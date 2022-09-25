İdeal Emeklilik
Yaklaşık 20 sene önce, yaşam evresi bankacılığı kavramını hayata geçirmek istedik.
İdeal kart bir anda tüm Türkiye’de yaygınlaşmaya başlamıştı. İdeal diye seçerken zaten aklımızda – kredi kartı ile sınırlı olmayan – birçok proje vardı. Eğitimlerde anlattığımı özetleyeyim.
- İdeal Bebek
- İdeal Gençlik
- İdeal Aile
- İdeal Evlilik
- İdeal Emeklilik
gibi çeşitli yaşam evrelerini kapsayan bir isimdi.
Axess, Wings, Bonus, World, Maximum gibi isimlerle ürün ailesi yaratılamıyordu.
- Axess Bebek
- Wings Gençlik
- Bonus Aile
- World Evlilik
- Maximum Emeklilik
kulağa pek hoş gelmiyor diye düşündük.
Eğitimlerde, “Sadece tek bir ürün için isim seçmeyin, sonrasını da düşünün. Eğer başarılı olursa, ilk ürün adının kaldıraç sağlayacağı birçok yeni ürün / hizmet çıkarabilirsiniz” diye anlatıyorum.
Dikkat ederseniz birçok filmde, olası ikinci (devam) filmi için ipuçları bırakılır. Öğrendim ki, bunu yapmayan biri senarist olarak kabul edilmiyormuş. Ürün / hizmet ismi belirlerken de aynı şekilde düşünmek gerekir.
İdeal kart konusunda çok başarılı strateji izledik. Ayrıntısı şurada. (Mutlaka okunmasını öneririm.)
😉
İdeal Evlilik kavramı konusunda “Yok öyle bir şey… İdeal olan bekarlıktır” diyen onlarca kişi oldu. Elbette dikkate almadık.
😀
Eski belgeleri ayıklarken bazı broşür taslakları buldum.
Yaşam evrelerinden birinin adını “İdeal Emeklilik” koyduk… ama devam ettiremedik. Bireysel Emeklilik yasası yeni çıkmıştı. BES kurumu “içinde emeklilik geçen bir kavramın mutlaka bireysel emeklilik ile ilişkilendirilmesi gerektiğini” söyledi. “Bunun bir paket olduğunu, emekliler için tek ürünümüzün bireysel emeklilik olmadığını, çeşitli sağlık hizmetlerinden kredilere kadar birçok proje üzerinde çalıştığımızı” kabul ettiremedik.
Neticede, İdeal Emeklilik sadece Bireysel Emeklilik ürünümüzün adı olarak kaldı.
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Etiketler: bireysel emeklilik, Dışbank, emeklilik, İdeal kart, marka algısı, pazarlama stratejisi, strateji, yaşam evresi
Kategori: pazarlama
26 Eylül 2022
2:12 pm
Özgül Aslan Garanti Bankası şirketinde Program and Project Manager
Uğur bey ne güzel günlerdi o günler.. Dışbank’ın bireysel bankacılıkta hamle yaptığıdönemde efsane kadronun bir parçası olmaktan hep gurur duydum. Sizin liderliğinizde çok kısa sürede ses getiren bir çok projeye imza atmıştık. Tek müşteri ekranı, bir çok kanalla entegre kampanya yönetim sistemi, günlük olarak beslenen veri ambarı ve datamartlar, çok boyutlu hedef-gerçekleşen bütçe analizi/raporlama…. Bu projelerin hayata geçtiği dönem 2001-2005. Türkiye de o dönemde bunları düşünen,hayata geçiren ilklerdendik.
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Ugur Ozmen
Sevgili Özgül
Gerçekten “ne güzel günlerdi o günler”.
Birlikte 2001-2005 senelerinde yaptıklarımızı (tek müşteri ekranı, bir çok kanalla entegre kampanya yönetim sistemi, günlük olarak beslenen veri ambarı ve datamartlar, çok boyutlu hedef-gerçekleşen bütçe analizi/raporlama…) hâlâ yapamayan birçok kurum, hatta birçok banka var.
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Asli Aysen Aydin Communication Consultant / Writer / Editor
Bugünün pek popüler olan “kapsayıcı” ve “öncü” tanımlarını fazlasıyla hak eden bir proje. Zamanda bir yolculuk yaptım sayenizde ☺️
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Ugur Ozmen
Sevgili Asli
O dönemde gerek teknoloji, gerekse ürün geliştirme ve marka iletişimi açısından zamanının oldukça ilerisinde projeler yapmışız.
Hep birlikte ne güzel işler yapmışız…
Bugünlerde 20+ yıldır sakladığım tüm belgeleri elimden çıkarıyorum ve birçok anı gözümde canlanıyor.