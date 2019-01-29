Cazip Meslekler 4
Linkedin her sene sonunda veya sonraki senenin ilk günlerinde geçmiş yılın en çok aranan mesleklerini bildirirdi.
Ben de bu listeyi okurlarıma duyurmaya çalışırdım.
- 2014 ve 2013 yıllarına ait olan listeleri
- 2015’in en aranan mesleklerini
- 2016’nın en aranan mesleklerini
eski yazılardan görebilirsiniz.
2017 sonunda “bu listeyi yayınlamadı” diye meraklanmıştım. Meğerse listeyi farkı bir şekilde duyurmuş.
Bu sefer “Linkedin’e gelen talepler doğrultusunda, 2018’de cazip olacak beceriler” diye 2 ayrı liste yayınlamış. İngilizce’de soft skills ve hard skills diye adlandırılan bu iki listeyi, beceriler (soft skills) ve işler (hard skills) diye sunuyorum. Daha iyi öneriye açığım.
Ocak 2018’deki ve Ocak 2019’daki listelere göre:
Beceriler (“The most in-demand soft skills” diye geçiyor)
| Ocak 2018 Listesi
| Ocak 2019 Listesi
- Daha önceki yıllarda beceriler konusuna eğilmediğim için, bir yorum yapamayacağım. Ama sizin yorumlarınız olursa sevinirim.
😉
İşler (“The most in-demand hard skills” diye geçiyor)
| Ocak 2018 Listesi
| Ocak 2019 Listesi
Geçmiş yıllara dönüp baktığımızda, Ocak 2019 listesinin birden farklılaştığını görürüz.
Son 5 yılın listelerinde “veriye dayalı meslekler” öne çıkmaktaydı. Yukarıda Ocak 2018 listesinde de, ilk 10 işin neredeyse tamamı doğrudan veya dolaylı olarak veri konusuyla ilgili.
Ocak 2019 listesinde yine veriye dayalı işlerin ağırlığı var ama, geçen yıllara göre oldukça hafiflemiş. Bu sefer gerek ilk 10, gerekse ilk 25’te yaratıcılık ve insan yönetimine dayalı meslekler yer almaya başlamış.
- Açıkçası, bu sefer Linkedin’in isimlendirmede değişik bir yol izlediğini düşünüyorum. Yıllardır aranan bazı işlerin / mesleklerin farklı isimler altında (Statistical Analysis and Data Mining 2019 listesinde yok ama yeni listede Analytical Reasoning, Business Analysis ve Data Science‘ın) farklı yerlerde olduğunu görüyorum.
- Aynı şekilde “Gazetecilik” listede yer almış. “Güncel ve kaliteli içerik üretimi” yazmak yerine “Gazetecilik” diye belirtmelerinin nedeni “yazılı içeriği video düzenleme-prodüksiyon tarafından ayırmak ve araştırma-değerlendirme-yazma yeteneğini vurgulamak” (Dilara Eldaş Baş’ın katkısı) olabilir.
Kaynak yazılar:
- The Skills Companies Need Most in 2018 – And The Courses to Get Them
- The Skills Companies Need Most in 2019 – And How to Learn Them
Son 5 liste çok benzer olmuştu. Bu sefer isimlendirmeyi değiştirmelerinin nedeni olarak, hep benzer listeleri yayınlamaktan sıkıldıklarını ve yazıların başlığına (bu işler için gerekli eğitimler) uygun olarak, o iş yapanın bilmesi gerekenlere göre yeni bir liste ile çeşni katmaya çalıştıklarını varsaydım. Şurada, 2018 listesinin yanında unvanlar da yer alıyor.
Sizin yorumlarınızı merak ettim.
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Etiketler: beceri, iletişim, liderlik, LinkedIn, meslek, ünvan, uyum, veri bilimi, yaratıcılık, yetenek yönetimi
Kategori: İş hayatı