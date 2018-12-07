Pazarlama ve Satış (yine)

Kotler usta, “Başarılı pazarlama, satışı gereksiz kılar” dedi.

Çoğunluğu pazarlama ile satış arasındaki farkı bilmeyen ve pazarlama konusundaki yeniliklerden habersiz ITO üyelerine verilecek en güzel mesajlardan biriydi. Umarım boşa gitmemiştir.

😉

Burada konu etmemin nedeni ise, yaklaşık 10 yıl önce, 25 Ocak 2009’da yayınladığım Satış / Pazarlama Farkı yazısına yapılan bir yorum.

Bakın:

Sosyal mecraların en önemli iletişim kanalları olduğu ve satın almadan önce başkalarının değerlendirmelerinin önemsendiği bu dönemde, evet… “Pazarlama gerçekten iyi ve başarılı olduğu zaman insanlar yeni ürünü beğenirler ve bu beğeni ağızdan ağıza hızla yayılır. Bunun sonucundada satış yapmak için çaba göstermeye çok az gerek kalır.”

Burada, ürün veya hizmetin iyi olması gerektiğini tekrar vurgulayayım. Beğenilecek ürün / hizmet yapmamışsanız, bumerang etkisi ortaya çıkar. Gelip yüzünüze çarpar. Sosyal mecralar sayesinde, daha hızlı ve etkili çarpar.

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Etiketler: ITO, Pazarlama Zirvesi, Philip Kotler

Kategori: pazarlama