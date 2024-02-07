Bir Ders Dönemi Bitti

Ders dönemi Ocak’ın ilk haftasında bitmişti. Sonra final sınavı ve notların teslim edilmesi… Final sınavına gelemeyenler için bütünlemeler de bitti. Notlar açıklandı. Kısaca, benim için 2023-2024 ders yılının Güz Dönemi nihayet sona erdi. Elbette çok sayıda anı ve bazı yeni arkadaşlıklar bırakarak…

Denge = Al ve Ver

Uzun yıllar boyunca final sınavlarını kitap, defter, bilgisayar açık yapmıştım. Aralarından bazıları haberleşip, birbirlerine kopya vermeye başlayınca kısıtlama getirdim. Yapay zekaya sorup, altı kişi aynı yanıtı verince bilgisayar kullanımını kaldırmıştım. Kendi tuttukları notlarla sınava girmelerini serbest bırakmaya devam ettim. Ta ki…

Iğdırlamak yazısında vurguladığım gibi, geçmiş yılların final sınavına ait bazı soruları ve yanlış yanıtları yayınlıyorum. Final sınavında nasıl sorular geldiğinin bilinmesi ve ne beklediğimin anlaşılmasını tercih ediyorum. Amacım, MBA katılımcılarını ters köşeye düşürmek değil, kavramlara hakim olup olmadıklarını öğrenmek.

Bu sene, kendilerine gönderdiğim (bir tanesi Iğdırlamak yazısında yer alan) 5 soruya ilişkin yanlış yanıtlar ve doğru yanıt örnekleriyle yetinmediler. Daha fazlasını istediler. Geçmiş final sınavlarına ait 20 soruyu paylaştım.

Ama… bu sefer final sınavı kitap defter kapalı yapıldı. Eminim, bunca tüyodan sonra zaten öğrenmişlerdir.

Geçmişten Bir Anı

Geçmiş yıllardan bir anıyı buraya ekleyeyim.

Final sınavının hemen öncesindeydik. Geçmiş yılların sorularını ve bazılarının yanıtlarını zaten veriyorum. MBA katılımcılarından biri sordu:

– Hocam, benim yazım çok kötü. Okuyabilecek misiniz?

– Hmmm… Peki… Kaç yıldır iş hayatınca çalışıyorsun?

– 6 yıldan beri.

– Sınav kağıdına yazdıklarını okuyamazsam, bundan kim zarar görür?

– Anladım hocam.

– Sevindim. Müşteri odaklılığı merkeze alan bir dersi alıp, en önemli paydaşını zora sokarsan… Dersin anlaşılmadığını düşünürüm.

Son Söz

Okul için ve/veya kendimizi öğretmene ispatlamak için öğrenilmez. Hayat için öğrenilir.

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