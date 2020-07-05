Çerez Takibinin Abartılması
Değerli arkadaşım Burak Şendoğdu‘nun gönderdiği mesajı (kendisinin izniyle) paylaşıyorum.
“Bugün yaklaşık yarım saat çalışma koltuğu baktım Adore sitesinden. Sonra twitter’da Cem Say hocanın twiti üzerinde Cumhuriyet’in sitesine geçtim.
Sonuç ortada
Haber sitesi mi yoksa Adore’nin sitesine mi girdim bilemedim. İşin yine üzücü noktası alım da yaptım aslında. Cookie takibi müşteriyi satın alma hunisine sokmak için önemli ama tadı kaçmamış mı?”
🙁
Müşteri deneyimi açısından düşündüğümde… Satın alma olmasa bile, başka bir siteye geçtiğimde, az önce bıraktığım çevrim işi alışveriş sitesinin / ürünün reklamını görmekten memnun olur muyum? Elbette HAYIR.Araya zaman girmemesi, olumsuz izlenimin artmasına yarar.
Bu rahatsız edici durumu “çerez ile takibin, taciz düzeyine gelmesi” diye yorumladım.Kurumların, her dijital pazarlama eğitiminde yer alan “çevrim içi trafiği özendirme” kavramını yanlış yorumladıklarını düşünüyorum.
Haber sitesinin reklam alnının, haber alanından büyük olması konusunu da es geçmeyelim. Bunun da olumsuz deneyim yaşattığı ve çevrimiçi gazeteden soğuttuğu bir gerçek. Acaba, “asıl amacını unutmuş” mu desem, “yeni çevrim içi gelir modellerine uyum sağlayamamış” mı desem bilemedim. Sanki ikisi iç içe.
😉
Meraklısına: Burak Şendoğdu’nun mesajı aklıma veri ve deneyim dengesini getirdi. Veri toplamaya çalışırken [1] [2] de olumsuz müşteri deneyimi yaşatılıyor.
Araçlar amaç olunca…
.
Etiketler: çerez, dijital pazarlama, müşteri deneyim yolculuğu, müşteri deneyimi, reklam
Kategori: CEM, interaktivite, pazarlama
7 Temmuz 2020
3:30 pm
Barış YÜCESES CTO at ASİS
O kadar arttı ki hergün saçma sapan IVR’dan aramalar, internette saçma reklamlar. Artık taraftar müşteri gibi nefret eden müşteri profili de kazandılar sağolsunlar. Mesela ben tüm banka ve telekomlardan nefret ederim sürekli müşteri tacizleri beni buna itti. Mecbur kalmasam onlarla çalışmam ve bir gün o gün gelecek ve ben onları terk edeceğim 🙂 umarım bunu görür ve havalı değil faydalı işlere odaklanırlar
.
Bugra Sofuoglu Senior Expert at WYG Turkey
Çok doğru!
.
Demircan Ünalmış Onlinekocunuz şirketinde Assistant To CEO
Kesinlikle çok doğru, neyin nesi diye baktığımız bir ürün bile yaklaşık 1 hafta boyunca fırsatmış gibi karşımıza çıkıyor alma isteği varsa bile yok oluyor…
.
7 Temmuz 2020
3:40 pm
Ulaş VARDAR
eskiden bilumum yerlerde “kabuklu yemiş atmayınız” yazardı. makaleyi okuduktan sonra fark ettim ki girdiğim websitelerinin çerez reklamlarını, çöp kutusu bulana kadar elimde taşıdığım kabuklu yemiş gibi görmeye başladım.