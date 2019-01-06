Dijital Dönüşüm Dersi Finali

6 Ocak Pazar günü, saat 13.00’de Dijital Dönüşüm dersinin Final Sınavı vardı.

Soruların her biri, dönem boyunca en az iki kere vurguladığım konulardan seçilmişti.

Dikkat etmişseniz, puanların toplamı 100 üzerinden 110 yapıyor.

Sonuçları özetleyeyim:

Sınava 31 kişi girdi (11 sınıfta eğitim, 20 uzaktan eğitim)

2 kişi 100 üzerinde, ayrıca 3 kişi 95 üzerinde not aldı

Boş kağıt verenler dışında sadece 3 kişi 50 altında not aldı. Onlar dönem boyunca hiçbir ödevi yapmamışlardı.

Sınavı tamamlamış olan 5 kişi, “ bakış açılarına katkılarımızdan dolayı ” teşekkür etti.

Daha önce de yazdım. Bence en önemli ödül budur.

😉

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