Özgeçmişte Hobi Yazılmalı mı?

Dün Linkedin’de Evrim Funda İnkaya Horoz‘un bir iletisini okudum. “Yeni mezun bir arkadaş “Özgeçmişlerde hobiler kısmını kaldırın” diyen bir eğitmen nedeniyle hobilerin yazılmadığı bir CV sunmuş. (Öykünün aslını iletiden okursunuz)

İnsanın “hangi eğitmen ve ne konuda eğitiyor” diye sorası geliyor. Hobileri anlayınca, insanı daha iyi anlarsınız.

Hobileriniz Aynanızdır

Yaklaşık 25 sene önce, banka direktör düzeyindekilere NLP eğitimi verildi. Ben, bankanın CRM projesini ve sadakat programlarını yönetmek üzere işe alınmıştım.

Google’a göre NLP tanımı: (Neuro Linguistic Programming – Tr’de Sinir Dili Programlaması) . Zihni kontrol altına alma yöntemi olarak bilinen tüm problemlerin üstesinden gelebilecek bir uygulamadır. Kişisel beceri ile yeteneklerin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılan NLP, düşünülmeden ve otomatik olarak gerçekleştirilen algılama, duygu, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getirmek için yapılan bir dizi yöntem içerir.

12 direktör ve bağlı olduğumuz üst düzey yöneticiler eğitime katıldı. Tahmin edebileceğiniz gibi 12 direktör özne idi ve üst yöneticilerimiz gözlemci olarak izlediler.

İki gün süren eğitim sırasında herkesin hobileri de konuşuldu. Benim (bugün için 56 yıldan beri sürdürdüğüm) kibrit kutusu koleksiyonum, (bugün 47 seneyi geçen) minyatür içki şişesi koleksiyonum ve diğer koleksiyonlarım da tartışma konusu oldu.

17 kere işyeri değiştiren (kendi neslimde nadir bulunan) biriyim ama 40+ yıldan beri devam eden birçok koleksiyonum var. Sabır, sebat, aidiyet, hercailik, ayran gönüllülük, vb. konuları gündeme geldi. Hobileri ve iş yaşamı davranışları konusunda en uzun süre tartışılan kişi oldum.

Eğitim adı altında sunulan, aslında “üst yöneticilerimizin bizi çok daha iyi tanıması için” yapılan seanslar bitti. İşe döndük.

Birkaç gün sonra, bağlı olduğum Yönetim Kurulu Üyesiyle bir konuyu konuşuyorduk. Koleksiyonlarım ile projelerim arasındaki bağlantıyı çoktan kurmuştu. Benim “aşırı kapsamlı, her gün daha ilerleyebilecek ama hiçbir zaman bitmeyecek, hep daha iyisi yapılabilecek projeleri sevdiğimi” söyledi. Kanıt olarak da koleksiyonlarımı örnek gösterdi. Daha önce bunu düşünmemiştim ama kesinlikle doğruydu.

Bana Zaman / Önem Çizelgesi yazısında anlattığım önerilerde bulundu.

CV Yetmez

İkinci örneği bir İK konferansında dinlemiştim. (Anlatanı hatırlamadığım için referans veremiyorum).

ABD’de en iyi liselerden mezun olup, “Ivy League” diye bilinen üniversitelere girmek isteyen öğrencileri değerlendirenler, ilginç bir durum keşfetmişler.

Meraklısına: “Ivy League” terimi, ABD’deki bazı özel ve prestijli üniversiteleri ifade ediyor. Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, the University of Pennsylvania, Princeton University ve Yale University olmak üzere toplam dokuz üniversiteyi içeriyor. (ChatGPT)

Liselerden istisnai yüksek derecelerle mezun olup bu prestijli üniversitelere girmek isteyenler, önce okulun “nasıl bir öğrenciyi tercih ettiği” konusunda çalışıyorlarmış. Sonra, kendilerini o maskeye sokabiliyorlarmış. Düşünsenize, Harvard veya Yale tamamen apayrı özellikler arıyorlar ama aday öğrenci her ikisi için de “tam istediğimiz aday” gibi görünüyor.

Bunu anlayınca, adayların hobileri, okulun spor takımında neleri değiştirmek istediği, küçükken hoşlandığı oyunlar, vb. gibi bambaşka soru setleri ile tanımaya çalışmışlar.

Bu yöntem çok daha iyi sonuçlar vermiş. Maskeler düşmüş, kişilik ortaya çıkmış.

Venedik karnaval maskeleri ve Kore tiyatrosu maskeleri

Burada Yapılmışı Var

İkinci örneğin benzerini ben de yaşadım. Çalıştığımız bankada kişilik testleri yapılıyordu. Kadran tabir edilen 2 aks ve 4 kutudan oluşan bir haritada nerede çıktığınıza bakarak sıfatlıyordu.

Google’a “personality test, quadrant” diye girerseniz, çok sayıda örnek görürsünüz.

CRM projesinde çalışan bir arkadaşımız “Ben bu gibi testlerde daima tam ortada çıkarım” dedi. Nitekim, gerçekten ortaya çok yakın bir yerde çıktı. İlk bakışta neredeyse bir denge timsali gibi görünüyordu.

Daha sonraki yıllarda, gerek ekip arkadaşlarına gerek bana gerekse daha üst unvandakilere karşı davranışlarını izlediğimde, dengeli filan değil aksine ileri derecede sorunlu olduğunu anladım.

Maskeyi o kadar takabiliyordu ki, testleri her seferinde hackleyebiliyordu.

Özetle

İş hayatında birçok maske söz konusu. Bazı kişiler, bu maskeleri yüzü olmayan adam hızıyla değiştirebiliyorlar. Oysa, hobiler veya yan uğraşlar sizin aynanızdır. Elbette, yorumlamak için biraz içgörü ve deneyim gerekiyor.

Etiketler: hobby, kibrit kutusu, koleksiyon, minyatür içki şişesi

Kategori: İş hayatı