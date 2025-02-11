Nesil Tartışmaları – 1

LinkedIn’de sevgili Bülent Fidan, Z nesli konusunda görüşlerini paylaştı. Tartışmaya beni de davet etti.

Benim de üzerinde zaman harcadığım ve anlamaya çalıştığım bir konu olduğu için oldukça uzun yorumlarla katkıda bulunmaya çalıştım. Bir pazarlama yöneticisi olarak (hani, horoz ölür, gözü çöplükte kalır misali – emekli de olsam) müşteri ve tüketici davranışlarını ve ardındaki kök nedeni anlamaya çalışıyorum. Bu yazı (ve takip edecek olan yazı dizisi) nesil tartışmaları konusunda ayrıntılı görüşlerimi ve yorumlarımı içeriyor.

Ön kabuller ve Varsayımlarım

Bir nesil araştırmacısı değilim. Başta Evrim Kuran olmak üzere, nesil araştırmacılarını takip etmeye çalışıyorum. Bu konuda derinliğine bir araştırma yapmadım. Sadece bir-iki kere, danışmanlık sürecinde müşteri deneyim haritası çıkarırken Y ve Z neslinden seçilmiş personaları inceleme şansım oldu. (Bulguları ve yorumlarımı başka bir yazıda paylaşacağım)

Bundan sonraki kısımları yazmadan önce varsayımlarımı ve ön kabullerimi sıralamak isterim. Böylece, ne tarafa çekersen oraya gidebilecek bir zemin değil, sınırları belli bir tartışma alanı oluştururuz.

Bence:

1- Gelenekçiler, Bebek üreticileri, X, Y, Z nesli gibi ayrımlar kabaca belirlenmiş segmentasyon çalışmalarıdır. Temel olarak gelişmiş ülkelerde metropollerde yaşayan tüketiciler temel alınmıştır. Bugünün veri okyanuslarında kişiselleştirmenin (hatta hiper kişiselleştirmenin) zirvesini ararken, kabaca belirlenmiş segmentlerden yola çıkarak karar vermenin pek de doğru olmadığını düşünüyorum.

2- Benim (15 seneden beri) kabul ettiğim yaklaşım şudur: Bir neslin düşünce ve ulus, din, ırkçılık, siyaset, vb. konularındaki bakış açısını 11-14 yaş arasındaki olaylar şekillendirir. (Bu yaklaşımı Tamara (Tammy) Erickson’un bir sunumunda dinledim ve benimsedim.) Ekim 2011 tarihli sunumunda farklı nesillerden oluşan ekiplerde, aşağıdaki noktalara dikkat etmeyi öğütledi. Konuşmanın ABD’de yapıldığını, dolayısıyla belirtilenlerin çok anglo-sakson olduğunu unutmayalım. Kendi sitesinde diğer bazı ülkelerdeki çeşitli nesilleri de anlatmış.

3- Bu iki varsayımı kabul etmekle birlikte, kişilerin bakış açılarını etkileyen en önemli faktörün içinde yetiştiği aile yapısı (büyük aile / çekirdek aile; ataerkil / anneye de önem verilen aile; memur çocuğu / esnaf çocuğu / çiftçi çocuğu; vb.) inanırım. Hep birlikte buluşulan ortamlarda (çoğunlukla akşam yemekleri) yapılan yorumlar ve anlatılan öyküler, çocukların davranışlarını ve ahlakını şekillendirir.

4- Yukarıda sayılan ilk iki nesil (Gelenekçiler ve Bebek üreticileri = savaş görenler ve onların çocukları) global rüzgarlardan benzer şekilde etkilendi. Büyük şehirlerde veya taşrada yaşayanlar arasında önemli farklar oluşmadı. Daha sonraki nesillerde gelişmiş ülkelerle diğerleri ve büyük şehirlerde yaşayanlarla diğerleri arasında önemli farklar oluştu. Teknoloji bu ayrımı azaltmadı, aksine artırdı.

5- Kuşaklar

Gelenekçiler: 1946 öncesi doğumlular

Bebek üreticileri: 1946-1965 doğumlular.

X kuşağı: 1966-1982 doğumlular.

Y Kuşağı: 1983-1999 doğumlular.

Z Kuşağı: 2000-2012 doğumlular (Bir kısmı 25 yaşında ama bazıları 11-14 yaş arası olaylarını görmedi veya tanımlayamadı)

Bu yazı ve takip edecek olanlar, bu temel varsayımlar altında yazılmıştır.

Y ve Z öncesindeki nesiller

Bülent Fidan’ın LinkedIn yorumunda “şimdiye kadar kuşaklar, en etkileyen olaylara bakılıyor ve ona göre – sonradan – tanımlanıyordu” diye vurgulamıştı. Bu görüşe katılıyorum.

Tamara Erickson’un Ekim 2011 tarihli sunumunda tuttuğum notlara göre:

GELENEKÇİLER, 11-14 yaşları arasında 2’inci Dünya Savaşı sonunu gördüler.

Savaş malzemesi üreten firmalar, tüketim ürünleri üretmeye başlamış (geçiş, değişim)

Kutlama zamanı (ekonominin yeniden doğuşu)

Birlik zamanı

Taşraya çıkış zamanı (ikinci ev, turizm, vb…)

11 yaşındakinin gözüyle düşünün, bir parçası olmak istediğiniz muhteşem bir dünya. Bu nedenle onlar,

katılımcılar kurumlara sadıklar kuralları ve hiyerarşiyi kabul ediyorlar para önemli başarı ve başarısızlık ölçülüyor



BEBEK ÜRETİCİLERİ, 11-14 yaş arasındayken

Küba krizi

Vietnam

İdealist Kennedy

Kadın hareketleri

Çelişkiler, protestolar,

Hiyerarşiyi “olduğu gibi” kabul etmeme

Dünyayı değiştirme çabası

Kaynak sıkıntısı

Küçük sınıflar (sınıfta yeterli yer olmadığından sabahçı / öğlenci diye çift tedrisat yapılması)

Yeterli iş yok (müzik durunca bir sandalyeyi kapmamışsan dışarıda kalıyorsun)

Biri kazanırsa diğeri kaybeder (zero-sum game) ortamı

ile yaşadılar. Bu nedenle

rekabetçi çalışkan, idealist, hızlı hareket eden, çocukları başarılı olsun diye her şeyi yapmaya hazır.



Kişisel notlarım: Yukarıdaki sıfatlar genelde bana uygun olmakla birlikte, kendime baktığımda 11-14 yaşları arasında beni etkileyen olaylar:

Aya ayak basılması Televizyonun Türkiye’ye gelmesi (Sabah açıldığı saatten akşam kapanışa kadar TV önünde zaman geçirenler) Muhammed Ali’nin dünya boks şampiyonluğu 12 Mart Muhtırası Mahalle arkadaşlığı St Joseph orta okulunda her konuda yarışma havası (en olumsuz anılarım) Montaigne’in Denemeler isimli kitabı (İlk defa 14 yaşımda ve sonra defalarca tekrar okudum)



Bizim nesil, sadece çocuklarına değil, kendi ebeveynlerine de bakıyor. Hem torunlara, hem de anne-babalarına bedava bakıcı olarak görev yapıyor. Bir arkadaşımın “Ebeveynlerim bana 21 yıl baktı, ben onlara 40 yıldan beri bakıyorum” cümlesini eklemek isterim.

X NESLİ‘nin 11 – 14 yaşında Anglosakson dünya şöyleymiş (Büyük kısmı TR için de geçerli).

Sorunlu ekonomi

Artan boşanma oranları

Anne’nin çalışma zorunluğu (evine kendi anahtarıyla giren çocuklar)

Artan işsizlik (anne-babasının eve gelip “iş olursa bize haber vereceklermiş” dediğine şahit olan çocuklar)

Araştırmalarda “uzay mekiğinin infilak etmesi” o dönemin önemli olayı olarak vurgulamışlar. Bu nedenle

kurumlara güvenmeyen,

arkadaş gruplarına güvenen,

3 – 4 kariyer seçeneğini korumaya çalışan

3 – 4 ayrı yerden para kazanma yolunu gözleyen

çeşitli fırsatlara aynı zamanda iştahı olan

karar veremeyen

bir nesil.

Kişisel eklemelerim: Türkiye’de o dönemde ne olduğuna bakarsak:

12 Eylül darbesi “Benim memurum işini bilir” cümlesi TRT tekelinin yıkılması, özel radyolar ve TV kanalları



Cemil Türün‘ün eklemeleri

Her gün sokaklarda öldürülen gençler Kenan Evren’li yıllar ODTÜ’ye girerken askerlerin üstümüzü araması Özal’lı yıllar. Reagan, Thatcher ve Özal ile gelen global planlar KDV Kooperatiflerin kapatılması

İyi Şeyler internet, web sayfaları, olumlu bir teknoloji atmosferi.



İsmail Yaman‘ın eklemeleri

Berlin duvarının ve Doğu Blokunun yıkılması TV’den Canlı yayınlanan Körfez Savaşı Yugoslavya iç savaşının başlangıcı



Bir yandan Berlin duvarının yıkılışının ve Doğu Blokunun dağılışının yarattığı iyimser bir atmosfer diğer yandan etkileri günümüze kadar uzanan iki ayrı savaş (Körfez savaşı ve Yugoslavya’nın bölünmesi). Sonucunda sizin de belirttiğiniz gibi kurumlara güvensizlik hele ki ülkemiz şartları da düşünüldüğünde epey yüksek oluyor.

Alper Oğuz‘un eklemeleri

Enflasyon, rüşvet, hayali ihracat haberleri ile devlet mekanizmasına olan güvenin oluşamaması. DGM’ler. Bilişimin hızlanması. C64, Amstrad gibi daha ilkel teknolojilerden PC’lere, Pentium işlemcilere, Windows gibi grafik UI’lere yolculuk. Ama nicelik-nitelik dengesinin niceliğe kayması. Berlin Duvarı’nın yıkılışı. ABD-Irak savaşı. Önce çevirmeli modemler ile bağlandığımız BBS’ler (ve Hitnet) üzerinden, daha sonra internetin gelişi ile sanal ortamlarda sosyalleşme ve arkadaşlıklar. Ünlü rock gruplarının Türkiye’yi turnelerine dahil etmeye başlaması (çok yaşa Ahmet San)



(Cemil Şinasi Türün ve İsmail Yaman ve Alper Oğuz‘a teşekkür ediyorum.)

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Bir nesilden diğerine bıçakla kesilir gibi geçiş olmadığını unutmayalım. Burada baskın özelliklerden söz ediliyor.

Kişisel ekleme: X ile Y arasında, 1980 – 1984 doğumlu olanlar içinde çok sayıda bizim yaş grubumuzla yakın bakış açıları olan gençler tanıdım. Kimileri “ara kuşak” veya “kayıp kuşak” diye tanımladılar ama özellikle bu dönemi işaret eden kaynak görmedim.

Devamı var

Neden Y ve Z öncesi nesli yazdığımı açıklayayım. Öncelikle, bir blog yazısının çok uzamamasını istedim. Hatta bunun bile uzun olduğu kanaatindeyim.

Bülent Fidan’ın da dediği gibi, Z nesli için şimdiden ahkam kesmenin pek de doğru olduğunu düşünmüyorum. 15 yıllık aralarla nesil farklarına bakıldığında, henüz bazı Z nesli insanlarını etkileyen olayları anlayacak zamanın geçmediği görüşündeyim. (Yine de okuduklarımdan ve yaşadıklarımdan tortuları yazacağım.)

Ayrıca, Y ve Z arasındaki benzerliğin farktan daha fazla olduğunu düşünüyorum.

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Not 1: Eş zamanlı olarak LinkedIn’de yayınladım. LinkedIn formatının kısıtlayıcı olduğunu ve metin aynı olsa bile paragraflar arası esnekliğin mesajı daha iyi verdiğini düşünüyorum.

Not 2: Kapak resmi yaklaşık 20 sene önce çekildi. Anneannem, annem ve kızımla birlikte 4 nesil bir arada tek resmimiz.

Etiketler: bebek üreticileri, gelenekseller, genç nesil, nesil araştırmaları, X nesli, Y nesli, Z nesli

Kategori: İş hayatı, pazarlama, yaşamın içinden