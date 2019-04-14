14 Nisan 2019 Pazar

Konumlandırma’ya Dikkat

Pazarlama’nın 4 P’si vardı.

  • Product – ürün
  • Price – fiyat
  • Place – yer
  • Promotion – tanıtım

Sonra başka P’ler eklendi.

  • Packaging – paketleme
  • Process – süreç
  • People – insan

Hatta

  • Physical Evidence – somut kanıt
  • Productivity & Quality – verimlilik ve kalite

Bu P’ler artar, azalır…

Bence üründen sonra en önemli P Positioning – Konumlandırma’dır.

Markanızı nasıl konumlandırdığınız çok önemlidir.  Hem “üst düzey ve zor ulaşılır“, hem de “gündelik ve her yerde” yaparsanız…

… böyle garip olur.

Lüks” diyecekseniz, dükkanlarınızın yeri, tanıtım yöntemleriniz, söylemleriniz, fiyatınız, kaliteniz, paketiniz, çalıştırdığınız insanlar… hepsi ona göre belirlenir.

Bu nedenle ÜRÜN‘den sonraki en önemli P KONUMLANDIRMA’dır diyorum.

😉

Sosyal mecralarda gördüğüm şu resim bana KONUMLANDIRMA‘nın önemini hatırlattı.

Demek ki sadece markalar için değil, bireyler için de nerede durduğunuz önemli.

😀

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Kategori: pazarlama

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