Konumlandırma’ya Dikkat
Pazarlama’nın 4 P’si vardı.
- Product – ürün
- Price – fiyat
- Place – yer
- Promotion – tanıtım
Sonra başka P’ler eklendi.
- Packaging – paketleme
- Process – süreç
- People – insan
- Physical Evidence – somut kanıt
- Productivity & Quality – verimlilik ve kalite
Bu P’ler artar, azalır…
Bence üründen sonra en önemli P → Positioning – Konumlandırma’dır.
Markanızı nasıl konumlandırdığınız çok önemlidir. Hem “üst düzey ve zor ulaşılır“, hem de “gündelik ve her yerde” yaparsanız…
… böyle garip olur.
“Lüks” diyecekseniz, dükkanlarınızın yeri, tanıtım yöntemleriniz, söylemleriniz, fiyatınız, kaliteniz, paketiniz, çalıştırdığınız insanlar… hepsi ona göre belirlenir.
Bu nedenle ÜRÜN‘den sonraki en önemli P → KONUMLANDIRMA’dır diyorum.
😉
Sosyal mecralarda gördüğüm şu resim bana KONUMLANDIRMA‘nın önemini hatırlattı.
Demek ki sadece markalar için değil, bireyler için de nerede durduğunuz önemli.
😀
Etiketler: fiyatlama, konumlandırma, marka, pazarlama, pazarlama stratejisi, reklam, ürün yönetimi
Kategori: pazarlama