Cazip Meslekler 4

Linkedin her sene sonunda veya sonraki senenin ilk günlerinde geçmiş yılın en çok aranan mesleklerini bildirirdi.

Ben de bu listeyi okurlarıma duyurmaya çalışırdım.

eski yazılardan görebilirsiniz.

2017 sonunda “bu listeyi yayınlamadı” diye meraklanmıştım. Meğerse listeyi farkı bir şekilde duyurmuş.

Bu sefer “Linkedin’e gelen talepler doğrultusunda, 2018’de cazip olacak beceriler” diye 2 ayrı liste yayınlamış. İngilizce’de soft skills ve hard skills diye adlandırılan bu iki listeyi, beceriler (soft skills) ve işler (hard skills) diye sunuyorum. Daha iyi öneriye açığım.

Ocak 2018’deki ve Ocak 2019’daki listelere göre:

Beceriler (“The most in-demand soft skills” diye geçiyor)

Ocak 2018 Listesi

Leadership Communication Collaboration Time Management Ocak 2019 Listesi

Creativity Persuasion Collaboration Adaptability Time Management

Daha önceki yıllarda beceriler konusuna eğilmediğim için, bir yorum yapamayacağım. Ama sizin yorumlarınız olursa sevinirim.

😉

İşler (“The most in-demand hard skills” diye geçiyor)

Ocak 2018 Listesi

Cloud and Distributed Computing Statistical Analysis and Data Mining Middleware and Integration Software Web Architecture and Development Framework User Interface Design Software Revision Control Systems Data Presentation SEO/SEM Marketing Mobile Development Network and Information Security Marketing Campaign Management Data Engineering and Data Warehousing Storage Systems and Management Electronic and Electrical Engineering Algorithm Design Perl/Python/Ruby Shell Scripting Languages Mac, Linux and Unix Systems Java Development Business Intelligence Software QA and User Testing Virtualization Automotive Services, Parts and Design Economics Database Management and Software Ocak 2019 Listesi

Cloud Computing Artificial Intelligence Analytical Reasoning People Management UX Design Mobile Application Development Video Production Sales Leadership Translation Audio Production Natural Language Processing Scientific Computing Game Development Social Media Marketing Animation Business Analysis Journalism Digital Marketing Industrial Design Competitive Strategies Customer Service Systems Software Testing Data Science Computer Graphics Corporate Communications

Geçmiş yıllara dönüp baktığımızda, Ocak 2019 listesinin birden farklılaştığını görürüz.

Son 5 yılın listelerinde “veriye dayalı meslekler” öne çıkmaktaydı. Yukarıda Ocak 2018 listesinde de, ilk 10 işin neredeyse tamamı doğrudan veya dolaylı olarak veri konusuyla ilgili.

Ocak 2019 listesinde yine veriye dayalı işlerin ağırlığı var ama, geçen yıllara göre oldukça hafiflemiş. Bu sefer gerek ilk 10, gerekse ilk 25’te yaratıcılık ve insan yönetimine dayalı meslekler yer almaya başlamış.

Açıkçası, bu sefer Linkedin’in isimlendirmede değişik bir yol izlediğini düşünüyorum. Yıllardır aranan bazı işlerin / mesleklerin farklı isimler altında ( Statistical Analysis and Data Mining 2019 listesinde yok ama yeni listede Analytical Reasoning , Business Analysis ve Data Science ‘ın) farklı yerlerde olduğunu görüyorum.

2019 listesinde yok ama yeni listede , ve ‘ın) farklı yerlerde olduğunu görüyorum. Aynı şekilde “Gazetecilik” listede yer almış. “ Güncel ve kaliteli içerik üretimi ” yazmak yerine “Gazetecilik” diye belirtmelerinin nedeni “ yazılı içeriği video düzenleme-prodüksiyon tarafından ayırmak ve araştırma-değerlendirme-yazma yeteneğini vurgulamak ” (Dilara Eldaş Baş’ın katkısı) olabilir.

Kaynak yazılar:

Son 5 liste çok benzer olmuştu. Bu sefer isimlendirmeyi değiştirmelerinin nedeni olarak, hep benzer listeleri yayınlamaktan sıkıldıklarını ve yazıların başlığına (bu işler için gerekli eğitimler) uygun olarak, o iş yapanın bilmesi gerekenlere göre yeni bir liste ile çeşni katmaya çalıştıklarını varsaydım. Şurada, 2018 listesinin yanında unvanlar da yer alıyor.

Sizin yorumlarınızı merak ettim.

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Etiketler: beceri, iletişim, liderlik, LinkedIn, meslek, ünvan, uyum, veri bilimi, yaratıcılık, yetenek yönetimi

Kategori: İş hayatı