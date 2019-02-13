Çin’de WeWork ve Starbucks Rekabeti
Paylaşımlı çalışma alanı konusunun dev kurumu WeWork, Starbucks‘ın modelini tersine çevirmiş.
🙂
WeWork Go adındaki program, dakika üzerinden masa kiralaması yapıyor. Starbucks’ın “Kahveni satın al ve bedavaya istediğin süre boyunca oturma alanı kullan” yerine “Dakika bazında oturma alanı kirala ve kahveni bedava al” uygulaması getirmiş.
Bu fikrin arkasında birçok ders var.
Çin’de, çalışılamayacak kadar kalabalık olan Starbucks’ların yerine daha iyi bir seçenek sunuyor.
“Bir kahve parası öderim, saatlerce otururum” diyenleri Starbucks’a bırakıyor; “Çalışırken kahvemi içerim” diyen ve masa işgal etmeyi değil, çalışma ortamı bulmayı amaçlayanları kendine çekiyor.
- Kendimi düşündüğümde, çoğunlukla “45 dakikam var. Şurada hem kahve içer, hem de çalışırım” dediğimi farkettim. Benim gibilerin işine gelebilecek bir uygulama…
Kapıdaki QR kodu okutunca, boş masa olup olmadığı ve hangi masanın ne zaman boşalacağını da öğreniyorsunuz. Hemen rezervasyon yapabilirsiniz.
😉
Starbucks’ın temel değer önermesinin müşteriler tarafından abartılı kullanımı, rakip için fırsat yaratmış. Teknoloji sayesinde farklı ihtiyacı olanları kendisine çekecek uygulamayı hayata geçirmiş.
Bu, basit teknolojiyle harmanlanmış yeni yaklaşımları keyifle izliyorum.
😀
Etiketler: fikir, marka değeri, mülksüzleşme, paylaşım ekonomisi, Starbucks, WeWork, yenilik
Kategori: CEM, dijital dönüşüm, pazarlama
13 Şubat 2019
7:46 pm
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Tanjan Ozbilgi
Starbucks bizde öğrencilerin de biraraya gelme birlikte ders çalışma yeri. Yani hem sosyalleşiyorlar hem de ders çalışıyorlar etüt mekanı gibi. Sanırım 2 saat şu derse çalışacağım diyen kişi evinde de çalışabilir zaten. Ofis alanı kiralama ile sosyal ortam paylaşma birbirinin rakibi değil gibi. Farklı ihtiyaçları doyuruyor sanırım.
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Uğur Özmen
Bazen iki toplantı arası 45 dakika veya bir saat zamanım oluyor. Hemen bir Starbucks’a geçip oturuyordum.
Bu şekilde çalışan bir yer olsa, daha az kalabalık olacağı için tercih ederim.
WeWork Go’nun modeli bana uygun. Bu durumda, Starbucks yerine WeWork’ü tercih edenlerin sayısı artarsa, (rekabet, aynı cüzdan payını hedefleyenler olduğu için) rakip olurlar.
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Duygu Kök
Kalbim kırıldı hocam beleşçi hissettim kendimi
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Uğur Özmen
Hepimiz bazen beleşçi, bazen fırsatçıyız.
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İlker Serdar Cetinkaya
Kadıköyde vardı WeWork sistemi 2 sene dayanabildi. Özlüyoruz valla Anti Cafe
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