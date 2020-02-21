Umut Tacirleri
Geçenlerde İnsan Kaynakları’nın yapay zeka önünde verdiği sınavdan bahsetmiştim.
🙁
Dün bana anlatılan bir konu ile bugün Twitter’da gördüğüm haber yine işe alma konusuna dönmemi sağladı. Twitter’da gördüğüm haber şuydu:
Bana anlatılan konu ise… Hani iş ve eleman bulma siteleri var ya… Onlardan birini anlattılar.
Çok bilinen iş ve eleman bulma sitesinin satışçıları firmaya gelmiş. “Bize ilan verin” demişler.
– Yahu biz adam aramıyoruz, aksine eleman çıkartıyoruz” yanıtını almışlar. “Neden ilan verelim ki?”
– Normal zamanlarda olsa 2000 TL isterdik. Bu dönemde ilan verin… Şimdi 200 TL… Hem marka görünürlüğü artar; hem de elinizde kriz sonrasında değerlendirme için çok sayıda CV olur.”
Maalesef, o kurum da ilan vermiş. Gelen başvurulara, CV’lere bakmayacaklar bile…
🙁
Bu olaydan alınacak dersleri düşünelim:
- Eğer sizi kapıya koyan kurum “yeni eleman aranıyor” ilanı veriyorsa, büyük ihtimalle Kurumsal İletişim’e soyunan [“algı yönetini” bildiğini sanan] bir İK’cı vardır (İK’dan Kİ’ye kolay sanırlar).
- İş aramanın ve boşa umutlanmanın ne kadar yıpratıcı olduğunu bilmeyen İK’cılar bu tekliflere atlıyorlar O firmaları bir yere yazın. (Bence en üzücü olanı bu.)
- Size iş bulacağını vaat eden sitelere güvenmeyin. (TR’de girişimci ahlakı konusunda bir örnek daha)
O iş ve eleman bulma sitesi, belki 200 TL kazanıyor ama, daha sonrası için kendi güvenirliğini yok ediyor. Direktörü “Tamam, ilan verelim” dese bile, diğer İK çalışanları bunu herkese söylüyor. Gençler şimdiden “Şuna hiç inanma” diye paylaşıyorlar.
🙁
24 Şubat tarihli EKLEME
Aşağıdaki mesajı Twitter’da yayınladım.
Yanlış anlaşılmasın. 3 alana 1 bedava değil, “1 alana 3 bedava” veriyor.
🙁
Etiketler: ahlak, CV, insan, insan kaynakları, işe alma, web sitesi
Kategori: dijital dönüşüm, İş hayatı
26 Şubat 2020
8:19 am
Hocam, anlattığınız durum çok üzücü 2020 üçüncüsü düzenlenecek olan “Türkiye Yapay Zeka Zirvesi” 12 Mart’ta UNIQ İstanbul’da gerçekleştirilecek. “Yapay Zeka Değer Katar” teması ile bize ümit ediyorum iyi şeyler katar.
26 Şubat 2020
9:38 am
@ Funda Ayaz
Yapay zeka, onu kullanan kurumlara yararlı olur.
2010 yılında, Web 2.0‘dan Web 3.0‘a yolculuk konuşulduğunda, “bu dönemin, insanın kurumdan güçlü olduğu tek dönem olduğunu; bitirmek için IT kökenlilerin çok çabalamasını anlamadığımı” söylediğimde, IT kökenliler “iki satır kodlama yazmayı bilmezsin. Ukalalık etme” diyorlardı.
Bu nedenle https://ugurozmen.com/dijital-donusum/daha-yeni-basliyor daki (sonundaki gazete resmi) yazıyı yayınladım.
Kurumların yararına olan, insanların yararına olmayabilir. Bu nedenle yapay zeka hayranlığını iyi değerlendirmeliyiz.
26 Şubat 2020
9:54 am
Cagri Ozpideciler Firdavat.com / Fırdavat Endüstri şirketinde İş Geliştirme Yöneticisi (Business Development Director)
Kariyer.net üstüne para verse ilan vermem artık. Alınan hakları süresi bitince (ki bir yada iki sene hak veriyorlar.) yenileme talebini ancak ilave ilan alırsan içine katarız deyip saadet zinciri kuruyorlar. Diyoruz ki ilave almak istemiyoruz parası verip hakkımızı yenilemek ve devam ettirmek istiyoruz. Hukuki boyutu olmaz diye bizi aptal zannediyorlar. Farklı zamanlarda iki kere kullanamadığımız ilanlarımız yandı.
Müşteri temsilcisi önerisi ilan verin veri tabanında kalsın(!) müthiş bir zeka ürünü. İş arayanları ilerde lazım olur diye sucuk gibi kurutmaya mı bırakacağız? Mesleki etik nerede?
En az 9-10 farklı eğitimlerine gittim. (ki ofisine 54 km öteden gelip gidiyorum.) eğitimler yasak savma olarak yapılıyor. 2-3 tanesi değerli idi.
Kariyer.net
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Savaş Şakar Consultant & Tutor at Savaş Şakar Eğitim ve Danışmanlık
“Hiç almayana alana kadar bedava” kampanyaları istiyoruz 🙂
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Sibel Hoş Mıknatıs Content Agency şirketinde Founder
Kampanya kolpa hadi Kariyer.net… Bari e-posta’ları yazım ve noktalaması iyi birileri yazsın.
Linkedin varken hala Kariyer.net’ten ilan veren yoktur herhalde!
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Jefi Sevilay General Coordinator at Leo Villa Eğitim ve Danışmanlık
Sadece 50.000 firmaya sunduğumuz (firmanıza özel) kampanya sanırım cümlenin gizli öznesi.
Gelecekte az sayıda ilan çıkıp doğru insana ulaşabilen mecra kazanacak.
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