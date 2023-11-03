Burada Yapılmışı Var

Eğitim döneminin başında şu e-posta mesajı geldi:

Merhaba Hocam,

Nasılsınız?

Yüksek lisans bitirme projesi için –Profesyonel Satış Stratejilerine Çok Yönlü Başarı Odaklı Yaklaşım– isimli bir konu belirledim.

Profesyonel satış stratejilerini; kısa-orta-uzun vadeli hedefler, finansal yaklaşım, trade marketing, kategori yönetimi, servis kalitesi ve pazar iletişimi yönünden araştırmayı ve tamamında başarıya ulaşmanın yöntemlerini incelemeyi planlıyorum.

Uygun görürseniz ve onaylarsanız okulun sistemine giriş yapmak isterim.

Saygılarımla.

Derslerimle ilgili sıkça sorulan birçok konuyu blog içinde ele almışımdır.

Konuk konuşmacı davet etmişsem, kuralları önceden gönderirim.

CRM dersini almak isteyenleri nelerin beklediği [1] ve [2] yazılmıştır. Ayrıca, okulda derse katılımcı listesi belli olunca, e-posta adreslerine çok daha ayrıntılı bir mesaj gönderirim.

Ödev hazırlarken dikkate alınacak konular [a] ve [b] ve [c] belirtilmiştir. Yine, dersi alanlara ilk ödevden önce ayrıntılı bir açıklama gönderiyorum.

Geçmiş yılların final soruları ve yanıtları bile vardır. 16 ayrı blog yazısı olduğu için buraya eklemedim. Google’a uğur özmen, crm, final yazınca çıkıyor. Bununla yetinmiyorum ve final dönemi gelince dersi alanlara ilgili linkleri gönderiyorum. Ne de olsa amaç, öğrenmelerini sağlamak.

Dolayısıyla, benimle bitirme projesi yapmak isteyen arkadaşlara yanıtım da hep aynıdır:

Merhaba,

Benimle bitirme projesi hazırlamak isteyen arkadaşlara yardımcı olmak için https://ugurozmen.com/crm/bitirme-tezi yazısını uzun zaman önce hazırlamıştım.

Önce bu yazının okunmasını öneririm. Koşullar size uygunsa, proje konusu dahil baştan konuşabiliriz.

Sevgilerimle,

Muhtemelen daha ilk paragrafı okuyunca vazgeçmiştir.

Zor ama kendileri için yararlı olacak bir çalışma yapmak isteyenlerle devam ederiz. (Listesi, yazının altında…)

Yazıyı okuyunca vazgeçenlerin çok azı yanıt verir ve “başka proje danışmanı ile çalışmaya karar verdiğini” bildirir. Ezici çoğunluğu yanıt vermez. Açıkçası, ben de yanıt beklemem.

😉

Bu yazıyı neden yazdım. Bana çok anlamsız gelen, benimle kesinlikle hiç ilgisi olmayan bir e-postaya yanıt vermediğimde, kıyamet koparanlar oluyor. Muhtemelen yine yanıt vermeyeceğim ama “neden yanıt vermedin” diye çıkışırlarsa, bu yazının linkini göndereceğim.

😀

Etiketler: e-posta, iletişim, iletişim tercihi, mesaj, saçmalık

Kategori: CRM