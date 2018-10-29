Tavsiye Listesinde ugurozmen.com
Pazarlama blogu yazarı Ali Emre Süslü, 29 Ekim 2018 tarihli “Tavsiye Ettiğim 15 Pazarlama-Marka Web Sitesi & Bloğu” yazısında ugurozmen.com’u da listeye almış.
Sevgili Ali Emre Süslü, tavsiye ettiği site ve blogları farklı kategoriler altında toplamış.
“Özellikle blog ve blog tadında olan yerler” başlığı altında “Yine bir üstad özellikle CRM kısımında Uğur Özmen http://ugurozmen.com/” diyerek bu blogdan bahsetmiş.
Çok mutlu oldum.
😀
Siz yazının aslına göz atın. Ben daha sonra aileme bırakacağım bir kayıt olması için, buraya kopyasını alıyorum.
Ali Emre Süslü’ye teşekkür ediyorum.
😉
Etiketler: bilgi, blog, blogger, sosyal paylaşım
Kategori: pazarlama
5 November 2018
9:37 pm
bloğunuzda yer verdiğiniz için asıl ben teşekkür ederim hocam, saygılar 🙂