2022’den 2023’e geçerken

Sağlık, elbette en önemlisi. Özellikle ruh sağlığımız. Hepimize ruh ve beden sağlığımızı koruduğumuz (hatta daha iyi olduğumuz), keyifli anları daha sonraki yıllarımızda mutlulukla hatırlanacak ve anlatılacak bir sene olmasını diliyorum.

Her akşam güneşi “Yarın yine görüşelim” diye 365 kere keyifle ve sağlıkla uğurlayacağımız ve sabahın erken saatlerinde uyanamazsak bile 365 kere günü yaşayacağımız bir 2023 senesi diliyorum.

Ruh sağlığımızı korumak için bazen kalbimizin aklımızı kandırmasına izin vermek gerekiyor. Aklımız “otur oturduğun yerde” dese de kalbimiz

Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını

Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin [1]

diyor. Bu sene, hep birlikte ve birçok konuda mücadele senesi olacak muhtemelen. Yılmadan devam edeceğiz bu sene…

Nasıl ki o

şayak kalpaklı adam

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

güzel, rahat günlere inanıyordu [2]

öylesine inanmak gerekiyor bu sene…

Sevdiklerimizle bol bol buluşacağımız ve güzel anları paylaşacağımız, sevmediklerimizle hiç karşılaşmak zorunda kalmayacağımız, bildiğimiz küfürleri aklımızdan bile geçirmek zorunda kalmayacağımız bir sene diliyorum.

Hep de kendimize değil elbette… Torunlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin büyümelerini ve başarılarını, umutla ve gururla izleyeceğimiz bir 2023 senesi diliyorum. Öylesine ki, bir sene sonra 2023’ü uğurlarken “çok keyifli bir seneydi be” diyebilelim…

[1] Ataol Behramoğlu

[2] Nazım Hikmet

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Etiketler: 2023, kutlama, yeni yıl

Kategori: yaşamın içinden