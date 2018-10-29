Tavsiye Listesinde ugurozmen.com

Pazarlama blogu yazarı Ali Emre Süslü, 29 Ekim 2018 tarihli “Tavsiye Ettiğim 15 Pazarlama-Marka Web Sitesi & Bloğu” yazısında ugurozmen.com’u da listeye almış.

Sevgili Ali Emre Süslü, tavsiye ettiği site ve blogları farklı kategoriler altında toplamış.

“ Özellikle blog ve blog tadında olan yerler ” başlığı altında “Yine bir üstad özellikle CRM kısımında Uğur Özmen http://ugurozmen.com/” diyerek bu blogdan bahsetmiş.

Çok mutlu oldum.

😀

Siz yazının aslına göz atın. Ben daha sonra aileme bırakacağım bir kayıt olması için, buraya kopyasını alıyorum.

Ali Emre Süslü’ye teşekkür ediyorum.

😉

Etiketler: bilgi, blog, blogger, sosyal paylaşım

Kategori: pazarlama