN BIKMIŞ diye yazın. BU KADAR BASİT BİR MESAJI SİSTEMİNE EKLEMEYEN TELEKOM ŞİRKETİ, MİLYONLARCA KİŞİYE HİZMET VERMEYE KALKIŞMASIN diye yazın” dedim.
Şikayetimi Linkedin’de tekrar paylaştım.
Sayın Uğur Gürses’in işaretlediği yöneticileri de ekledim.
Bunun üzerine saat 12.13’de isminin Lale olduğunu söyleyen çağrı merkezi (ÇM) görevlisi tarafından arandım.
🙁
İyi Çaba, Yetersiz Teknoloji
27 dakika süren konuşmamızı özetlemeye çalışayım.
Bir şikayetim varmış. Lale hanım “şikayetimin ne olduğunu” sordu. Ben “niye aradığını” sordum. “Daha önceki aramalardan sonra kayıt oluşturulmuş. Kayda istinaden sorun çözülmüş görünüyor” dedi. Yanıtından anladım ki buradaki yazılar, vb. hiçbir şeyden haberi yok.
Sanırım biri ona “Ne diyor bu adam. Gazını alsana” gibilerden bir şeyler söylemiş.
– Okur musunuz, sorun neymiş” dedim.
– Çok sık arandığıma dair şikayetim” varmış.
– Bu konudaki talebim yazılmış mı?” diye sordum.
– Sözleşme bitimine 15 gün kalaya kadar aramayın… demişsiniz” dedi.
– Bunu ne zaman söylemişim” diye sordum.
– 28 Mart” tarihini verdi.
– Öyleyse neden 28 Mart’tan beri günde 4-5 kere arıyorsunuz?” diye sordum.
– Kem, küm, hık, mık, kusura bakmayın, vb…
Lütfen dikkat edin: Yukarıda, Linkedin’de şikayetimi yayınladıktan sonra Vodafone ile paylaştığım tarih 28 Mart.
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- Demek ki, daha önce söylediklerim kesinlikle kayıt edilmemiş.
- Ek olarak, 28 Mart’ta yapılan kayıt da hiç dikkate alınmıyor.
Yukarıda yazdıklarımı tekrarladım. Bir kere daha “ARANMAK İSTEMİYOR diye yazmayın. SORUNUNU DEFALARCA ANLATMIŞ OLMASINA RAĞMEN, SÜREKLİ ARANMAKTAN BIKMIŞ diye yazın. BU KADAR BASİT BİR MESAJI SİSTEMİNE EKLEMEYEN TELEKOM ŞİRKETİ, MİLYONLARCA KİŞİYE HİZMET VERMEYE KALKIŞMASIN diye yazın” dedim.
Bunları yazdığını söyledi ve “bu numaradan mı iletişim sağlayalım” dedi.
“Kim temasa geçecekse, beni tekrar aramadan önce en yakın 2 kurumsal bayiin adresini SMS veya Whatsapp olarak göndersin” dedim.
Kendi bilgi portallerinden bazı adresler bulmaya (kendince yardımcı olmaya) çalıştı ama İstanbul’u hiç bilmiyordu. Semtleri bana sordu. “Kağıthane Avrupa yakasında mıydı” gibi… Lale hanımla konuşmalarımdan anladığım kadarıyla “Anadolu yakasında sadece Maltepe’de kurumsal bayi var. Ataşehir’dekinden emin değiller“. 🤣 (Aslında 😰 emojisi koymak gerek. Güler misiniz, ağlar mısınız)
Hizmet kalitesi hakkında kafamda zaten fikir oluştu ama şu konular daha büyük sorunları gösterdi.
- Anadolu yakasında tek bir kurumsal bayi olması,
- ÇM çalışanının baktığı ekranda yeterli veri olmaması,
- Ekranlar, olası sorulara hızlı yanıt vermek için tasarlanmadığından ÇM elemanının zaman harcaması…
Daha önce hattımda bir sorun çıkmıştı. Kurumsal bayi bulmak için 3 saat trafikle boğuşmuştum. Lale hanıma “Fatura adresimin Genel Müdürlük tarafından bilindiğini, oradan birinin en yakın kurumsal bayi adreslerini SMS veya Whatsapp ile göndermesini, aksi koşulda kesinlikle Vodafone’dan kimsenin aramamasını” söyledim.
Lale hanım “Amirinize bunu da yazın. ADRESİME EN YAKIN 2 KURUMSAL BAYİ ADRESİNİ BANA SMS OLARAK GÖNDERSİNLER” mesajımı almamakta diredi. Lale hanımın beni ikna etme süreci uzadı ve bunu birkaç kez tekrarlamak zorunda kaldım. Tepkimi (artık taşan sabrım nedeniyle) yüksek sesle ifade edince “Hepimiz aynı bilgi portalini görüyoruz. Daha fazla bilgi verilemez” dedi.
İşin ilginç yönü, Vodafone Genel Müdürü’nün, bir şikayete Twitter’de verdiği yanıt.
Şimdi soruyorum: Nerede “Türkiye’nin en iyi AI uzmanları” ve nerede “Dünyanın en gelişmiş büyük veri modelleri” ve nerede “kişiye özel teklifler”
Eğitim Malzemesi
CRM dersinde geçen hafta Süreç Tasarımı konusunu incelemiştik. Bu hafta ise, Ekran Tasarımı‘nı ele aldık.
“Her temas noktasının ihtiyaçları farklı olduğundan, aynı kaynaktan (MOVA – müşteri odaklı veri ambarı) beslenirler ancak ihtiyaçlara göre tasarlanmış farklı bilgilere ulaşırlar. Ekranlar, o temas noktasında müşteri sorununun en hızlı ve doğru biçimde çözülmesi amaçlanarak tasarlanmıştır” diye konuştuk.
Benden dijital süreç tasarımı ve ekran tasarımı dersi alanlara sesleniyorum. Vodafone “SAKIN HA YAPMAYIN!” dediğim her şeyi yapmış. Neden “sakın ha!” dediğimi anladınız mı?
😉
EKLEME – 1 (AYNI GÜN, ÖĞLEDEN SONRA):
Bu yazı saat 11.10’da yayınlandı. Saat 12.00 gibi de Linkedin’den “Bu sefer yeni bir yazı değil, son 8-10 günün derlemesi. Muhtemelen daha önce okuduklarınız karşınıza çıkacak. “Hepsi bir arada olsun” diyerek bloga aktardım” mesajıyla paylaştım.
15.09’da Vodafone’dan aradılar. Adının Zeynep olduğunu söyleyen ÇM elemanı şikayetimi dinlemek istedi. “Beni neden aradığını” sordum. Zeynep hanıma bir e-posta gelmiş. “Sıkça aranmaktan şikayetçiymişim. Onun elindeki bilgiye göre kampanya araması yapılmayacakmış ve sorun kapanmış“.
Sonrası gerçekten komedi. Dün sabah 09.12‘deki aramanın neredeyse aynısını yaşadım. Lale hanımla konuştuklarımızı tekrarladım. Defalarca ÇM telefonlarına anlattığım, sosyal mecralarda defalarca paylaştığım konu yine konuşuldu. “Burada yankılanma mı var” esprisini düşündüm. (Vodafone’da zaman duruyor. Hatta zamanda geriye yolculuk bile yapabilirsiniz.
Anladığım şu ki Zeynep hanıma sorunlarım doğru ifade edilmemiş. Bugünkü yazımı açıp oradan okudum. Zeynep hanıma “Fatura adresimin Genel Müdürlük tarafından bilindiğini, oradan birinin en yakın kurumsal bayi adreslerini SMS veya Whatsapp ile göndermesini, aksi koşulda kesinlikle Vodafone’dan kimsenin aramamasını” tekrar ve tekrar söyledim.
İlgililere ileteceğini söyledi. Bu sefer 14 dakika sürdü.
Son durum: Cep telefonuma gelen SMS mesajlardan izlenimim: Vodafone kesinlikle sorunu anlamıyor.
🙁
EKLEME – 2 (ERTESİ GÜN):
Yukarıdaki sayfalarca yazıdan ve sosyal mecralarda duyurulmasından sonra, Vodafone’un aynı nedenlerle tekrar aramayacağını düşünmüşseniz, yanılmışsınız. 😀 Vodafone, müşteri deneyimi ve CRM eğitimlerine konu olmak fırsatını kaçırmamaya ant içmiş gibi…
Önce sabah gelen SMS. (Bir gün önceki mesajları da görebilirsiniz 🙂 )
Gerçekten çözüm için uğraşıyorlar mı? Sorunun yanıtı HAYIR. Hatta HAYIR, HAYIR, HAYIR
İspatı aşağıda. Sabah erken saatte iki kere telefon edildi. Anladığım kadarıyla saat 09.00 olunca “Hurraa” deyip işe başlıyorlar. 😀
Sabah gelen ilk telefon “Bitimine az kaldı, uzatalım” telefonuydu. İkincisi ise “KOBİ’lere teknolojik olanaklar” konusundaydı. Sanırım Vodafone üst yönetimi “Bıktırın şu adamı… Daha da bıktırın… Diğer operatöre gitsin ki, bir daha bizim aleyhimize yazamasın” demiş.
Artık Vodafone telefonlarını açıp teklifi dinliyorum. Ne de olsa eğitim malzemesi…
🙁
EKLEME – 3 (DAHA SONRAKİ GÜN – 30 Nisan 2024):
Vodafone tacizi bitmedi. Yine sabah 09.10’da Vodafone’dan Füsun hanım tarafından tekrar arandım. Tekrar “2 kurumsal hattınız için 570 TL yerine … TL. Onaylıyor musunuz?” teklifi yapıldı.
“Benim için ne yazıldığını okur musunuz” diye rica ettim. Baktı. “Aranmamak istemişsiniz” dedi. Kendisi ve Vodafone adına özür diledi.
Ben “Hatlarımın kurumsal hat olmaktan çıkarılması” talebimi tekrarladım.
– Buradan yapamıyoruz” dedi.
– Tek bir EVET ile iki hattımın sözleşme süresini bir yıl uzatabiliyorsunuz da, neden hatlarımı bireysel hat’a çeviremiyorsunuz” diye sordum.
– Burası kampanya birimi” dedi.
– Öyleyse talebimi yazın” dedim. Yine yazmamak için direndi, bahaneler söyledi.
– Siz lütfen oraya yazın ve bana bu talebimi ilettiğinizi söyleyin. Sonrasını ben Vodafone’dan takip edeceğim” dedim. Elbette “Bu konuşmayı da sosyal mecralardan yayınlayacağımı” söyledim.
Talebimi yazdığını söyledi.
Vodafone’un
- Kampanya yönetimi teknolojisinin ne kadar kötü olduğunu, aranmama talebi olmasına rağmen müşteriyi sürekli aradıklarını,
- Müşteri Deneyimi biriminin, bunca feryadıma rağmen kesinlikle önlem almadığını,
- Süreç tasarımı kötü olduğu için, birkaç tıklama ile hatlarımı bireysel yapabilecekken yapmadıklarını,
- Eziyet çektirmek için bir bayie gitmeye zorladıklarını
burada kayda geçirmek istiyorum.
Ekleme 3 metnini Vodafone
- Yasar TEKDEMIR – Head of Regulatory Affairs at Vodafone Turkey
- Hande Kozlu Gültakan – Customer Experience Director at Vodafone Türkiye
… ile paylaştım. Onlara sordum:
Genel Müdürlükte birkaç tıklama ile yapabileceğiniz bir işi yapıp sorunu çözmeniz (hatları bireysel duruma getirmeniz) için daha ne yapmak gerekiyor? Sizden öğrenebilir miyim?
Etiketler: çağrı merkezi, ekran tasarımı, kampanya, kampanya yönetimi, LinkedIn, müşteri bilgi ekranı, şikayet, şikayet yönetimi, süreç tasarımı, taciz, telekom, Vodafone
28 Nisan 2024
4:25 pm
Bu yazı, geçen ay ve özellikle son birkaç gün içerisinde Linkedin’de yaztığım şikayetlerin derlemesidir.
Aşağıdaki yorumlar da farklı tarihlerde Linkedin’de yazdıklarıma yapılan yorumlardır.
28 Nisan 2024
4:31 pm
Oğuz G. Bilişim Delisi | Bi’şey Danışmanı | ERP | Blog | FotoğrafBilişim Delisi | Bi’şey Danışmanı | ERP | Blog |
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MÜŞTERİ KÖSTEK HATTI!
Sn. Ugur Ozmen’in yazısında söz ettiği şirketin adını değiştirin, rastgele ama yine devasa bir şirket adı koyun yerine, değişen hiçbir şey olmadığını göreceksiniz. Ne yazık ki günümüzün kanayan yarası çağrı merkezleri, müşteri hizmetleri, destek hatları vs.
Sevgili yöneticiler, evet çok haklısınız, insan çalıştırmanın, eğitmenin, satış öncesi ve sonrası destek hizmetlerini, pazarlamayı sürdürülebilir kılmanın maliyeti yüksek. Günümüz dünyasında çalışanlara yaptığınız onca yatırımın üzerine ayrıca bi’dolu para ödediğiniz teknolojik alt yapıyı ve CRM uygulamalarını daha verimli kullanmayı öğrenmeli ve öğretmelisiniz.
Birçoğumuz aynı sorun için defalarca geri bildirim veriyoruz, mesaj yazıyoruz, arıyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, çileden çıkıyoruz. Günlerce, haftalarca hatta aylarca uğraşıp hiçbir çözüme kavuşturamadığımız sorunla ilgili konuşurken şöyle bir mesajla karşılaştığımızda da deliriyoruz; “Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı?” Yahu arkadaşım sen hele benim mevcut sorunumu bir çöz, gerisini sonra konuşalım, henüz bir adım bile gidememişken 3-5 adım ötesini, başka sorunlarımızı, taleplerimizi konuşmanın ne anlamı var ki? Hele bu konuşmalardan sonra bir de yeni kampanyalar, yeni ürünler, hizmetler hakkında arandığınızda telefonunuzu kırmak geçiyor içinizden…
Soruyorum size, ne yönetiyorsunuz siz orada; gerçekten bir Müşteri Destek Hattı mı Müşteri Köstek Hattı mı?
28 Nisan 2024
4:36 pm
K. Gönenç Atakan İletişim Yönetimi Danışmanı | İletişim Aktivisti | Bilişim Sosyolojisi Yazarı
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O kadar haklı bir serzeniş ki… Dijitalleşme önce zihinde başlamalı ve en önce en tepe yöneticide görünmeli. Engin Aksoy bir süre önce beni engelledi. Olaylara yaklaşımının ve çözümünün bu biçimde olduğuna kanaat getirdim.
Arayanlara çok nazikçe şunu söylüyorum: Biliyorum, sizin hiç kabahatiniz yok. Orada ağır şartlarda belli bir ücrete çalışırken, sizi bu durumda bırakanlara karşı muhtemelen aynı hisleri paylaşıyoruz. Bu sebeple, lütfen beni bir kere daha aramadan önce müdürlerinizi ve onların müdürlerini düşünün, ne yapıyorlar, bundan sonrasında zaten ne yapmanız gerektiğini kendiniz keşfedeceksiniz.
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Ugur Ozmen
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Sayın Engin Aksoy, Twitter’da yazıda gördüğünüz yanıtı veriyor.
İşin ilginç tarafı, rakibi de sorunları öğrenmek yerine kafasını çevirmeyi tercih ediyordu. https://ugurozmen.com/crm/kulak-tikamak
Vodafone’un rakibini yakalama nedeni, iyi yönetilmesi değil, fiyat rekabeti ve rakibinin vurdumduymazlığı idi. Bence, aynı yöntemi kullanmak ve müşteriyi kandırmaya çalışmak https://ugurozmen.com/pazarlama/turkcell-ne-yapiyor doğru bir yaklaşım değil.
Milyonlarca müşterisi var ve bakış açısı yetersiz. Ama verdiği yanıta göre “Türkiye’nin en iyi AI uzmanları, dünyanın en gelişmiş büyük veri modelleri Vodafone’da kullanılıyormuş”. Öyleyse soruyorum.
Bu teknolojiye rağmen yapamıyorsanız, sorun kimde, nerede?
(Bu iki bağlantıdaki yazıların okunmasını özellikle öneririm.)
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K. Gönenç Atakan
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Ugur Ozmen rakiplerinin kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir konuda iyi olmak için yarışmıyorlar, rekabet buna teşvik eder, onlar birbirleriyle sadece yarış halindeler. Kim önce basın bülteni gönderir, kim önce basın toplantısı yapar… Bunların hepsiyle çalıştım, danışmanlık verdim. İnanın ne söz dinlerler ne de saygı gösterirler. İşleyiş böyle olunca müşteri tarafından ne bekleyebilirsiniz ki! Süslü laflarla dolu içerikler… Dijital dönüşüm, yapay zeka, 5G vs vs vs… Depremde işleri bitti maalesef. Zaten birbirlerine rakip olmak gibi bir dertleri de yok. Kullanıcı/tüketici bilinci olacak, tekelleşmeye müsaade etmeyen devlet aklı olacak, teknoloji basını da bunlara ambargo koyacak (ama kimsede o yürek yok zira muslukları kesilir), o zaman burunları kaf dağında gezer mi görürüz…
Kendisinin twitter’da verdiği yanıt zaten profesyonellikten uzak, kullanıcıyı aşağıda gören bir tavır.
28 Nisan 2024
4:39 pm
Mete Yurtsever Value Creation Facilitator | Design Thinking Practitioner | Behavior Science Missionary | Formula For Creating Value Podcast – Captain of der-ya
Hocam yazınızdaki Vodafone’ları Turkcell ile değiştirin, anlamda herhangi bir bozulma olmayacağına yemin ederim. 28 yıllık Turkcell müşterisiyim, herhangi bir kişi veya kuruma daha fazla beddua etmemişimdir. Niye değiştirmiyorum? Çünkü hepsi aynı. Ben Elon Musk’ı bekliyorum, uyduyla falan bu veri aktarımını çözecekler, kaç paraysa vereceğim, bu GSM firmalarının battığı günü havaifişek ile kutlayacağım.
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Ugur Ozmen
Sevgili Mete Yurtsever
Haklısınız. Turkcell kesinlikle daha az değil. Onlarla sorunlarımı sosyal mecralarda paylaşınca, konuşmacı olduğum bazı etkinliklere sponsor olup (3 kere) beni listeden çıkartmışlardı.
Vodafone yönetiminin de, sosyal mecralardan eleştiri getirenlere mesaj kutusundan had bildirdiğini ve çalıştıkları kurum ve derneklere uyarı mesajı gönderdiğini de ekleyeyim.
ÇM’nde basit bir şekilde çözülecek konuyu çözmezler ama GM şu tweet’i yayınlar.
Dediğiniz gibi, maalesef aralarında birçok konuda anlamlı bir fark yok.
28 Nisan 2024
4:42 pm
K. Gönenç Atakan
Burada çuvaldızı biraz kendimize çoğunlukla da gözümde riyakarca davranan profesyonellere ve LinkedIn ifluensırlarına batıracağım. Neredeyse 2 günde koca çikolata markasını her yerinden ısıranlar, konu bazı markalar olunca seslerini çıkarmıyorlar. İşte benim, cehaletten de fazla çekindiğim kitle bunlardır. Aynı bağlamda basın da bu cümlelerden nasibini alır. Çok üzücü… Her fırsatta bunu yazağım. Gördüklerimi de eleştireceğim çünkü bile bile bu insanların dijital topluluklarda ve toplumun içinde dolaşmaları beni rahatsız ediyor. Saygı da duymuyorum.
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Altug Gurkaynak 100% Remote UX Consultant | UX Design, Career & Portfolio Counselor | Trusted by: ADPList and IEEE mentees
Vodafone pişmanlıktır. Ben o çukura(!) 2 defa düştüm. İkincisinde 10 gün sonra tüm cayma bedellerini kabul ederek kaçtım.
Çok yazık ettiler.
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Ayhan Yolcu Genel Koordinatör Sistem Mühendisi
Bu ülkede turizm sektörü, iletişim sektörü ve bankacılık. Hepsi de birbiri ile aynı sıkıntıkara sahip. Hepsi bir diğerini aratır.
Ve ben de bu üç sektörde yaşanacak mali sıkıntı ve iflaalar için şahsen üzülmem.
Çünkü reel anlamda kendi halkı için hiçbiri olumlu ve iyi düşünceli adımlar atmıyorlar
28 Nisan 2024
4:47 pm
Umut AYDIN – CEO of Knowledge Experts / Advisor Racing Team Turkey
Birazdan mesaj kutundan had bildirmeye gelir birileri 🙂
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K. Gönenç Atakan
Umut AYDIN lütfen bana da gelsinler 🙂
28 Nisan 2024
8:24 pm
Hocam 4 yıl önce kurumsal hatlarımızı vodafone taşıdık ve 1 sene sonunda pişmanlıkla bıraktık. Kullanmamamıza rağmen hala ayda bir arayıp memnun musunuz diye soruyorlar