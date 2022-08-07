Platform Kooperativizmi – 1 – Lokanta

Az önce Marketing Türkiye’de şu haberi okudum.

Haberde Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı’nın çeşitli konularda şikayetleri de yer alıyor.

Bu yazıyı yazma nedenim şu cümleler:

“… işletmeleri biçare bir şekilde sistemin içine çekiyor”

“Bizim müşterilerimizi bize pazarlayan bu sistemler …”

“Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu olarak 100 bin üye iş yerinin sistemlerini kapatacaklarını açıkladı.”

Haberin devamında “Olağanüstü koşullarda yaşadığımız bu dönemde Federasyonumuza bağlı üye işyerlerimizi rahatlatmak, uygun koşullarda toplu ürün temini yapacak şekilde, tüketim kooperatifleri kurulması yönünde çalışmalar başlattık” diye önemli bir gelişme de anlatılıyor.

😉

Soruyorum.

“Siz Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu olarak işletmeleri biçare (çaresiz) bırakmak yerine neden şimdiye kadar, 81 ilde ve yüzbinlerce işletmeyi kapsayacak şekilde – bizzat işletmelerin de paydaş olduğu – bir online yemek siparişi platformu kurmadınız ve kendi müşterinize sahip çıkmadınız? Tüketim kooperatifleri kurmaktan daha kolay olmaz mıydı?”

Bu sayede, tüketici için daha iyi hizmet yarışı olur, böylece biz de yararlanırdık.

😮

Bu dönem, meslek odaları ve federasyonlarına, pandemiden olumsuz etkilenmiş üyelerine yardımcı olmaları için büyük dijital fırsatlar sağlıyor.

Eğer platform tekelleşmesine veya platform emperyalizmine karşıysanız (ki hemen hepimiz karşı olmalıyız), çözümü boykot veya “Devlet bana yardım et” ağlaması değildir. Kendi güçlü kasınızı kullanmanızı ve nihai tüketici ile doğrudan temas edecek yapıyı kurmanızı öneririm. Şahsen Platform kooperativizmi‘nden [1] başka çare olmadığı kanaatindeyim.

🙂

[1] Trebor Scholz’un Platform Kooperativizmi makalesi hakkında İsmail Hakkı Polat ile tartışmamızı şuradan okuyabilirsiniz.

Etiketler: lokanta, platform, platform ekonomisi, platform kooperativizmi

Kategori: dijital dönüşüm