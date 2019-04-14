Konumlandırma’ya Dikkat

Pazarlama’nın 4 P’si vardı.

Product – ürün

Price – fiyat

Place – yer

Promotion – tanıtım

Sonra başka P’ler eklendi.

Packaging – paketleme

Process – süreç

People – insan

Hatta

Physical Evidence – somut kanıt

Productivity & Quality – verimlilik ve kalite

Bu P’ler artar, azalır…

Bence üründen sonra en önemli P → Positioning – Konumlandırma’dır.

Markanızı nasıl konumlandırdığınız çok önemlidir. Hem “üst düzey ve zor ulaşılır“, hem de “gündelik ve her yerde” yaparsanız…

… böyle garip olur.

“Lüks” diyecekseniz, dükkanlarınızın yeri, tanıtım yöntemleriniz, söylemleriniz, fiyatınız, kaliteniz, paketiniz, çalıştırdığınız insanlar… hepsi ona göre belirlenir.

Bu nedenle ÜRÜN‘den sonraki en önemli P → KONUMLANDIRMA’dır diyorum.

😉

Sosyal mecralarda gördüğüm şu resim bana KONUMLANDIRMA‘nın önemini hatırlattı.

Demek ki sadece markalar için değil, bireyler için de nerede durduğunuz önemli.

😀

Etiketler: fiyatlama, konumlandırma, marka, pazarlama, pazarlama stratejisi, reklam, ürün yönetimi

Kategori: pazarlama