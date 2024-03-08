Danışmanlık #.1 – ÜHK

26 Şubat 2024’de yayınlanan Danışmanlık #.0 yazısına gelen yorumlar, birçok kişinin danışmanlık hizmetlerinden veya danışmanların yeterli bilgi düzeyinde olmamasından yakındığını gösterdi.

Bazı konuları örnekleriyle sunacağım.

Danışmanlar ÜHK’dir

Sayın Burcu Küçükbabacık ile danışmanlık şirketlerinin belli aralıklarla 3 harfli yeni bir kavramı pompaladıklarını yazıştık.

Yıllar önce okuduğum mizahi bir yazı vardı. CPU, DOS, RAM, CAD, ROM, ERP, vb… örnekleri sayesinde “Tüm bilgi işlemciler ÜHK’dır” iddiasındaydı. (Maalesef nerede okuduğumu hatırlayamadığım için referans veremiyorum). Zaman içinde ben de aynı fikirde oldum. Sadece tüm bilgi işlemciler değil, danışmanlar da ÜHK idiler. Üstelik danışmanlar, sürekli yeni ÜHK’lar icat ediyorlardı.

ÜHK çılgınlığı galiba IBM ile başladı. Dünyanın en yaygın muhasebe makinelerini üretiyorlardı. Aslında International Business Machines – Uluslararası İş Makineleri anlamına gelen isimlerini, çağın modasına uyarak kısaltmışlardı. (Demek ki bir dönem, uzuuun isimli olmak çok havalıymış)

Benim ilk gördüğüm IBM’ler, Arçelik’in muhasebe biriminde çalışan sanayi tipi dikiş makinesi büyüklüğünde 6-7 muhasebe makinesiydi.

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Sonra NCR var. Öyküsü daha ilginç. NCR = National Cash Registar. Ulusal Yazar Kasa anlamına geliyor. (Kendilerini ABD ile sınırlamışlar. Demek ki uluslararası bir dev olmak, kurucuların aklından bile geçmiyormuş.) Bildiğim kadarı ile bir dönemler Türkiye’de “National Mukayyit Kasa” adıyla tescil edilmişlerdi.

Konu dışı ama… Kapak resmindeki Daltonların çaldığı kasalar da NCR marka olabilir mi?

ÜHK Bitmez

Yönetim danışmanlığı, ÜHK’den en çok pay alan sektördür.

MBO (Management by Objectives) Hedeflerle yönetim diye başladı.

(Management by Objectives) Hedeflerle yönetim diye başladı. MBE (Management by Exceptions) İstisnalar ile yönetim diye devam etti.

(Management by Exceptions) İstisnalar ile yönetim diye devam etti. Arada TQM (Total Quality Management) Toplam kalite yönetimi eklendi. (“Ne kadar gerekliydi?” konusuna umarım başka bir yazıda değinirim)

(Total Quality Management) Toplam kalite yönetimi eklendi. (“Ne kadar gerekliydi?” konusuna umarım başka bir yazıda değinirim) Bugünlerde yine ismi değişti ve OKR oldu.

Eskiden Genel Müdür olunca GM deniyordu (İngilizcede de…) Sanırım 2 harf yetmedi. CEO ile ÜHK oldu. Elbette CMO, CFO, CTO, COO, CxO diye türetilmeye başlandı. Her yeni kavram ortaya çıktığında CDO (dijital), CSO (sürdürülebilirlik) unvanları eklendi.

Diğer örnekleri sıralamayacağım.

ÜHK Doğanlar

CRM zaten ÜHK doğmuştu. Bir süre kullanıldıktan sonra (ki bence daha yeterince anlaşılmamıştı bile [1] ve [2] ) CRM de esnetilmeye uğraşıldı. Hatta bir ara tahtı sallandı. CMR (Customer Managed Relationship) çıkarıldı. Sonra da CEM (Customer Experience Management – müşteri deneyimi yönetimi) çıktı. Adı CXM’e dönüştürüldü, içerik ve kavramlar değişmedi.

Meraklısına: CRM, CMR ve CEM geçişleri konusunda kısa yazı.

CDP (Customer Data Platform) çıktığında, CRM’in kavramlarından ve kapsamından habersiz birileri “CDP geldi, CRM öldü” diye yazmışlardı. Konuyu bilmeyenler, yeni ÜHK çıkınca tuz alıp koşuyorlar.

CRM’in yerini kaybetmeyeceği belli olunca ERM (çalışan ilişkileri yönetimi), PRM (insan ilişkileri yönetimi) gibi türevleri de çıktı.

Özetle ÜHK engellenemez.

Not: Siz zaten ilkinde değilse bile ikinci kere yazdığımda anlamışsınızdır, ama ben yine de yazayım. ÜHK, “üç harf kısaltmacısı” demektir.

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Kategori: dijital dönüşüm