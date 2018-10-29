29 October 2018 Monday

Tavsiye Listesinde ugurozmen.com

Pazarlama blogu yazarı Ali Emre Süslü, 29 Ekim 2018 tarihli “Tavsiye Ettiğim 15 Pazarlama-Marka Web Sitesi & Bloğu” yazısında ugurozmen.com’u da listeye almış.

Sevgili Ali Emre Süslü, tavsiye ettiği site ve blogları farklı kategoriler altında toplamış.

Özellikle blog ve blog tadında olan yerler” başlığı altında “Yine bir üstad özellikle CRM kısımında  Uğur Özmen  http://ugurozmen.com/” diyerek bu blogdan bahsetmiş.

Çok mutlu oldum.

😀

Siz yazının aslına göz atın. Ben daha sonra aileme bırakacağım bir kayıt olması için, buraya kopyasını alıyorum.

Ali Emre Süslü’ye teşekkür ediyorum.

😉

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Kategori: pazarlama

“Tavsiye Listesinde ugurozmen.com” yazısına şu ana kadar bir yorum yapılmış:

  1. bloğunuzda yer verdiğiniz için asıl ben teşekkür ederim hocam, saygılar 🙂

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