Açık İletişim

Bazı kurumlar, çalışan memnuniyeti için çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenliyor. Bunlardan birinde en önemli ihtiyaçları sorulduğunda çalışanların hemen hepsi açık iletişim demiş. Açık iletişim, açık iletişim, AÇIK İLETİŞİM, açık iletişim, bir, üç, beş, yirmi beş… herkes aynı kelimeleri art arta sıralayınca içlerinden biri dayanamamış.

– Tanımlayalım şu açık iletişimi…” demiş. “Aklımıza geldiği gibi söylemek mi, politik doğruculuk yapmadan konuşmak mı, nazik olacağız diye kıvırmadan vurgulamak mı?.. Nedir şu açık iletişim dediğiniz?”

Aralarında tartışmışlar. Çıkan sonuç: Nazik olunacak, politik konuşulacak, ağır ve sert cümleler ve kelimeler kullanılmayacak… Zaten, haklı olsanız da doğru kelimeleri amirinize kullanırsanız hakaret, astlarınıza kullanırsanız hakaret + mobbing oluyor.

Şu eski anıyı anlattım:

48 aylık leasing anlaşması yapacaktık. Ayın 8’i Cuma günü imzalanacaktı ama olmadı, ayın 11’i Pazartesi gününe kaldı. Ekibimdeki elemana “Ödeme planında ayın 8’i olanları 11 yap. Sonra tekrar print al” dedim. Elime gelen belge şöyleydi:

Sözleşme madde numaraları: Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 111 , 19, … 26, 27, 211 , 29, …

9, 10, , 12, 13, 14, 15, 16, 17, , 19, … 26, 27, , 29, … Tarihler: 11/5/1994 – 11/6/1994 – 11/7/1994 – 11/ 11 /1994 – 11/9/1994 – 11/10/1994 – 11/ 11 /1994 … (Dört yıl boyunca hiç Ağustos ödemesi yok)

/1994 – 11/9/1994 – 11/10/1994 – 11/ /1994 … (Dört yıl boyunca hiç Ağustos ödemesi yok) Şirketimizin banka hesap numarasında 8 vardı. 234567 8 9 diyelim. O da 234567 11 9 olmuştu. (Başka hesaba para yatırabilirdi.)

Bunu gerçekleştiren arkadaşa

Zeka düzeyi,

İşi ele alış biçimi,

Dayısı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olmasa anında kovulacağı

söylenmeyecek ve adı açık iletişim olacak öyle mi? Bence, kavramlar , tanımlar ve teşhis konularını baştan ele almak gerek.

😛

Etiketler: ahlak, çalışan, çalışan deneyimi, iletişim, nezaket, yetenek yönetimi, yönetim

Kategori: İş hayatı