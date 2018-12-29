2019’da Wings? HAYIR

15 yıla yakın zamandır Akbank‘ın Wings kartını kullanıyorum.

Bir ara en avantajlı kredi kartı idi. Bu nedenle kullanmaya başlamıştım. Önce Lounge hizmeti bitti. Ardından puanlar kuşa döndü. Ama alışkanlıktan ötürü kullanmaya devam ettim.

Eski bankacı olarak, yıllık kart ücreti ödemeye de itiraz etmedim.

Biriken puanlarımı nasıl kullanabilirim diye araştırmaya çalıştım. Akbank, Vista Turizm‘e bağlı “Gez Kanatlan” adı altında bir web sitesine yönlendiriyor.

Ailecek 1 – 2 gecelik “İstanbul’dan kaçış” diye adlandırılabilecek İstanbul’a yakın, arabayla gidebileceğim (Abant, Bursa gibi) yerlerdeki otellere baktım.

Sitenin mimarisi çok kötü. Örneğin Bursa Bölgesi otelleri diye girince MariGold Otel yok, Bursa ve civarı deyince MariGold Otel var.

Her neyse… Oteli buldum. Ücreti gördüm. Ama ücretin kaç puan ettiğine dair bir açıklama göremedim. Puan eşdeğerini, adım adım ilerleyip fatura bilgilerine gelince göreceğimi varsaydım. Fatura bilgilerine gelmeden önce diğer aile fertlerinin bilgisini istedi.

“Puanlarımın karşılayıp, karşılamayacağını, yani gidip gitmeyeceğimi bilmeden neden bu bilgileri gireyim ki” diye düşündüm. Oysa Gez Kanatlan (Vista Turizm) web sitesinde şöyle diyordu:

Bizden, faturalama öncesinde (ne amaçla olduğunu anlamadığım) bilgileri toplamaya niyetli. Oysa puanım yetmezse gitmeyeceğiz. Bu nedenle satın alma aşamasına gelemiyoruz.

Sundukları seçenek, otel ücretine bakacağım. Sitenin başka sayfasından puan değerini öğreneceğim, sonra geri gelip işlem yapacağım.

Azıcık müşteri deneyimi (veya kullanıcı deneyimi) bilen birileri olsa, bu kadar gereksiz işlemi yaparak müşteri kaçırmaya çalışmazdı.

🙁

Sonra uçak bileti için deneme yaptım. “Bir günlüğüne Antalya’ya gideriz, kendi otelimizi seçer orada zaman geçiririz” dedim.

İşlem başına 20 TL, toplamda 2 yetişkin için gidiş-dönüş 80 TL biletleme ücreti istedi.

Düşünsenize, kartını kullandığınız banka üzerinden sizden fazladan ücret alıyor. Hiçbir web sitesinden uçak bileti satın alırken ücret ödemiyorsunuz, Gez Kanatlan (Vista Turizm) 80 TL alıyor.

Şikayetimi hem Twitter’a

hem de Gez Kanatlan (Vista Turizm)’in web sitesine bildirdim.

Seçmek istediğim uçak + otel yolculuğunun Wings puanımı aşıp aşmadığını öğrenmeden önce, diğer yolcunun bilgilerini istemesi anlamsız. Önce fiyat bilgileri ve bunun wings puanı ile ödenip ödenmeyeceği gelmeli, gez kanatları ile devam edeceksem diğer yolcunun adı sorulmalı.

Şikayet bölümünde daha az harf kullanmak için “uçak ve otel” yazmadım, “uçak + otel” yazmıştım. Oradaki “uçak + otel” deyimine dayalı bir yanıt vermişler.

Sayın ÖZMEN,

Uçak+ Otel kısmın dan Uçuş bilgileri ve Konaklama yapmak istediğiniz oteli seçtikten sonra size (TL) üzerin den fiyat verir bunu (Wings mil puan hesaplama ) bölümün den hesaplayıp tutarlarınız kontrol edebilirsiniz, İşleme devam ettiğiniz de sizden, misafirlerin bilgileri istenir ve ödeme adımına yönlendirir.

Bu kısım da mil puan veya kıredi kartı ile ödeme seçeneklerinin yanı sıra avans mil kullanımı da banka kuralları içerisin de size sunulur,

Twitter yorumunuzu da incelediğimiz de servis bedellerini aldığımızı belirtmişsiniz.

Site üzerinden ücretli satış da yaptığımız için (mil puan ) ile ödeme butonunu üzerinden işlem yaparsanız hizmet bedelinin düşülerek işlem yapıldığını göreceksniz,

Dikkat ederseniz, müşteri deneyimi (veya kullanıcı deneyimi) açısından yeni birşey söylemiyor. Aksine, yanlış kurguyu savunuyor. Yardımcı olacak tek bir cümle yok. (Bu arada, mesajdaki dilbilgisi yanlışları kendilerine aittir.)

Yukarıda “mil puan üzerinden işlem yaptığımda hizmet bedelinin düşeceğini” söylüyor ama, o hizmet bedeli yüzünden bahsettikleri aşamaya gelemiyoruz.

Yukarıda yazdıklarımı kendilerine (ve Akbank’a) uzun bir yazı ile bildirdim.

Düşüncelerimi de Twitter’da paylaştım.

İki hafta boyunca ilgili taraflardan ses çıkmadı.

Ailecek en çok Wings kart kullanıyorduk. 2018 yılının son işi olarak ek kartları iptal ettiriyorum. Puanlarımı kullanabilirsem, ilk fırsatta asıl kartı da iptal edeceğim. Peşinden koştuğum puanların bedeli, neredeyse yıllık kart ücretine eşit zaten.

2019’da hayatımda ne Akbank, ne Wings, ne de Gez Kanatlan olacak.

Onlar bilmese de… Cüzdanda tek kartlık yer bile değerli.

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Etiketler: Akbank, GezKanatlan, kullanıcı deneyimi, müşteri deneyimi, Wings

Kategori: CEM, CRM