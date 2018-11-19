Büyüme ve Sonrası
1990’larda “Dünyanın en büyük perakende kurumu” olan Sears geçenlerde iflasını açıkladı.
Bu konuda bir şeyler yazmayı planlamıştım.
😉
Dün, MBA katılımcılarından Fatih AL bir mesaj göndermiş:
Geçenlerde Amazon sahibi Bezos’un bir sözünü gördüm ve sizin hep derste vurguladığınız MOST® geldi. Bezos şöyle diyor;
“Amazon’un bir gün iflas edeceğini düşünüyorum. Biz bunu geçiktirmeye çalışıyoruz. Büyük şirketlerin ortalama ömrü 30 yıl. 100 seneyi geçen de yok. Müşteri odaklı olmak başarısızlığı geçiktirecek. Müşteri yerine kendimize odaklanmak sonun başlangıcı olur”.
🙂
Jeff Bezos’un bu cümlesinden çok önceden beri, eğitimlerimde ve kurum-içi çalıştaylarda şu soruyu soruyordum:
– 1980 yılında “Forbes’un en iyi 500 listesinde olanların ortalama ömrü 25 yıldı. Şimdi 16 seneye inmiş. 2030’a gelindiğinde 10 yıla ineceği konuşuluyor.Sizce de giderek artan hızlanma devam eder mi?
Çoğunluk “EVET” diye yanıtlar.
– Bu çerçevede, Amazon, Google, Apple, Facebook, Airbnb gibi kurumların nasıl ortadan kalkacağını düşünüyorsunuz?”
Genellikle sessizlik olur, buna yanıt veremezler.
– Bir yandan “Büyük kurumların bile ortalama ömrü giderek azalacak” derken, diğer yandan saydığım bu şirketlerin devam edeceğini varsaymak, size çelişkili gelmiyor mu?
Yine yanıt verilmez.
- Sanki “O balıklar ki denizde yaşarlar ama denizi bilmezler” gbi değil mi?
😉
Bugünün büyük kurumlarının nasıl yok olacağını ve yerini ne konularda çalışan kurumların alacağını düşünmeye ve tartışmaya başlamak gerekmez mi?
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Etiketler: Airbnb, Amazon, Apple, facebook, Google, kurumlaşma
Kategori: dijital dönüşüm
21 Kasım 2018
9:42 pm
Tanjan Ozbilgi
Google gereğinden büyük bir tekel oldu. Her alandan ahtapot gibi sarıyor bilgi dünyasını. Translate, note taking, storage, android apps. Rakiplerini ya alıyor ya yok ediyor ve gittikçe büyüyor. Eğer çökerse enkazının altında çok firma kalır artık bir çok devletten daha güçlü. Yani diğer eski şirketlerin batışı gibi olmaz. Büyük cüsse, büyük ses çıkarır düştüğünde. Sürekli olarak bizden besleniyor.
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Uğur Özmen
Amazon ve Airbnb de benzer davranışlar içinde.
Bu konuya – benden başka varsa – kafa yoranların “varsayımları neler, bu varsayımları hangi olgulara dayandırıyorlar” diye merak ediyorum..
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Tanjan Ozbilgi
Açıkçası Amazon Türkiye’ye girecek ve perakende sektörünü toparlar diye düşündüm. Ama Türkiye’deki regularasyona uyunca bir Türk şirketinden bir farkı olamayacak gibi. Şikayetlere bakılırsa tam yerelleştiler 🙂 İşin şakası elbet, değerlendirmek için erken. Amerika’daki durumu bilmiyorum bilançosuna bakmadım fakat halen cazibe merkezi olduğunu düşünüyorum. Uzun dönemde zarar edecek bir firma olduğunu düşünmüyorum. Artık büyük firmalar geçmişin deneyimlerinden çok iyi piştiler ve öğrendiler diye düşünüyorum. 10 yıl gibi bir beklentinin Amazon ya da Google için geçerli olamayacağını düşünüyorum. ,Tabi içeride neler oluyor onu bilmiyoruz. Dışarıdan böyle gözüküyor.
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Bilançosu güzel. Büyük bir gayrimenkul yatırımı yapmışlar bu da aktifleri artmış ama karı düşürmüş. İyi de olmuş…Cari borçlarını büyük oranda azaltmış hatta bir kısmını uzun vadeye yaymış. Ödenmiş sermayesini arttırmış. Bence finansal durumu iyi gibi. Hem bunlar bizdeki gibi makyaj da yapmazlar bilançoda. Organizational olarak durumunu bilmiyorum ve yeni hedeflerini…
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Lise’de bu sözü norm yazı olarak yazdırmıştı hocamız. Beynime kazınmış o’kadar çok yazınca. Ama sonradan anlamını daha iyi anladım. “Büyüklüğün yükselmenden değil yükseldiğin zamanki alçak gönüllülüğünden anlaşılır”… Firmaların (devletlerin-organizasyonların vb) batmasının nedenini aşırı özgüven ve güç sarhoşluğu olduğunu düşünüyorum. Bir kaç sorun/tehlike ile karşılaşıyorlar ve onu aştıkları için artık “ben oldum” diyorlar. Bu da aşırı özgüven onların koruma kalkanları olan yeniliği araştırma ve daha iyisini yapma heyecanını öldürüyor. Hiç bir zaman ben oldum dememeli. Sürekli arayış içinde olmalı ve değişebilmeli.
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Seyfettin Ali Ünalçın
Hocam hatırlarsın, Muhan hocanın dersinde, ATT nin nasıl bir dev olduğu anlatılırdı. Şimdi adı bile geçmiyor.
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Süleyman Sönmez
Bazı bilim kurgularda şirketler birleşmiş gösteriliyor. Bazılarında devletleşiyorlar. Evet liberal ekonomide tam ters akım.
Eyaletlerin borçlarını satın alıp yönetimine geçerek yıkımlarını öteliyorlar. Uğur Hocam yazınızı okudum ve genel ilkeler büyük balinaları etkilemez gibi görünse de IBM de büyüktü ve tek adamdı. Şimdiler Yapay Zeka IBM Watson projeleri gibi uç yatırımları olmasa çoktan silineceğini düşünüyorum.
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Ozgur Acar
En azindan bu konuya Bezos kafa yoruyor galiba:-) .
https://amp.businessinsider.com/jeff-bezos-says-amazon-will-fail-one-day-2018-11
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Uğur Özmen
Evet Jeff Bezos kafa yoruyor. (Yazıda bahsettim) İlginç olanı buralarda pek az “dijital stratejist” bunlardan bahsediyor.
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Kamil Eyazar
http://www.farklibirbakis.com/webin-mucidi-berners-lee-internet-ve-sosyal-medyanin-bugunu-ve-gelecegini-degerlendirdi/
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Onur Cengiz
Çok güzel konu. Üstüne çok da kafa yormadan, “gut feeling” olarak ilk aklıma gelen noktalar şu oldu:
Amazon, Google, Facebook, Apple… bu markalar sadece sektörlerindeki dev isimler olmanın ötesinde, operasyon gösterdikleri ülkelerin toplumsal yapısı, siyasi rejimi ve kullanıcı alışkanlıkları üzerinde de gittikçe daha çok direkt/indirekt güç ve söz sahibi markalar. Haliyle bu markaların çöküşü için aklıma ilk anda iki ana ihtimal geliyor:
1- Exxon, General Motors vs gibi; kendileri giderken beraberlerinde bir veya birkaç ülkenin ekonomik/politik stabilitesini de sarsacakları mega çöküşler, mega krizler.
2- Sears gibi uzun yıllara yayılan ve hantallık, çağa ayak uyduramama gibi faktörlerle silinmelerine sebep olan değişimler.
Özellikle ikinci olasılık üzerinde kafa yormak ilginç çünkü son 20 yılın dijital/sosyal/veri odaklı devrimi insanlık tarihinin en önemli shiftlerinden biri, dolayısı ile şu an bu yeni düzenin temel yapıtaşlarının benzer bir kadere boyun eğip hayatımızdan çıkması senaryosu beraberinde otomatik olarak “bir sonraki shift” üzerine kafa yormayı gerektiriyor.
Blockchain gönüldaşları için de konuya girme noktası tam olarak burası oluyor sanırım? :-D.
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Bahriye Sarıkaya
Çağa ayak uydurmadan ziyade, “jenerasyona ayak uydurma” önemli. Z jenerasyonu bambaşka motivasyonlar, hayat anlayısı, ekonomik algı vb. ile geliyor. Nike gibi Cocacola gibi markalar canavar gibi hayatlarına devam ediyorlar mesela, çünkü bir sonraki jenerasyon satın alıcı kitlelerini bugünden bağlıyorlar. Facebook şu anda bunun derdinde mesela, Z jenerasyonu Facebook ile ilgilenmiyor ama Instagram, Snapchat assetlerini deh çüş kendine aldığından beri yine de tercih edilen bir mecra. Bu esnada Vine gibi girişimlerin çökmesinin de Z’nin IG’ye kaçmasında bir neden olarak görüyorum. Zira snapchat Z için fazla “mahrem” onların showoff kısmını karşılayamadı. Bir sonraki jenerasyonu şu anda bağlayan batmaz.
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23 Kasım 2018
4:56 pm
Aslında konuya çok uygun 100 küsür senelik bir şirket var IBM . Daha eski dönemlerini bilmiyorum ama son 20-30 yılda geçirdiği değişimler bile ders niteliğinde. Tüm kişisel bilgisayarların IBM uyumlu olarak üretildiği bir dünyada kişisel bilgisayar işinden ilk çıkan oldu. Günümüzde Watson ile yaptıklarını siz de yazılarınızda paylaştınız. https://ugurozmen.com/pazarlama/veri-reklam yazınızda yer alan Digital Ajanslar ile ilgili listede IBM Interactive Experience’ın 2. sırada yer alaması da aslında IBM’in giderek kısalan firma ömrünü nasıl akıllıca uzatabildiğinin bir göstergesi.
İronik olarak International Business Machines olan adının günümüzde de geçerli olduğunu sadece bu makinaların artık ortalarda görünmeden işlerini yaptıklarını söyleyebiliriz.