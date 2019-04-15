Akbank’tan Kurtulamıyorum
2018’in son yazılarından birinde 2019’da Wings? HAYIR diye yazmış ve gerekçesini açıklamıştım.
Bu yazıdan önce de sitelerindeki dahili kanallardan şikayetimi Akbank’a da iletmiştim. Geri dönüş olmadı.
- Bir blogun sadece şikayetleri yansıtmasının değeri düşüreceğini bilirim. Bu nedenle mümkün olduğunca iç şikayet sistemlerini kullanırım. Ancak çaresiz kalınca blogda yazıyorum. Bunu bilerek okuyun.
🙁
Kararımı vermiştim ve Akbank’tan (Wings karttan) kurtulacaktım. Hem de 200 + TL değerinde puanım varken…
Puan filan gözümde değil. “Yeter ki Akbank’tan kurtulayım” diye çaba sarfediyorum.
Devamlı kartı kapatmaya çalışıyorum. Sürekli olarak yeni bir borç çıkartıyorlar. “Borç dökümünü gönderin” diyorum. Bambaşka rakamlar geliyor.
Ekstre geldiğinde, sadece o dönemin değil Kalan Borç / Taksit tutarını da yatırdım. Böylece Akbank’tan kurtulmayı umdum. Son gelen ekstreden 2 ayrıntıyı paylaşayım.
Burada fazladan yapılan 98.34 TL görünüyor.
Ekstre ayrıntısı ise şöyle:
Yukarıdaki görüntüyü açıklayayım. Dönem borcu 242.31 TL. Ama ben 583.39TL yatırmışım. O dönemin borcunu ödedim. Sonraki dönemlerin borcunu da ödedim. Fazla ödediğim 98.34 TL‘nin gelecek aylardaki taksitler toplamı olduğu burada rahatça görülüyor.
🙁
Sonra bugün saat 21.02’de Akbank’ı aradım. “Kartı kapatmak isteğimi” tekrarladım. “176 TL borcunuz var” dediler.
“Ekstredeki tüm borcu ödediğimi” söyledim. “Size kalan borçlarınızı gönderelim” dediler. Aşağıdaki döküm geldi.
Telefondaki hanımefendiye “Borçlarımın toplamı 98.34TL, fazla yatırdığım para da 98.34 TL. Nereden çıkartıyorsunuz 176TL‘yi?” diye sordum. Anladığım kadarıyla kendisi de bilmiyordu ve bulamadı. “Biz inceleyip size dönelim” dedi.
Neden buraya yazdım?
Kartı kapatmak için hemen her ay aradım. 200TL’den daha fazla olan puan değerinden vazgeçtim, gerekli ödemeleri yaptım. Yine kapatamıyorum.
Akbank ile iş yapacaksanız, bunları bilin istedim.
🙁
Etiketler: Akbank, churn, şikayet, Wings
Kategori: CRM
15 Nisan 2019
10:01 pm
Uğur hocam keşke kartı kaybettiğinizi, yenisini de istemediğinizi söyleseydiniz. Kart kapatmak için benim bildiğim en iyi yöntem bu. Yeni kartı bazen ille de gönderiyorlar ama teslim almazsanız, sıkıntı olmuyor. Ekstreler son taksit de ödenip, harcamalar sıfırlanana kadar geliyor, ödüyorsunuz, bitiyor. Akbank’ın yaptığı kabul edilebilir değil elbette ama yok aslında birbirlerinden farkları diyorum.
15 Nisan 2019
11:09 pm
Bunu bir çoğumuz yaşamışızdır.
Bankanın çağrı merkezi başka bir bankanın müşterisine yanıt verir gibidir sözler.
Ya da asansörde yeni tanıştığınız ve doktor olduğunu anladığınız birine “aha burada bir ağrım var, hocam nedendir?” demiş gibi, dört kulağınızla dinlersiniz ağızdan çıkacak kelimeleri.
Sorunun anlaşıldığını umut ederek,
Gelen yanıt:
Biz de işler böyle, ya da siz hesabınızı bilmiyorsanız biz ne yapalım. Şeklinde, basit ve araya atılmış şık bir pas gibidir, alda gol at…
Ya da, oha burada koca sistem var, yalan mı söylüyor, yanlış mı? Ne yanlışı Mümkün değil… edaları
Ya bu bulaşıcımıdır?
TTnet kulakların çınlasın…
Neden bağrına basamazlar, neden? Alsana fırsat işte. Al gönlümü, al işte pası…
Sonuç: yoldan geçerken eline zorla broşür tutturulur ya, aynen öyle hisseder insan telefonu kapattığında…
Biraz ilerde duyduklarını okuduklarını söylene söylene atar çöpe.
Hiç bir halt yaramaz ne o broşür ne o derdini anlatmak için harcadığın çaba.
Bankaları anlamak için bankacı olmak lazım derdim hep, kesinlikle daha fazlası lazım.