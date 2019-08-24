Yorumların Kişiselleştirilmesi

Sayın Derya Ertok‘un blog yazısının girişini Linkedin’de gördüm. “Sık seyahat ettiğimden otel, restaurant tavsiye sitelerinden yararlanıyordum. Artık biraz temkinliyim çünkü insanların beklentileri ve standartları çok farklı” diye başlayan yazıyı okudum.

Derya Ertok, “beklentiler ve ihtiyaçlar farklı iken başkasının görüşüyle karar almak ne kadar doğru olabilir” diye sorguluyor. Ben de (Derya hanımın dediği gibi) yorumların “yaş, medeni durum, çocuk olup olmaması, fiziksel durum, maddi durum gibi bilgiler” ışığında kişiselleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Linkedin’de yorumlarda bu görüşümü belirttim.

“Bu nedenle konaklama sektöründe “çocuk dostu“, “ergen dostu“, “yaşlı dostu” diye sınıflamalar ortaya çıktı. Bu sınıflamaların sayısı da giderek artacaktır”

Böyle dememin nedeni, ETS’nin Misafir Deneyimi İlişki Yönetimi ve Kalite Direktörü Ayşıl Arıcı‘yı dinlediğimde öğrendiklerim.

Bir otel “bebek dostu” ise:

hazır mama vardır,

mamayı kendin yapmak istersen şef yardımcı olur,

stelizatör bulunur,

bebek koltukları vardır,

bebek küveti vardır,

sahilde rahat emzirebileceği huzurlu bir köşe ayrılmıştır,

eşyaların (masa, sandalye, vb.) sivri köşeleri yoktur,

prizler kapaklıdır,

halılar anti-bakteriyeldir,

havuzların klorlama üniteleri düzgün çalışır,

sahil kumluktur ve deniz hemen derinleşmiyordur,

vb…

Derya hanım gitmeden önce oteli “bebek dostu” diye kontrol etmiş. Ne var ki

asansör kullanım dışıymış

bebek sandalyeleri kullanılmaz durumdaymış

bebekler için yemek de yokmuş.

“Yani teoride bebek için ortam var ama pratikte yok idi. Bir kaç bebekli aile yorumu okuyabilseydim ben oraya gitmezdim” diyor.



😉

Burada iki noktayı işaret etmek isterim:

Konaklama tesislerine “çocuk dostu”, “ergen dostu”, “+65 yaş dostu” gibi sıfatlamalar yapıldığında, kontrol edecek bir mekanizma olmalı. Güvenilir bir tur operatörünün sitesi veya wiki tarzında web sitesi de olabilir;

Yorumlar, içinde geçen kavram ve anahtar kelimelere göre etiketlenmeli. Böylece “ başkasının farklı beklenti ve ihtiyaçları ” nedeniyle yanılma azaltılmalı.

😉

Etiketler: bebek dostu, kalite, kişiselleştirme, konaklama, web sitesi, yorum

Kategori: CEM, CRM