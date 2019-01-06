Dijital Dönüşüm Dersi Finali
6 Ocak Pazar günü, saat 13.00’de Dijital Dönüşüm dersinin Final Sınavı vardı.
Soruların her biri, dönem boyunca en az iki kere vurguladığım konulardan seçilmişti.
Dikkat etmişseniz, puanların toplamı 100 üzerinden 110 yapıyor.
Sonuçları özetleyeyim:
- Sınava 31 kişi girdi (11 sınıfta eğitim, 20 uzaktan eğitim)
- 2 kişi 100 üzerinde, ayrıca 3 kişi 95 üzerinde not aldı
- Boş kağıt verenler dışında sadece 3 kişi 50 altında not aldı. Onlar dönem boyunca hiçbir ödevi yapmamışlardı.
- Sınavı tamamlamış olan 5 kişi, “bakış açılarına katkılarımızdan dolayı” teşekkür etti.
Daha önce de yazdım. Bence en önemli ödül budur.
😉
Kategori: dijital dönüşüm
14 Ocak 2019
8:39 pm
Dijital Dönüşüm…
Kısa sürede dönüşmek buna denir.
kesinlikle abartmıyorum.
Çok leziz, harika bir deneyimdi Uğur Hocamın önderliğinde Serhat Beyin kolumuza girmesiyle…
Bir zaman tünelinden geçtik. Olması gerekenleri konuşmadık, olmaması gerekenler yetti.
Emeğiniz için bir kere daha teşekkür ederim…
Şimdi hedef Şule hocamın bilgi havuzuna şnorkelsiz girmeye…