BT ile çalışmadan önce…

Değerli arkadaşım Zafer Babür “BT SÖZLEŞMELERİ” diye kitap yazmış.

Her konuda olduğu gibi, bu konuda da bilgi paylaşmanın çok değerli olduğuna inanıyorum. Kurumlarda çoğunlukla yazılım ve donanım satın alma, kiralama ve kullanma sözleşmesi birikimi sadece bir-iki kişide yoğunlaşır ve paylaşılmaz. Aslında kurumlar da zaten paylaşılmasını beklemez. Zaten biri uzmanlaşmışsa, her sözleşmeyi onun üzerine yıkıp rahatlar. Bu nedenle Zafer Babür’ün kitabını çok önemsedim.

Uzun yıllardır tanıştığımız için takılmadan edemedim.

Usta, çok tebrik ediyorum. Önemli bir noktaya dokunuyorsun.

Bir de “ticari iş birimleri için, satıcıların kurduğu dünyanın somut gerçekleri” diye çalışma yapılmalı.

“Yüzbinlerce dolar ödeyip satın aldığınız yazılımı verimli kullanmak için yapmanız gerekenler…” veya “siz işinizi yapmazsanız, yazılım ne yapsın?” gibi bazı kısımlarda yardımcı olurum. 😄

Evet, yazılımcılara sıkça dokunuyorum ama kendi işini bilmeyen iş birimleri de hiç az sayılmaz.

🙁

Zafer Babür’ün yanıtı şahane:

Çok teşekkürler. Onlarca yıldır müşteri-tedarikçi arasında yaşadığımız acı-tatlı anıları da yazalım kesin 😊

Bu arada içine birkaç karikatür de koyduk mu konuları farklı işleyen;

kainat sistemi talebi, testin nasıl yapılacağını idrak edemeyenler, Demokles’in kılıcı SLA, müşterinin küçük talebi evrenin yeniden inşası, müşteri ürkek serçe-tedarikçi şahin ya da tam tersi, yanlış anlaşılmalar, küçük bir gürültünün gelmekte olan tufanın habercisi olması, dil kullanımı, sözlü taleplerin muğlaklığı, dumanla haberleşme, audiocall ve videocall dan farklı anlaşılmalar, ne istediğini bilmeden ne istediğini anlatmaya çalışanlar, aya merdiven dayamanı isteyenler, hak edişe göre ödememe, toprağın üzerinde filiz çekmeye kalktığında devasa köklü yapı,



. (Not: Metni aynen alıntıladım, formatı biraz değiştirdim)

Zafer’in bu muhteşem saptamalarının yorumlarda kalmasına gönlüm razı gelmedi. Bence de BT sözleşmeleri kitabının yanında

İş birimleri için

BT İLE NASIL ÇALIŞILMALI

diye kitap yazılsa ne iyi olur.

😉

Etiketler: bilgi teknolojileri, bilgi yönetimi, IT, sözleşme, teknoloji

Kategori: dijital dönüşüm, İş hayatı