Yoğunuz, Dönüşemeyiz

Geçtiğimiz hafta, bir danışmanlık hizmeti konusunda fikir alışverişinde bulunduk.

Konuştuğumuz bir kişi, “Geçen sene, daha önceki senenin iki katı çaba sarfettiklerini ancak geçen sene kadar kazandıklarını” anlattı.

“Durup olaya etraflıca bakmak” önerimize “2019 bizim için “Koş yoksa düşersin” senesi. Bu sene, durup kendimize bakmak için hiç uygun değil” diye yanıt verdi.

Aklıma şu karikatür geldi.

İşin ilginç yanı, Dijital Dönüşüm dersimde sıkça bahsettiğim bu olguyla, böylesi açık ve net biçimde karşılaşmak idi.

😉

Bence…

Geçen senenin iki katı çalışıyor ama ancak yerinizi koruyorsanız, durumu gözden geçirmek için de zaman ayırmalısınız. Gerçekten boşa kürek çekiyor olabilirsiniz.

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