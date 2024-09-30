Bilgi’de 19 Sene

LinkedIn hatırlattı. İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programında CRM dersi vermeye başlayalı 19 yıl olmuş. Çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı aldım. Mutlu oldum.

Aklıma bu 19 yılın öyküleri ve ilginç anıları geldi. Bunları da paylaşmak istedim.

🙂

Çok Öncesi

1977-1981 yılları arasında ODTÜ-İşletme’de okurken “bir gün öğretim üyesi olmak ve burada öğrendiklerimi anlatmak” hayalim vardı. Emin olun, derslerin büyük çoğunluğunu “bir gün bunları anlatacağım” diye dinledim. Güzel anlatan hocaların üslubunu bile not ettim. Hele ki Muhan Soysal hocamız… (Bugün ders anlatıyorsam, ona ve ODTÜ’deki diğer hocalarıma layık olmaya çalıştığım içindir.)

Daha öğrenciyken bir ithalatçının yanında çalışmaya başladım. Onun kötü esnaf numaralarını yakından gözleyince, dışarıda yapamayacağıma iyice emin oldum. Okulda öğrenci asistan oldum ve kendimi öğretim üyeliğine hazırladım.

Öğrenci asistanlığımda en aklımda kalan öykü şudur:

Dersi Emel Ataç hocamız anlatıyor, problem saatlerine ben giriyorum. O günkü konu “örneklem dağılımı” (ya da “örneklemlerin ortalamalarının dağılımı”). Ben anlıyorum ama anlatamıyorum. ODTÜ Hazırlık’ta öğrendiğim İngilizce yetmiyor. (Açıkçası, Türkçe bile zor anlatılır.) 100 kişilik sınıf ağır eziyet çekiyor.

Sonra bir öğrenci Kudret Dizdar kürsünün önüne geldi. “Bana bak” dedi… “Roma’yı ben yaktım, Babil Kulesi’ni ben yıktım, tarih boyunca faili meçhul cinayetlerin hepsini ben işledim. Bak, itiraf ediyorum. Bitir şu işkenceyi de gidelim artık.”

Ne var ki bu öğretim üyesi olmak hayalleri gerçek olmadı. İki yıllık öğrenci asistanlıktan sonra gerçek asistanlık sınavını geçemedim. Okul, öğretim üyesi adayı olarak beni seçmedi. Price Waterhouse’da iş hayatına başladım.

O sırada ABD’de olan Muhan hocamız birkaç ay sonra Türkiye’ye döndü. Okulda karşılaştık. Yanımda da asistanlık sınavını kazanan arkadaş vardı. Muhan hoca “Ben burada olsaydım, kesinlikle Uğur’u asistan alırdım. Uğur’u nasıl olur da asistan almazlar… Anlamadım ki” demişti. Onun bu cümlesi benim için asistanlık sınavını kazanmaktan daha değerliydi.

Daha sonra birkaç kez eğitim verme şansım oldu. Doktora yaparken Marmara Üniversitesi’nde Yönetici Eğitimi adlı “hızlı MBA” programında eğitim verdim. İş hayatında birçok kere kurum içi eğitmen oldum.

Kurum içi eğitmen olmak için aldığım eğiticinin eğitimi, daha sonraki iş ve eğitim hayatımda çok yararlı oldu.

Bilgi’de Öğretim

2001’de başlayan Dışbank’ın CRM projesinde 2004 senesine geldiğimizde doğum ve emekleme dönemlerinin önemli zorluklarını aşmış, artık genişleme aşamasına gelmiştik. Bin çabayla, bir yerlerden kaynaklar bulup okuyarak ve çalışarak edindiğim birikimi eğitim olarak aktarmak istedim ve Bilgi – MBA’e başvurdum.

Aslında Bilgi – MBA’de CRM dersi benimle başlamadı. Benden bir-iki sene önce, CRM modası iş dünyasını sarınca bir arkadaş ders vermeye başlamış. Ben ders vermek isteyince “bizde zaten var” yanıtını aldım. “Peki, madem” dedim ama mevcut eğitiminin müfredatını inceledim. Beğenmedim.

Beğenseydim, Bilgi Üniversitesi’nde ısrarcı olmayacaktım, başka okullara başvuracaktım. Ama gördüm ki mevcut CRM dersi, uçtan uca CRM projesi yapan ve piyasa ihtiyaçlarını ve zorluklarını bilen biri tarafından verilmiyor. Verilerden, veri modellerinden ve veri ambarı oluşumundan ve bunların Pazarlama’ya yansımasından yeterince bahsedilmiyor ve çok klişe kavramlardan oluşuyor. Program koordinatörü Metehan Sekban hocaya başvurdum.

Açıkçası hemen onay alamadım. Metehan bana “14 haftalık müfredat hazırlamamı” söyledi. Sadece “ Şu hafta bunu anlatacağım ” değil. 14 haftanın bütün sunumlarını İngilizce ve Türkçe tek tek hazırlayacaktım, hangi konuda ne ödevler vereceğimi belirleyecektim, okuma malzemelerini saptayacaktım ve hepsi bitince tekrar başvuracaktım. Bu konularda bana yardımcı olması için (o sırada MBA yapan, daha sonra başarılarına hepimizin şahit olduğu) Yüce Zerey’i önerdi.

İçerik çalışması birkaç ay aldı. Sevgili Yüce defalarca bana zaman ayırdı. Sorularla yönlendirdi, önerilerde bulundu. Nihayetinde sahaya çıkmaya hazır duruma gelince 2005 senesi Eylül ayında başladık.

İlk Yıllar

İlk ders vermeye başladığımda, özenle hazırladığım o müfredatı satır satır izlemeye çalışırdım. Anlatacak ne kadar çok şey vardı. Üstelik, piyasada yanlış bilinen birçok konuyu da düzeltmem gerekiyordu.

Öncesinde hayal ettiğim kadar iyi anlatamadığımı düşündüm. Metehan hocaya söyledim. “İyi bir ders, üçüncü dördüncü döneminde oturur” diye cesaretlendirdi. Önemli olan “ bu kadar yeterli ” dememek ve daha iyisini aramak. Onun yüreklendirmesiyle ve sürekli geri bildirim alarak devam ettim.

O dönem aldığım geri bildirimlerde:

“Derste daha çok gerçek hayat uygulaması görmek istiyorum”

“Bu ödev birikimime katkıda bulunmadı”

“Hayatta hiç çağrı merkezi ekranı görmedim. Sizin anlattığınız yetmiyor.”

“Analitik CRM’e daha çok zaman ayıralım”

…gibi uyarılar geldi. Elbette her seferinde bir sonraki dönemin eğitim içeriğini hazırlarken, tüm bu önerileri dikkate aldım.

En ilginç geri bildirim ise, karşılıklı konuşma ile gelmişti.

– Hocam, kaç yıldan beri CRM ile ilgileniyorsunuz?

– 14 yıldan beri…

– Hocam ya… 14 yılda öğrendiklerinizi bize 14 haftada anlatmak zorunda mısınız?

Bu konuşma üzerine dersin yöntemini değiştirdim. Daha önce hazırladığım müfredatın tamamını anlatma hevesimden vaz geçtim. MBA katılımcılarının merak duydukları konulara daha fazla ağırlık verdim. Bazı dönemlerde seçenekleri sınıfa sordum. Kimi dönem RFM, kimi dönem ekran tasarımı, kimi dönem sadakat programları yerine, katılımcıların derinleşmek istedikleri diğer konulara daha fazla zaman ayırdık.

😉

Burası Lise mi?

İlk bir iki sene ne kadar çok kişinin CRM dersini seçtiğiyle ilgilendim. Bu senelerin birinde, sınıfın arka tarafında şamata yapanlar oldu. İş hayatına dokunmadan MBA’e başlamışlar. Sanki okulun devamı gibi MBA’e gelmiş. Her ders, dinlemeye değil adeta şamata yapmaya geliyorlardı. Onlara “yan yana oturmamalarını” söyledim. İçerinden biri “Burası lise mi? Bize lise öğrencisi muamelesi yapıyorsunuz” diye itiraz etti. “Hayır burası lise değil. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Lise öğrencisi gibi davranıyorsunuz” demek zorunda kaldım.

Daha sonraki yıllarda, üniversiteyi bitirdikten hemen sonra dersime gelenlere (yani beşinci sınıf gibi okumak isteyenlere) “Çık biraz dışarıda oyna. İş hayatını gör. Verinin kullanım sahalarını biraz anla. Sonra gel” demeye başladım. (Bunun çok faydasını gördüm. Derslerimiz oldukça stratejik tartışmalarla zenginleşiyor.)

Ben ikna olmadım

İlk yıllarımda unutamadığım olaylardan biri şöyleydi.

Sınıfta doğru müşteriye doğru teklif konusunda, çeşitli kurumların anlamlı ve anlamsız tekliflerini tartışıyorduk. Öğrencilerden biri banka ile yaşadığı sorunu anlattı. Sorun CRM dersiyle pek ilgili değildi. Zaten teneffüs arası da gelmişti. Bunun üzerine sınıfı serbest bıraktım ve arkadaşla doğrudan ilgilenip olayı açıklamaya çalıştım.

Bankanın nasıl düşündüğü konusuna kendisini inandırmış. 20 yılımı bankada (üstelik onun şikayetçi olduğu alanda) geçirmişim. Yanlış düşündüğünü anlatmaya çalıştım. Anlatamadım. Aynı cümleleri tekrarlıyor, yanıtı anlamaya çalışmıyordu. Sanırım “sen haklısın” denilmesini bekliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam İş Bankası Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı da sınıftaydı. O da anlatmaya çalıştı. Nafile.

Teneffüs bitti. Herkes sınıfa döndü. Derse başlamak istedim ama… Öğrenci kalkıp

– Ben ikna olmadım. Beni ikna etmeden derse devam edemezsiniz” dedi.

– Konu doğrudan CRM’le ilgili değil. Senin kişisel sorunun. Bu nedenle derse devam edeceğim” dedim.

– Hayır devam edemezsiniz” diye tekrarladı.

– Sınıfa sorarız. Seni mi dinlemek istiyorlar, derse devam etmek mi?” dedim.

Yine “Benim konuşma hakkımı elimden alamazsınız” diyordu ki sınıfta önde oturanlardan biri ayağa kalktı. Ona doğru döndü.

– Bana bak. Ben tüm derslerimi bitirdim. Bitirme tezini de yazdım. Uğur Özmen’in ders verdiğini duyunca, dışarıda bir konferansta 2 saat dinlemek için para vereceğime burada bedava 13 hafta ders almaya geldim. Kes sesini artık” dedi.

Bir türlü ikna olmayan arkadaş, kapıyı vurup çıktı. Daha sonra “bu adamın dersini seçmeyin” kampanyası yaptı.

Bu olay bana şunları öğretti.

O günden beri, bir veya birkaç cümleye dökülmüş (yukarıdaki gibi) geri bildirimler dışında, öğrenci puanlarına dayalı eğitmen performans kriterlerini dikkate almıyorum.

Dönemin başında “ Öğretmek için geliyorum. Siz de öğrenmek için geliyorsanız, hoş geldiniz. Aksi durumlarda, eminim haklısınızdır ama yeri burası değil ” diyorum.

Devamı var

19 yılın ilginç başka konularına devam yazılarında değineceğim. O yazıların link’lerini buraya eklerim.

Bakmayın yukarıda birkaç olumsuz anıdan bahsettiğime. 19 sene içinde öyle güzel dostluklar oldu ki… Birbirimizi gördüğümüzde hasretle kucaklaştığımız, bir kahve sohbeti için zaman kolladığımız, karşılıklı bilgi birikimlerimizi arttırdığımız dostlar edindim. ☕

Eski MBA katılımcılarının başarılarını izlemek de gurur verici.

“İyi ki…” diyorum. Beyin ve bünye elverdikçe devam etmeye niyetim var.

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